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 Політика України
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Все про:Луценко (2760) Федина (18) Звіробій Маруся (11)

 Справа Звіробій і Федини - ганебна і безпідставна. У вільних країнах не може бути покарання за слова, - Луценко

Справа стосовно учасниці бойових дій Марусі Звіробій і нардепки Софії Федини ганебна і безпідставна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав ексгенпрокурор Юрій Луценко.

"Справа М. Звіробій і С.Федини – ганебна і безпідставна.

У вільних країнах не може бути покарання за слова. Тільки за дії.

Якщо слідство не знайшло доказів ДІЙ щодо організації теракту або фізичних погроз політичному керівництву - справа має бути закрита", - вважає він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій. ВIДЕО

Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162865
 
   
 Топ коментарі
 
Юра, ти ж наче вчив англійську. Почитай, шо в США з такими роблять
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Маруся повністю розвінчала професіоналізм гбр, які совають її по допитах, влаштовують обшуки.
Вони мають займатись ЧИНОВНИКАМИ.
Артисти грьобані.
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Эта нарванная тётка - абсолютный асоциальный элемент. Чистой воды швондеровщина. Не замужем, нигде не работает, публично в нетрезвом виде угрожает действующему президенту... На какие средства она живёт? Кто ей платит за её "бурную деятельность"? Это пример для подражания? Это образец лидера? Танунах!
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Нова влада об.сралась по повній. Все було чудово у цій справі... до поки такі я цей моральні покидьки не почали вставляти свої п'ять копійок... Юла пішов геть потвора ти брехлива. Наволоч! І дружину свою забери. Ось кого, кого слід було посадити, так це цього урода.
Пеця тобі потвора не подякував за свій знищений рейтинг? а дарма! Ти та твоя Іруся, зробили для цього усе!
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Юга опять бухает?... в трёх предложениях противоречит сам себе
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Луценко не розуміє, що при зевладу не будуть дотримуватися законів. Тепер турборежим по знищенню опонентів, а потім самих себе.
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Як це не розуміє, а він чим був зайнятий на посаді Генерального?
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Коли він був на посаді, то були порушення законів, а тепер їхня повна відсутність. Саме це він не розуміє.
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як на мене, маніпуляція Законом в особистих інтересах, є злом як при Пеці, так і при Зелі... та не важно при кому! 73% це влаштовує, ось де трагедія. Поки 735 (більшість) не буде влаштовувати "закон для всіх", толку не буде.
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Звичайно, що маніпуляція є злом. При цьому у багатьох випадках можна було надіятися на нормальний розгляд судової справи. Тепер же маємо політичну доцільність при боротьбі з опозицією. Це принципово нова ситуація.
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Якби так було? За тобою вже би виїхали. Шкода, що це лише твоя маячня.
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Нівать Луценко, який далекий від юриспруденції розуміє такі очевтидні речі, що без реальності погроз і готування до замаху немає жодного складу злочину. А дебіл труба й того не розуміє.
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Его слова в основе сводятся к известному тыщи лет изречению:
По делам судите - не по словам!
Например.
Общественник идентифицирует себя как лютого борца с коррупционерами, с игровыми залами и т.п., т.е. на словах, - а не деле с них требует мзду, взятки, откаты.
Другой пример.
Гражданин с активной позицией матом поносит власть и того же президента, но надевает форму и уходит защищать с оружием в руках ту самую страну где властвует поносимый им президент.
Добавлю, что вооружившись этим коротким изречением запросто обнаруживается лжец. Неважно в чём. Очень просто.
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Твою жеж мать ,полтора года назад ко мне в дом ворвалась куева туча мусоров ,обшмонали хату ,забрали ноут и телефоны ,за якобы угрозу депутата ВР от БПП в Фейсбуке ...Вещи кстати так до сих пор и не отдали ,кажись именно тогда Югик был ген прокурором ...
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Но Интернет про твой случай молчит?Или ты фантазёр-брехун?
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Ну я то не молчу ,к несчастью а может и к счастью меня во время шмона дома не было а так бы конечно видео с этими всеми делами уже были в интернете ,но факт остаётся фактом есть свидетели беспредела и эту тему я просто так не оставлю.
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А ты думаешь,что про все мусорские выкрутасы тут же взрывается интернет? Похоже ты глупый очень.
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погроза не до погрози... виклади витяг із ЄРДР і копію поста, тоді можно буде про щось говорити.
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Так я никаких постов не писал ,подозрение мне никто не предъявлял ,чтобы взять что-то с ЕРДР надо иметь к нему доступ а у меня его нет ,тупо забрали вещи ,даже документа не оставили об изъятии и укатили, но слава Богу свидетели они же понятые имеются а когда им звонишь тупо дураков включают и кидают трубку ,если не вернут вещи до Нового Года буду подавать в суд на беспредельщиков.
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Маруся повністю розвінчала професіоналізм гбр, які совають її по допитах, влаштовують обшуки.
Вони мають займатись ЧИНОВНИКАМИ.
Артисти грьобані.
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И воинскими преступлениями тоже.
За чей счёт жила Маруся?
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Кожна доросла людина повинна відповідати за свої слова, так як "мінери" , пропагандисти варожої символіки, то що....
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Моральный авторитет вылез. Оно трезвое такое лепит, или уже с утра накидался и понеслось
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нужно прислушаться. часто алкоголики оказываются правы
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Юра, ти ж наче вчив англійську. Почитай, шо в США з такими роблять
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В США за угрозу жизни Президенту - штраф до 250К баксов, или тюрьма до 5 лет.
Данная норма применяется там довольно редко, потому шо дебилов, предлагающих

"вішати всіх на стовпах" там не меньше, чем у нас.
И конечно же к фейсбучному убийце не вломится спнцназ с обыском (потому шо после этого выстроится очередь из адвокатов, желающих помочь отсудить у государства пару миллионов баксов за ущемление прав).
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Скажите этому бывшему гениальному плокулолу, что Бен Ладен тоже только говорил и нихрена не делал
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У них есть отягчяющее обстоятельство. Гидрант обделался...
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Я бы на месте президента, имея власть, средства и возможности - организовал бы секретную доставку этой неуравновешенной особы на какой нибудь подвал и персонально объяснил бы ей, что она не права, и заставил бы простирнуть исподнее. По другому ей не дойдёт.
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Ты бы на месте ***********? А кто будет торговать в переходе беляшами?
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...В свободных странах не может быть наказания за слова. Только за действия. То есть если я сейчас позвоню по разным номерам и скажу, что редакция Цензора, вокзал, станция метро, школа и детсад заминированы, то мне ничего не будет. Правильно? Ведь страна свободная, а я действий никаких не предпринимал, даже не вставал с дивана...
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Мы же все преЗеденты, так вроде!? И как в демократической стране все имеют одинаковые права! Если так,то Зеленский может в частном порядке подать на Марусю в суд! Но не использовать гос ресурс для этого. А в ситуации, что получилась все причастные должны предстать перед судом за нарушение Конституции, превышение своих полномочий, использования админресурса в политических целях..
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Эта нарванная тётка - абсолютный асоциальный элемент. Чистой воды швондеровщина. Не замужем, нигде не работает, публично в нетрезвом виде угрожает действующему президенту... На какие средства она живёт? Кто ей платит за её "бурную деятельность"? Это пример для подражания? Это образец лидера? Танунах!
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Згідно висловлюванням пана Луценко, необхідно терміново закрити всі кримінальні справи по придуркам, які по телефону жартували про замінування лікарень, шкіл, метро і т.д., вони ж крім слів ніяких діянь не робили.
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По телефонным шутникам другая квалификация. После их звонков проводится обязательная проверка указанных ими объектов, при этом нарушается нормальная жизнедеятельность городских служб, транспорта, лечебных и учебных учреждений, что приводит к материальным потерям. Поэтому таких шутников, если находят, судят.
Случай же с Марусей аналогичен примерно тому, что вы говорите кому-то "Если будешь переходить дорогу на красный свет, тебя может насмерть сбить машина" Ну и какая квалификация тут вообще применима? Где угроза жизни?
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Чего же тогда Савченко арестовал? За слова и арестовали.
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То ли пьяный, то ли нет. Может Луцику про Савченко напомнить, которая говорила тоже слова.
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Луценко, как честный экс-Генеральный прокурор, расскажет людям о своих таких же "успехах"? В том числе о Савченко и Рубане. Чем эти громкие дела с "минометами и жертвами" закончились, кроме пиара?
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А в Австрии тётя 13 лет получила за слова "Путин, введи воиска".
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В Австрии тётя получила 13 лет за создание антиправительственной организации с целью свержения существующего государственного строя.
За слова "путенг введи войска" в Австрии никому ничего не будет.
Шесть лет назад в Украине пол страны кричало "введи войска" - и всем было по фиг.
И только когда он ввел войска - ситуация трохи поменялась.
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Кримінальний кодекс України
Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк
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Коментарі до Кримінального кодексу.
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання, які у кожному випадку є різними. При визначенні реальності погрози значення має з'ясування форми, характеру, місця, часу, обстановки її висловлення, характеру попередніх взаємовідносин між винним і потерпілим тощо. Особливе значення при цьому має сприйняття погрози самим потерпілим, а також і присутніми при цьому іншими особами.
Злочин вважається закінченим з моменту сприйняття погрози
потерпілим.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом; винний усвідомлює, що погрожує вбивством, що ця погроза здатна викликати у потерпілого побоювання за своє життя, і бажає цього.
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Ну в США как-то задержали темнокожего паренька, который в твиттере написал, что приставил бы оружие ко лбу Обамы. Не знаю, отправили его в тюрьму или отделался испугом, но спецслужбы быстро к нему пришли. Хотя это скорей редкий случай. Чаще всего те, кто угрожает президентам в сети, не имеют реальных намерений осуществить сказанное.
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дайте этому придурку 346 статью Криминального Кодекса Украины почитать!
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Поясніть цьому дИбілу і алконавту, що спочатку треба внести з цього приводу зміни в ККУ. І чого не зробила в тому числі і його баба яга ІІІ тисячоліття.
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То двоякое чувство, когда насквозь гнилой и лживый человек, говорит адекватную фразу.
100%-ный пиар-ход со стороны Луценко.
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это югик о своем поведении, так, типа забил стрелку, ибо сам назвиздел лет этак на сорок.
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