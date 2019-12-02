 Справа Звіробій і Федини - ганебна і безпідставна. У вільних країнах не може бути покарання за слова, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав ексгенпрокурор Юрій Луценко.
"Справа М. Звіробій і С.Федини – ганебна і безпідставна.
У вільних країнах не може бути покарання за слова. Тільки за дії.
Якщо слідство не знайшло доказів ДІЙ щодо організації теракту або фізичних погроз політичному керівництву - справа має бути закрита", - вважає він.
Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.
Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Пеця тобі потвора не подякував за свій знищений рейтинг? а дарма! Ти та твоя Іруся, зробили для цього усе!
По делам судите - не по словам!
Например.
Общественник идентифицирует себя как лютого борца с коррупционерами, с игровыми залами и т.п., т.е. на словах, - а не деле с них требует мзду, взятки, откаты.
Другой пример.
Гражданин с активной позицией матом поносит власть и того же президента, но надевает форму и уходит защищать с оружием в руках ту самую страну где властвует поносимый им президент.
Добавлю, что вооружившись этим коротким изречением запросто обнаруживается лжец. Неважно в чём. Очень просто.
Man who threatened to hang Obama, kill Maxine Waters gets nearly four years in prison
Вони мають займатись ЧИНОВНИКАМИ.
Артисти грьобані.
За чей счёт жила Маруся?
Данная норма применяется там довольно редко, потому шо дебилов, предлагающих
"вішати всіх на стовпах" там не меньше, чем у нас.
И конечно же к фейсбучному убийце не вломится спнцназ с обыском (потому шо после этого выстроится очередь из адвокатов, желающих помочь отсудить у государства пару миллионов баксов за ущемление прав).
Случай же с Марусей аналогичен примерно тому, что вы говорите кому-то "Если будешь переходить дорогу на красный свет, тебя может насмерть сбить машина" Ну и какая квалификация тут вообще применима? Где угроза жизни?
За слова "путенг введи войска" в Австрии никому ничего не будет.
Шесть лет назад в Украине пол страны кричало "введи войска" - и всем было по фиг.
И только когда он ввел войска - ситуация трохи поменялась.
Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання, які у кожному випадку є різними. При визначенні реальності погрози значення має з'ясування форми, характеру, місця, часу, обстановки її висловлення, характеру попередніх взаємовідносин між винним і потерпілим тощо. Особливе значення при цьому має сприйняття погрози самим потерпілим, а також і присутніми при цьому іншими особами.
Злочин вважається закінченим з моменту сприйняття погрози
потерпілим.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом; винний усвідомлює, що погрожує вбивством, що ця погроза здатна викликати у потерпілого побоювання за своє життя, і бажає цього.
100%-ный пиар-ход со стороны Луценко.