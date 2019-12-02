 Затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина, - поліція Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція на своїй сторінці в фейсбук.
"Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз з ними спілкуються оперативники і слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні поліції Києва.
на этот раз реально оперативно сработали если это правда
раскрутить заказуху за сутки , такого я не помню за всю историю новейшей Украины
С приходом зебилов - стрелять и убивать стали вразы больше.
Такое ощущение что 90е вернулись...
90% руководства и личного состава там те которые работали при петре алексеевиче
так шо вряд ли там могло что то глобально поменяться в какую либо сторону
это на тот случай если ты захотел придать теме политический оттенок
псы. в субботу приняли на трассе без ближнего света (у меня автомат на свет как и у многих наверное, выезжал по темному) так вот отпустили, сказали ваще не заморачивайся, после того как выдохнул) ... а при Петре Алексеевиче такого не было, точно бы обилетили)
Обычно киллеры машины сразу меняют.
Смахивает на пустой писс дёжь - завтра все про это забудут.
Это же нашей полиции еще и придется извинится...стоя на коленях?)))
Тогда твоя жизнь явно в опасности...
Не удиалюсь если это были разборки между сепарами...
Жалко только ребенка...земля ему пухом.
Что то уж очень быстро нашли киллеров.
Или эти штрафы только для нищебродов?
Шлюхи в погонах всегда и везде востребованы...
Особенно в нашем БАНДУСТАНЕ...
Кого нужно жалеть - так это детей погибших Воинов...
Кстати, пуля попала в сына, потому что папашка- спрятался...
Вам месяц остался вольной жизни.
Потом станете Белорусским федеральным округом росии.