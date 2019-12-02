 Корупціонер мутує і пристосовується. Виявляти таких людей стає дедалі складніше, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла тимчасова виконувачка обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Новак.

"Деякі навмисне записують більше, особливо готівки. Тому що вважають, що перша декларація певною мірою - нульова. У такий спосіб намагаються легалізувати гроші, походження яких не завжди легко підтвердити. З іншого боку, сьогодні багато хто не хоче декларувати своє майно і записують його на бабусь, дідусів, тіток, дядьків, якихось сусідів, бухгалтерів тощо. Виявляти таких людей стає дедалі складніше. Тобто наш корупціонер мутує. Змінюється законодавство - і тут же корупціонер дивиться: а як же мені пристосуватися, щоб не засвітити, що і де я взяв?" - розповіла Новак.

"Сьогодні ж на запитання "А де ти взяв?" варіантів відповіді безліч. "Заробив у 90-х роках. 24 квартири, 17 машин. - А ти де взяв? - А я виграв у лотерею. - А ти де взяв? - А мені тато залишив спадщину, комірку в банку, я відкрив, а там - 900 тисяч доларів". І таким чином, коли правоохоронні органи хочуть притягнути людину за незаконне збагачення, вона розповідає, що десь колись заробила сама або її батьки. І є термін позовної давності, після закінчення якого ви не зможете, навіть якщо хочете, притягнути особу до відповідальності", - зазначила т.в.о. НАЗК.

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