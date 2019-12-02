 Якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться якісь території, то це лише мрії, - Разумков у відповідь на заяву Володіна

Про це Разумков сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я хотів би зауважити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава, і я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що відвалюватимуться, відходитимуть, губитимуться якісь території, то це лише мрії. Ми як держава докладатимемо максимум зусиль для того, щоб об'єднувати і консолідувати народ", - сказав Разумков.
Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.
Он готов отдать...ВСЕ и СРАЗУ!))))
Украинский Федеральный Округ - зайдёт целиком. Ещё и данбасяо с лугандяо добавят.
А лет чере з 5-6, может 10ть, его уже подеребанят на кусочки. Ибо кремлядям уже окончательно понятно, что целостная Русь-Украина постоянно пытается освободиться от московитской орды...
Сейчас например мне приходится в авто-магнитоле искать украинский контент - почти на всех каналах московская речь (Днепропетровщина)....
https://tverezo.info/post/107675
2021. Фінішна пряма зникнення Білорусі
Проте, чому так сталося? Як держава знову розчиняється в лапах «русского міра»? Чому мовне та культурне питання передували фактичному знищенню держави?
1995-й. В цей рік російська мова стає державною в Білорусі. Поступово білоруська зникає з телебачення, освіти, культури, державної сфери, зрештою, з побутового спілкування. За цей час в країні відбувається зачистка під московську культуру: в країні не розвивається музика, кіно, національне телебачення. Все це «імпортується» з Росії.
Кремль довго готувався поглинути сусідню державу. Для цього їм потрібно було спочатку стерти національну пам'ять, історію, мову, національні цінності, культуру, пісню. Станом на зараз, за допомогою експансивної московської політики понад 85% білорусів використовують виключно російську мову, користуються російськими ресурсами та є в системі координат кремлівської пропаганди.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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ну да ... вы продали украину оптом, не по частям..)))
Наоборот это мы Украинцы готовы принять назад несколько областей Российской *********, которые ранее принадлежали Украине (УНР). Но были преступно аннексированы бандитско - большевицкой проклятой паРашей ( рсфср)
Это не голословное заявление - спец службы России все время этим в основном и
занимаются - шпиков и шпикух России у нас немеряно.
Донецк и Луганск отбили, Крым забрали по праву сильного.Харьков был на грани
отбора, Одесса не была захвачена только из за бездарного исполнения и тд. и тп.
ps: Нужно не кидать понты, а профессионально работать на защиту страны!