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 Політика України
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Все про:корупція (2743) Новак Наталія (11) НАЗК (673)

 Корупціонер мутує і пристосовується. Виявляти таких людей стає дедалі складніше, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Корупціонери намагаються будь-яким способом легалізувати гроші, походження яких не завжди легко підтвердити.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла тимчасова виконувачка обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Новак.

"Деякі навмисне записують більше, особливо готівки. Тому що вважають, що перша декларація певною мірою - нульова. У такий спосіб намагаються легалізувати гроші, походження яких не завжди легко підтвердити. З іншого боку, сьогодні багато хто не хоче декларувати своє майно і записують його на бабусь, дідусів, тіток, дядьків, якихось сусідів, бухгалтерів тощо. Виявляти таких людей стає дедалі складніше. Тобто наш корупціонер мутує. Змінюється законодавство - і тут же корупціонер дивиться: а як же мені пристосуватися, щоб не засвітити, що і де я взяв?" - розповіла Новак.

"Сьогодні ж на запитання "А де ти взяв?" варіантів відповіді безліч. "Заробив у 90-х роках. 24 квартири, 17 машин. - А ти де взяв? - А я виграв у лотерею. - А ти де взяв? - А мені тато залишив спадщину, комірку в банку, я відкрив, а там - 900 тисяч доларів". І таким чином, коли правоохоронні органи хочуть притягнути людину за незаконне збагачення, вона розповідає, що десь колись заробила сама або її батьки. І є термін позовної давності, після закінчення якого ви не зможете, навіть якщо хочете, притягнути особу до відповідальності", - зазначила т.в.о. НАЗК.

Повний текст інтерв'ю з тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталією Новак читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162868
 
 
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Это раньше они были коррупционеры. А теперь они слуги. Мутация, конечно есть. Но все-же все не так сложно.
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Какая глубокая философская мысль! ))
Прям таки Сенека и Сократ в одном лице. Корупціонер мутує і пристосовується. Виявляти таких людей стає дедалі складніше, - т.в.о. НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 810
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Коррупционеры такие умные, а борцы с коррупционерами такие тупые)
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Да чет там искать, каждый мент знает , что где , и чего, а вам просто работать нужно.. Пипец ,как все сложжно! Вы найдете тысячу причин , что бы не работать!
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Что со старыми будете делать ? Известными и узнаваемыми.
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А еще он цвет меняет...сейчас он стал зеленым...😀
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"Сьогодні ж на запитання "А де ти взяв?" варіантів відповіді безліч." А сама популярна відповідь - "Ти чё, я за Зелень мазу держал".
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Не вмієте виявляти - ідіть у відставку - прийдуть другі. На діяльність НАЗК з бюджету виділяють шалені кошти, зарплати у вас - космічні,а результат де?
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Тётенька, начните пожалуйста с Богдана, судей и прокуроров. Удачи Вам.
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