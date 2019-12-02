 Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна

Про це Разумков сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотів би зауважити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава, і я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться, відходитимуть, губитимуться якісь території, то це лише мрії. Ми як держава докладатимемо максимум зусиль для того, щоб об'єднувати і консолідувати народ", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.