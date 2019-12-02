 Справа Звіробій і Федини - ганебна і безпідставна. У вільних країнах не може бути покарання за слова, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав ексгенпрокурор Юрій Луценко.

"Справа М. Звіробій і С.Федини – ганебна і безпідставна.

У вільних країнах не може бути покарання за слова. Тільки за дії.

Якщо слідство не знайшло доказів ДІЙ щодо організації теракту або фізичних погроз політичному керівництву - справа має бути закрита", - вважає він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій. ВIДЕО

Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.