EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1192  30
Все про:Володін (28) Разумков Дмитро (300)

 Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на заяву спікера Держдуми Російської Федерації В'ячеслава Володіна, який пригрозив Україні тим, що "націоналізм і обмеження малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей".

Про це Разумков сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотів би зауважити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава, і я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться, відходитимуть, губитимуться якісь території, то це лише мрії. Ми як держава докладатимемо максимум зусиль для того, щоб об'єднувати і консолідувати народ", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, - Кулеба у відповідь на заяви Володіна

Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162864
 
   
 Топ коментарі
 
хм. если там так хорошо - почему ты здесь?!
 показати весь коментар
 
не забывайте лучше про Луганскую , Донецкую области и Крым... вернее куски оторванные-отгрызенные от Украины... и уже пережеванные в...дерьмо
 показати весь коментар
 
А тебя привязали за ногу и не пущают в рай земной ОРДЛО? Вот сцуки то!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ШанПанЗЕй не согласится на куски...
Он готов отдать...ВСЕ и СРАЗУ!))))
 показати весь коментар
 
 
В ордло тарифы ниже.Там лучше народу выживать.И там еще будут пенсии платить из наших денег.Тоже выгодно ордловцам. Пока там лучше,чем здесь.
 показати весь коментар
 
хм. если там так хорошо - почему ты здесь?!
 показати весь коментар
 
 
А тебя привязали за ногу и не пущают в рай земной ОРДЛО? Вот сцуки то!
 показати весь коментар
 
 
И тут Разумков такой,типа "патриот",ну да ну да....
 показати весь коментар
 
 
Заценіть. Півроку президентства Зебіла, і така нікчема, як молодий регіонал - патріот України... Наприкінці каденції на нас що чекає? Гіві і Моторола герої України?
 показати весь коментар
 
 
Кто дал право какому-то разумкову рисковать независимостью Украины? Это же прыжок, нет, не в неизвестность, а ордынское лайно!
 показати весь коментар
 
Что то ВЫ меня очень пугаете сегодня со своими заявлениями сдачу готовите
 показати весь коментар
 
 
Судя по тому, как высший эшелон власти (в т.ч. и Разумков) петляли от армии, то с той стороны надеяться могут.......
 показати весь коментар
 
 
Та не будет ничего отваливаться. Пока что.
Украинский Федеральный Округ - зайдёт целиком. Ещё и данбасяо с лугандяо добавят.
А лет чере з 5-6, может 10ть, его уже подеребанят на кусочки. Ибо кремлядям уже окончательно понятно, что целостная Русь-Украина постоянно пытается освободиться от московитской орды...
 показати весь коментар
 
 
с 95 кварталом это вполне реально, от этих идиотов можно ожидать чего угодно.
 показати весь коментар
 
 
не забывайте лучше про Луганскую , Донецкую области и Крым... вернее куски оторванные-отгрызенные от Украины... и уже пережеванные в...дерьмо
 показати весь коментар
 
 
кому интересно по ссылке статья полная..., но я замечаю что украинского контента на медиа все меньше и меньше...
Сейчас например мне приходится в авто-магнитоле искать украинский контент - почти на всех каналах московская речь (Днепропетровщина)....

https://tverezo.info/post/107675

2021. Фінішна пряма зникнення Білорусі

Проте, чому так сталося? Як держава знову розчиняється в лапах «русского міра»? Чому мовне та культурне питання передували фактичному знищенню держави?

1995-й. В цей рік російська мова стає державною в Білорусі. Поступово білоруська зникає з телебачення, освіти, культури, державної сфери, зрештою, з побутового спілкування. За цей час в країні відбувається зачистка під московську культуру: в країні не розвивається музика, кіно, національне телебачення. Все це «імпортується» з Росії.
Кремль довго готувався поглинути сусідню державу. Для цього їм потрібно було спочатку стерти національну пам'ять, історію, мову, національні цінності, культуру, пісню. Станом на зараз, за допомогою експансивної московської політики понад 85% білорусів використовують виключно російську мову, користуються російськими ресурсами та є в системі координат кремлівської пропаганди.

Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 2304
 показати весь коментар
 
угу, це саме твої мрії, ригоАнал ти наш молодий...
 показати весь коментар
 
Агент "разумков" хоче привести Україну під кацапію цілою. Без "відвалених" територій.
 показати весь коментар
 
Чтобы ничего не отваливалось должна быть нормальная государственная и социальная политика ,а продажа земли ,копеечные пенсии и зарплаты ,сумасшедшие тарифы это совсем не нормально ,поэтому думайТЕ ...
 показати весь коментар
 
Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.

/
 показати весь коментар
 
Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 6950Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 9065

.

РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
 показати весь коментар
 
 
"то это лишь мечты"
ну да ... вы продали украину оптом, не по частям..)))
 показати весь коментар
 
Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 7213

Наоборот это мы Украинцы готовы принять назад несколько областей Российской *********, которые ранее принадлежали Украине (УНР). Но были преступно аннексированы бандитско - большевицкой проклятой паРашей ( рсфср)
 показати весь коментар
 
 
Это у этого кретина мечты.... Крым отвалился и отвалился навсегда. Донбасс отвалился и на 99% это тоже навсегда. А кто сказал, что это все?
 показати весь коментар
 
Володин угрожает выходом областей из состава Украины" ...

Это не голословное заявление - спец службы России все время этим в основном и
занимаются - шпиков и шпикух России у нас немеряно.

Донецк и Луганск отбили, Крым забрали по праву сильного.Харьков был на грани
отбора, Одесса не была захвачена только из за бездарного исполнения и тд. и тп.

ps: Нужно не кидать понты, а профессионально работать на защиту страны! Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна - Цензор.НЕТ 3815
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору