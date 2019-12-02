EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  11482  53
Все про:затримання (3076) Київ (6875) стрілянина (1086)

 Затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина, - поліція Києва

Поліція Києва затримала підозрюваних у скоєнні в неділю ввечері обстрілу автомобіля Range Rover у центрі столиці, унаслідок якого загинув 3-річний син депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція на своїй сторінці в фейсбук.

"Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз з ними спілкуються оперативники і слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні поліції Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162859
 
   
 Топ коментарі
 
Никаких данных по задержаным. Значит трёп.
С приходом зебилов - стрелять и убивать стали вразы больше.
Такое ощущение что 90е вернулись...
 показати весь коментар
 
дай Бог чтоб задержали виновных, а не назначили виноватых
 показати весь коментар
 
Полиция работает оперативно, хотя в современном мире где камеры на каждом углу, а смартфон можно отследить и снять с него всю информацию спрятаться не реально.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
круто
на этот раз реально оперативно сработали если это правда
раскрутить заказуху за сутки , такого я не помню за всю историю новейшей Украины
 показати весь коментар
 
 
Никаких данных по задержаным. Значит трёп.
С приходом зебилов - стрелять и убивать стали вразы больше.
Такое ощущение что 90е вернулись...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а мне то зачем?
90% руководства и личного состава там те которые работали при петре алексеевиче
так шо вряд ли там могло что то глобально поменяться в какую либо сторону
это на тот случай если ты захотел придать теме политический оттенок
псы. в субботу приняли на трассе без ближнего света (у меня автомат на свет как и у многих наверное, выезжал по темному) так вот отпустили, сказали ваще не заморачивайся, после того как выдохнул) ... а при Петре Алексеевиче такого не было, точно бы обилетили)
 показати весь коментар
 
 
По новостным сми, мона и без статистики
 показати весь коментар
 
 
Статистика говорит, что либо реформа МВД таки принесла свои результаты либо организаторы этого преступления неопытны как организаторы прошлых резонансных убийств.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
да есть данные:Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня
 показати весь коментар
 
так они и есть соевые, пархатые зебилы...
 показати весь коментар
 
Во как! Ты, барыжная морда, выражайся на гражданском языке, как тебе положено. ПЗДЦ, на базарах уже лошье мурчит аки на Куряже. "Заказуху раскрутили", это когда заказчик признался в заказе, или например когда ты покупателю расскажешь, по какой купил лифоны, и сколько наварил.
 показати весь коментар
 
 
Полиция работает оперативно, хотя в современном мире где камеры на каждом углу, а смартфон можно отследить и снять с него всю информацию спрятаться не реально.
 показати весь коментар
 
 
Если быть таким "одаренным" и идти на дело со сматрфоном, то 100% даунбасята орудовали. Брачные игры примитивных приматов одним словом.
 показати весь коментар
 
 
100 % с мобилкой работали и наверное снимали Затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8371
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Спрятаться реально, если вместо следственных действий и розыска объявят что это дело рук российских диверсантов и агентов кремля. Именно так делали 5 лет на многие резонансные убийства в Киеве.
 показати весь коментар
 
Спрятаться могут профессионалы, а это скорее всего сделали идиоты типа шпили-вили.
 показати весь коментар
 
 
дай Бог чтоб задержали виновных, а не назначили виноватых
 показати весь коментар
 
 
Вот если этим ****** пожизненное не дадут,то это будет плевок "в лицо" всему украинскому обществу.
 показати весь коментар
 
 
Что у нас научились КИЛЛЕРОВ ловить? Да мы впереди планеты всей!
 показати весь коментар
 
 
Очень подозрительно, что так быстро.
Обычно киллеры машины сразу меняют.
 показати весь коментар
 
 
Ну и где же хоть какие-то подробности - возраст, гражданство, хоть что-то.
Смахивает на пустой писс дёжь - завтра все про это забудут.
 показати весь коментар
 
 
А если это орлы Кадырова!?
Это же нашей полиции еще и придется извинится...стоя на коленях?)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кадыров мстите пецикиному выплядку за то что финансировал убийц с дамбаса?
 показати весь коментар
 
А ты ихсперд в курсе кто и шо финансировал на БАМБАЗЕ?
Тогда твоя жизнь явно в опасности...
 показати весь коментар
 
 
Ставши на калєні наш "гарант" , за арешт козопасів ,ще раз вибачиться перед кадировим . Йому не звикати .
 показати весь коментар
 
Не перед вівцейо-м, а перед Бєнєй! Баба-бє розконсервував своїх "братків". Почався перерозподіл прихватизованого в 90-ті.
 показати весь коментар
 
Владелец Ренджа с Енакиево...родины Овоща.
Не удиалюсь если это были разборки между сепарами...
Жалко только ребенка...земля ему пухом.
 показати весь коментар
 
 
А может стреляли именно в ребенка. Предупреждение для Зеленского от Кремля , будишь плохо себя вести в Париже, убьем детей.
Что то уж очень быстро нашли киллеров.
 показати весь коментар
 
 
Полный бред. Это обычные разборки даунбаситов, просто папаша дебил полный, додумался 3-х летнего ребёнка усадить на преднее сиденье.
 показати весь коментар
 
 
Интересно...Авак Рюкзакян ему штраф за перевозку ребенка без детского кресла выпишет!?
Или эти штрафы только для нищебродов?
 показати весь коментар
 
 
Авакян Рюкзакович кореш всем корешам!)))
Шлюхи в погонах всегда и везде востребованы...
Особенно в нашем БАНДУСТАНЕ...
 показати весь коментар
 
Путем отрезания голов семье харьковского судьи Портнову удалось подчинить полностью всю судебную систему Украины. Так что все может быть.
 показати весь коментар
 
Ким би не були батьки, але мої співчуття, бо смерть дітей - це найбільше горе.
 показати весь коментар
 
 
у крокодилов выростают крокодилы. Вы правда думаете, что у такого папаши вырос бы приличный сын?
 показати весь коментар
 
 
Просто дитині не дали шанс вирости і кимось стати. У вас є діти?
 показати весь коментар
 
 
У уродов дети стают уродами.
Кого нужно жалеть - так это детей погибших Воинов...
 показати весь коментар
 
 
Мені нема вам чого сказати. З людини можна зробити звіра, а от зі звіра людину - зась.
 показати весь коментар
 
З учетом личности энтого Соболя - никакой радости от задержания.
Кстати, пуля попала в сына, потому что папашка- спрятался...
 показати весь коментар
 
 
Тоже так подумал. Из-за делишек папаши погибло невинное дитя! Нормальный бы человек не смог бы с этим жить. Посмотрим как этот будет.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А почему не написали, что они воевали в правом секторе под руководством комбата червня, который вчера призывал к походу на Донбасс?
 показати весь коментар
 
такие киллеры сраные никому не нужны. Заказ не выполнил, ребенка убил - петушара а не киллер
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это ты про долблестных ветеранов правого сектора?
 показати весь коментар
 
Ты лучше за себя переживай.
Вам месяц остался вольной жизни.
Потом станете Белорусским федеральным округом росии.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору