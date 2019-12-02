 Затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина, - поліція Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція на своїй сторінці в фейсбук.

"Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз з ними спілкуються оперативники і слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні поліції Києва.

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