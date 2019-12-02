 Цілковите нерозуміння суті митної роботи... Розмова з іншою планетою якась, - координатор руху "Ні корупції на транспорті" Захаров про зустріч із Нефьодовим. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Одеської міськради, координатор руху "Ні корупції на транспорті" Олександр Захаров на своїй сторінці у Facebook.

"Питання брокерів: засилля СБУ на доглядових рампах. Для чого, навіщо, коли закінчиться?

Моє звичайне запитання: Ось Вам зведення за формами контролю. Понад 3 тис. на міс. (!!!) при вимучених 3-х протоколах ... Навіщо? Крім того, Ви розумієте, що кожне із 2,5 тис. зважувань це - 2,5 тис. корупційних дій. Оскільки знайти 50-100-200 кг різниці у вазі на 40-тонній фуры інспектору більш ніж елементарно. Тобто "засудити" експедитора розпрощатися з 50-100 дол., щоб не стояла машина в порту на з'ясуваннях цілодобово, також більш ніж елементарно. Схема спочатку ідеально коррупціємістка: в портах немає митних ваг для контейнерів, немає методики, немає порядку ухвалення рішення, немає НІЧОГО для законних дій посадових осіб митниці. Є тільки виключно бажання щось вимутити.

Не мало поширення на нараді... Митниця: "Нам порядок (методика визначення ваги) не потрібен... Ми прагнемо до 100% зважувань..."

На жаль, цілковите нерозуміння ролі, завдань, функцій державного органу в забезпеченні роботи бізнесу в портах", - написав він.

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Також Захаров зазначив, що з питань, які не було поставлено, залишилися такі:

навіщо зважувати холодильники, пральні машини і подібне в контейнерах

як визначати точно вагу порожнього контейнера під час ухвалення рішення

як враховувати природні розбіжності в документах і на вагових комплексах різних країн.

як враховувати вагу снігу на даху, вагу льоду в рефі.

"Доводиться йти в теорію, але на практиці поки - нерозуміння суті митної роботи від тих, хто мав би розуміти вже...

Ще приклад, митниця: "Ми будемо зважувати 100% контейнерів під час вивантаження із судна..." Ок, а як постраждає від цього швидкість обробки судна? А Ви вже сертифікували кранові ваги? У Вас є методика ухвалення рішення залежно від розбіжності у вазі контейнера? А якщо кранівник не до кінця встановив контейнер на ваги або вітер такий, що контейнер качає... Порт Лос-Анджелес на добу вантажить 30 тис. контейнерів, Ви можете уявити собі, що там буде, якщо митниця захоче зважувати всі 100% контейнерів? Відповідаю: нічого не буде працювати, порт зупиниться, пів країни встане в очікуванні вантажів. Скільки часу буде на посаді митний начальник країни після такого рішення? Анітрохи... Дуже швидко звільниться, щоб думав державно, для бізнесу!

Треба продовжувати пояснювати, вимагати, наполягати. Що ще? Розмова з іншою планетою якась...", - написав депутат.