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Все про:Захаров (13) Одеса (2197) порт (188) митниця (628) Нефьодов (123)

 Цілковите нерозуміння суті митної роботи... Розмова з іншою планетою якась, - координатор руху "Ні корупції на транспорті" Захаров про зустріч із Нефьодовим. ФОТО

У п'ятницю в Києві відбулася зустріч із головою Державної митної служби України Максимом Нефьодовим, організована Одеською митницею та Асоціацією Міжнародних Експедиторів України (АМЕУ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Одеської міськради, координатор руху "Ні корупції на транспорті" Олександр Захаров на своїй сторінці у Facebook.

"Питання брокерів: засилля СБУ на доглядових рампах. Для чого, навіщо, коли закінчиться?

Моє звичайне запитання: Ось Вам зведення за формами контролю. Понад 3 тис. на міс. (!!!) при вимучених 3-х протоколах ... Навіщо? Крім того, Ви розумієте, що кожне із 2,5 тис. зважувань це - 2,5 тис. корупційних дій. Оскільки знайти 50-100-200 кг різниці у вазі на 40-тонній фуры інспектору більш ніж елементарно. Тобто "засудити" експедитора розпрощатися з 50-100 дол., щоб не стояла машина в порту на з'ясуваннях цілодобово, також більш ніж елементарно. Схема спочатку ідеально коррупціємістка: в портах немає митних ваг для контейнерів, немає методики, немає порядку ухвалення рішення, немає НІЧОГО для законних дій посадових осіб митниці. Є тільки виключно бажання щось вимутити.

Цілковите нерозуміння суті митної роботи... Розмова з іншою планетою якась, - координатор руху Ні корупції на транспорті Захаров про зустріч із Нефьодовим 01

Не мало поширення на нараді... Митниця: "Нам порядок (методика визначення ваги) не потрібен... Ми прагнемо до 100% зважувань..."

На жаль, цілковите нерозуміння ролі, завдань, функцій державного органу в забезпеченні роботи бізнесу в портах", - написав він.

Цілковите нерозуміння суті митної роботи... Розмова з іншою планетою якась, - координатор руху Ні корупції на транспорті Захаров про зустріч із Нефьодовим 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки новій системі скарг на митницю отримано 110 звернень за 6 днів. Всі в роботі, - Нефьодов

Також Захаров зазначив, що з питань, які не було поставлено, залишилися такі:

  • навіщо зважувати холодильники, пральні машини і подібне в контейнерах
  • як визначати точно вагу порожнього контейнера під час ухвалення рішення
  • як враховувати природні розбіжності в документах і на вагових комплексах різних країн.
  • як враховувати вагу снігу на даху, вагу льоду в рефі.

Цілковите нерозуміння суті митної роботи... Розмова з іншою планетою якась, - координатор руху Ні корупції на транспорті Захаров про зустріч із Нефьодовим 03

"Доводиться йти в теорію, але на практиці поки - нерозуміння суті митної роботи від тих, хто мав би розуміти вже...

Ще приклад, митниця: "Ми будемо зважувати 100% контейнерів під час вивантаження із судна..." Ок, а як постраждає від цього швидкість обробки судна? А Ви вже сертифікували кранові ваги? У Вас є методика ухвалення рішення залежно від розбіжності у вазі контейнера? А якщо кранівник не до кінця встановив контейнер на ваги або вітер такий, що контейнер качає... Порт Лос-Анджелес на добу вантажить 30 тис. контейнерів, Ви можете уявити собі, що там буде, якщо митниця захоче зважувати всі 100% контейнерів? Відповідаю: нічого не буде працювати, порт зупиниться, пів країни встане в очікуванні вантажів. Скільки часу буде на посаді митний начальник країни після такого рішення? Анітрохи... Дуже швидко звільниться, щоб думав державно, для бізнесу!

Треба продовжувати пояснювати, вимагати, наполягати. Що ще? Розмова з іншою планетою якась...", - написав депутат.

Цілковите нерозуміння суті митної роботи... Розмова з іншою планетою якась, - координатор руху Ні корупції на транспорті Захаров про зустріч із Нефьодовим 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162861
 
   
 Топ коментарі
 
а что то, кто то думал что клоуны смогут разбираться в таможне, медицине, налоговой или экономике страны? Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым - Цензор.НЕТ 9074
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Нефедов не понимает сути "бизнса"! А помоему он прекрасно все понимает! это вы. Захаров, помему это вы не понимаете нихрена раз такие тупые вопросы задаете, вернее все вы понимаете, скорее всего просто преследуете свой личный "интерес")) Отвечаю на ваши "тупые" вопросы! 1. Зачем взвешивать холодильники, тиралки т.д. - да потому что в холодильниках, стиралка и т.д. - полно места для контрабанды, начиная от наркотиков и кончая всем чем угодно, напихал провози, а так есть харакетристики вес, размер и т.д. при взвешивании выходите на реальные цифры! Как определить вес контейнера - довожу к вашему сведению у каждогоизделия есть характеристики от производителя, вт.ч. и вес изделия! Как учитывать весовые расхождения - у нас че в мире разные весы? Есто стандарты метрологии и если у вас в какой то стране есть отклонение по причине неисправности, то методом сравнения нескольких весов , т.к. в разных странах идет взвешивание, и опять же есть вес от производителя, выходите на реальную цифру! Как учитывать вес снега льда - ну вопервых есть вариант злазит таможенник и чистит снег (хоть какая то польза) а во вторыхопять же есть характеристики товара и контейнера, так что вспомните математику с одним неизвестным "Х" и калькулятор в помощь! так что господин захаров - по моему ваше место на параше))))
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Ну так для того, чтобы было "более, чем элементарно" все и затевалось. У Нефедова борода и за ней надо присматривать, чтобы выглядела аккуратно. Для того эти 50-100 долларов и нужны. Для чего же еще?
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🤣🤣все такие специалисты особенно этот депутат
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а что то, кто то думал что клоуны смогут разбираться в таможне, медицине, налоговой или экономике страны? Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым - Цензор.НЕТ 9074
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Нефедов не понимает сути "бизнса"! А помоему он прекрасно все понимает! это вы. Захаров, помему это вы не понимаете нихрена раз такие тупые вопросы задаете, вернее все вы понимаете, скорее всего просто преследуете свой личный "интерес")) Отвечаю на ваши "тупые" вопросы! 1. Зачем взвешивать холодильники, тиралки т.д. - да потому что в холодильниках, стиралка и т.д. - полно места для контрабанды, начиная от наркотиков и кончая всем чем угодно, напихал провози, а так есть харакетристики вес, размер и т.д. при взвешивании выходите на реальные цифры! Как определить вес контейнера - довожу к вашему сведению у каждогоизделия есть характеристики от производителя, вт.ч. и вес изделия! Как учитывать весовые расхождения - у нас че в мире разные весы? Есто стандарты метрологии и если у вас в какой то стране есть отклонение по причине неисправности, то методом сравнения нескольких весов , т.к. в разных странах идет взвешивание, и опять же есть вес от производителя, выходите на реальную цифру! Как учитывать вес снега льда - ну вопервых есть вариант злазит таможенник и чистит снег (хоть какая то польза) а во вторыхопять же есть характеристики товара и контейнера, так что вспомните математику с одним неизвестным "Х" и калькулятор в помощь! так что господин захаров - по моему ваше место на параше))))
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племянничек это ты похоже дурак да еще и круглый))) А если есть вопросы, то аргументируй,!
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Ты точно дурак! Каким взвешиванием ты собираешься определить 2 кг наркоты в сорокатонном контейнере с машинками??? Весы плюс-минус 40 кг - это вообще идеальные лабораторные при таком весе... Контрабанду на вес еще никто не ловил. Представляешь какая сумма например у 100 кг мобильников?
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Ты точно дебил? я что сказал о том что 2 кг ищут? И запомни ели везут "серьезные" люди они везут сотнями кг! Остальное таможню не интересует, той мелочью уже другие заниматься будут!к Примеру в Киеве по моему в прошлом месяце, взяли микроавтобус с 400 кг герониа! Как тебе партия, могли на таможне заметить в 40 т контейнере? И еще))) что бы добить твой ум))"Оперативники спецслужбы установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. Поэтому было принято решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара. По результатам исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до двухсот килограммов. Ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - более двадцати миллионов долларов США", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/p3132319...убейся))))
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Ви часом не проходили курси в Трускавці? Математики хренові... Ви вважаєте, що у 40-ти тонному контейнері тільки холодильники та стиральні машини возять? Є дуже багато мілкого вантажу, не говорячи уже про те, що багато збірних контейнерів, від багатьох постачальників багатьом отримувачам їдуть. Є світовий досвід й не треба нічого вигадувати.
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Это у вас может быть с математикой траблы! Я служил на границы в порту.. и поверьте если едут холодильники, то они едут контейнерами , импортер покупает только контейнерами и ему не выгодна складчина, это же не со своей тысячей долларов.. и знаю о чем говорю, видел как таможня работает! Да и вопрос был именно про взвешивание контейнеров холодильников, стиралок! В доках всегда указвается что везется в контейнере, и даже если это шмотки, то есть варианты расчета! Во всем мире есть взвешивание, прсвет и т.д. И если у тебя есть с грузом проблемы его досматривают!И так во всем мире! а то что сбоное, так это мелочевка, за которую взымается таможня с каждого, да и мелкий покупатель не будет да и не может химичить с грузом!
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вы еще скажите что вопрос про вес контейнера ну ооочень умный))))) Или вы и тут про складчину скажете! Еще раз говорю... крупный импортер это вам не вы с своей тысячей или двадцатью тысячами... .. Недавно был пример.. шел контейнер с машинами из штатов, по доам все классно - машины, а машины были забиты контрабандой.. как вычислили - да по весу контейнера и по докам в которых указаны марки авто, заинтересовала разница в весе! так понятно ? или тоже глупость?
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Відповім одразу на дві "пісульки"
1. "В доках всегда указвается что везется в контейнере."
Ось і питання, якщо є документи і контейнер опломбований, для чого ВСІ 100% переважувати?
2. "если у тебя есть с грузом проблемы его досматривают". Повторюсь: для чого ВСІ 100% переважувати?
3. Ключова фраза "крупный импортер". Чи такі всі 100%? Ви вважаєте, що у кожен холодильник не можна покласти по 1 кг наркоти?
І взагалі, якщо є факти контрабанди, то цих імпортерів і перевіряти.
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Ответ сразу на все писульки! 1. Для того что на заборе написано *** , а за забором дрова! И зачем интересно вы взвешиваете в магазине к примеру колбасу, ну поверили бы на слово продавщице, что в кусочке , которая выгляди на 200 гр, один кг!))) Для того и нужно взвешивать, что бы найти несоответсвия! И зачем на блок постах останавливают все авто, ну останавливали только какое непонравилось... для чего все 100 проц. останавливать, не правда ли тупость все авто на блокпостах останавливать!? Еще раз для тех кто на бронепоезед! В статье четко написано контейнера с холодильниками!!? ТАК ПОНЯТНО или крупнее написать?))) И взагали - если импортер попался на контрабанде, то он уже больше не импортер)) Обычно такая фирма самоликвидируется и организовывается новая схема!!! вы с какой планеты?
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Андре, 100000+. Захаров несёт чушь, при всём к нему уважении. Я за 100% взвешиваний.
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заскулили как уж на сковородке...видно бояться показать настоящий вес ввозимого товара
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Все эти зеленые мальчики-метросексуалы присланы только для того чтоб работать на Беню и его евреев. Вот собственно и все что надо знать...
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Падают,потому что не могут дыры пока найти.
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А може Максімка дійсно інопланетянин? Тоді це багато що пояснює -І те, що він зелений, і те що на ньому скафандр в клітку. І те, що борода в нього, як в козла стирчить щоб мандібулу від цікавих очей приховати. Залишається відкритим запитання з якої планети прибув на Землю цей гуманоїд і для чого 😕
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Наконец-то я нашла точное определение стиля работы нашего молодого правительства и такого же президента. Оно в заголовке этого текста - ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ СУТИ СВОЕЙ РАБОТЫ,
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Звісно ж не потрібно нічого зважувати, нехай возять усе що хочуть! )) Ті митники, що за попередньої влади сканери не хотіли монтувати 2 роки теж так казали. А вони-то більші проффесіонали, розуміються. Головне щоб звичайним людям залишили 20% мита за кожну посилочку дорожчу 100 євро, як пані-професіоналка Южаніна (БПП) придумала.
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По логике афтора,ничего не надо менять,иначе все пропало.
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ЗЕ дебилу указывают, что его действия пустая трата времени! А оно думает, что умнее всех.
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Набрали, ****, мультяшных персонажей!
Премьер ездит на самокате и обещает 40% роста экономики; министр экономики признается, что в экономике не понимает; таможню реформирует метросексуал без опыта; министр энергетики запросто готов покупать газ у врага, без чего страна обходилась 5 лет;
еще один проводит перепись населения по мобильникам.
Да эти прохвосты построят страну, разве что, только понарошку, в смартфоне!
Остальное они способны только разрушить!
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ушлый тип взвыл. контрабас все сложнее провозить становиться, потому все вокруг ничего не понимают, один он великий знаток. хотя этот нефьодов мне не нравиться внешне, но раз эти все корефаны контрабанды выть начинают во весь голос, значит все же на хвост он им наступил.
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Да, этот захеров или прикидывается дурнем, или запланированные им схемы Нефёдов рубит просто на корню...
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