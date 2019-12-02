EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  3282  57
Матеріали за темою:
Все про:Альфа (22) Зеленський (3724) СБУ (4970) операція Об'єднаних сил (1818)

 Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям і близьким двох загиблих бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ на Донбасі і пообіцяв обов'язково домогтися припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Двоє загиблих військовослужбовців... Вічна пам'ять героям. Співчуття родинам і близьким.
Втрачаємо найкращих. Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю і втрат наших побратимів", - написав він.

Як повідомлялося, 1 грудня під час виконання бойового завдання на сході України загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загиблі вчора під час виконання бойового завдання на Донбасі воїни - офіцери спецпідрозділу "Альфа", - полковник СБУ, "кіборг" Костенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162855
 
 
 Топ коментарі
 
Опять обещает "прекращение огня"?
Ужеж вроде "прекратили", не?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Колабораст привезе з Парижу мир. Після такого миру скоренько втіче з України. Попросють.
 показати весь коментар
 
 
От **** зеленая,оно соболезнует не искренне и в этом посте читается популизм "Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев" читается ну шо я говорил надо мир иначе будут убитые как сейчас
 показати весь коментар
 
 
Опять обещает "прекращение огня"?
Ужеж вроде "прекратили", не?
 показати весь коментар
 
 
цікаво ну заборонить він вести вогонь по ворогу,а росіяни будуть і далі вбивати ,у них є свій командир і що далі.
 показати весь коментар
 
Проста нужна пєрєстать стрєлять.... Так, зелепухи?!
 показати весь коментар
 
 
Да чтоб ты сдох Выродок Зеленый Зеленский соболезнует семьям погибших на Донбассе сотрудникам ЦСО СБУ и обещает добиться прекращения огня - Цензор.НЕТ 6793 Ето ты их убил и вместе со своим корешом ******. Ето твой запрет стрелять по окупантам их убил как убил сотни других наших солдат. С твоим приходом количество погибших возросло минимум в 2 раза, зато количество убитых окупантов уменьшилось на порядок.
 показати весь коментар
 
 
Странно шо ты не пожелал ему "гореть вечно" Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню - Цензор.НЕТ 2696
Неправославный шоле? Или просто знаешь что кошерный бох гоев не слышит? Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню - Цензор.НЕТ 6531
да оН никого не слышит, как и, например Том, или Джерри(кот и грызун с мультика))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Почему не в Ато?
 показати весь коментар
 
Прекращение огня? Так вроде же как пол году огонь как прекратили по твоему ублюдочному приказу? Вот тебе и результат. Когда гавнокомандующий предатель то существование страны ето дело времени.
 показати весь коментар
 
 
дА НОРМАЛЬНЫЙ БЫ ПРЕЗ СКАЗАЛ МЫ ОТОМСТИМ ЗА СМЕРТЬ НАШИХ ВОИНОВ А ЭТОТ СТРЕЛЯЙТЕ ЕЩЕ У НАС МИР ЖВАЧКА ДРУЖБА МЯКИШ С КОТОРОГО ЛЕПЯТ КОНИКОВ
 показати весь коментар
 
 
Ответ не президента , а ху.соса .

Должен был ответить что найдем и убьем террористов - а ответил что станем наколени ии отсосем и заплатим компенсацию

******** ху.сос
 показати весь коментар
 
 
Воно взагалі має щось в черепі? Хоч тирсу яку? Чи там вакуум? Не помститися, або хоча б дати адекватну відповідь, а забезпечити тишу! Так накажи воякам, най стануть у повний зріст на бруствері! Тоді тілько трохи постріляють, а потім наступе так бажана тобою тиша. І відводити вже не треба буде кошти витрачать... Бєня одобре...
 показати весь коментар
 
 
Ця наволоч не знає української мови, щоби це прочитати...
 показати весь коментар
 
 
Ця кров на руках Зеленського ! Діти і внуки зеленського будуть встидатись свого батька і діда зрадника і нестимуть страшний хрест по своєму житті... Доказано історією !
 показати весь коментар
 
 
Поц. Справжній Верховний головнокомандувач, обіцяв би помститись за наших героїв!
 показати весь коментар
 
 
як же Вы маєте рацію ! дійсно - військовий сказав би - ми помстимося...
 показати весь коментар
 
 
цікаво а що скаже ще один миротворець за чужий рахунок сівохо,буде просит прощення у земляків.
 показати весь коментар
 
 
Припинення вогню від куйла ти не добєшся ніколи гарантія 100%,тільки якшо 6 флот стане в чорному морі,тоді пиня почне відповзати,яке припинення вогню ну про шо ти мелиш,завдання московії знищити Україну ну скільки можна слухати того богдана і ермака!!!
 показати весь коментар
 
 
я чомусь думаю що єрмак і богдан виконують накзи президента.
 показати весь коментар
 
Заметте, Зелупа не сказал от чего и от кого погибли двое военнослужащих. Заметте, Зелупа впервые выразил соболезнования так как погибшие не простые солдаты а спецподразделение Альфа, которого Зелупа побаивается. Заметте, Зелупа не пообещал наказать виновных в убийстве солдат, а пообещал любой ценой прекратить огонь. Сегодня он выразил соболезнование убитым, а завтра подпишет амнистию их убийцам. И еще даст убийцам автономию и льготы, в том числе за участие в боевых действиях.
 показати весь коментар
 
 
Їхні життя, це ціна за бажання одного неадеквата потиснути руку ***** і зробити пару фото-знімків для сімейного альбому... Одному Богу відомо, скільки ми за ці дебільні бажання ще заплатимо...
 показати весь коментар
 
 
Ті хто вбває наших воїнів саме і домогаються припинення спротиву!
 показати весь коментар
 
 
і що ти думаєш їхнім сімьям не так болить,яка різниця чим вбили,чому дана команда на відступ з укріплених позицій і чому команда на припиненя вогню з нашої сторони,чому наших воїнів підставляють
 показати весь коментар
 
Толку от сидения в окопах, никакого При отводе, хоть убивать не будут
 показати весь коментар
 
я думаю що в нього прихильнків в Украні вже не має,він це знає .
 показати весь коментар
 
До чого тут припинення вогню? Воно знає, що саме через його "припинення вогню" рашисти і ставлять міни, на яких гинуть наші воїни?
 показати весь коментар
 
 
УРОД!
Именно из-за твоего тыпильного "прекращения огня" и умирают наши бойцы!

 показати весь коментар
 
 
И чё, правда, 10-го декабря подштанцы перестанут стрелять ?
 показати весь коментар
 
 
"Обещает добиться прекращения огня"
Прекращения огня с чьей стороны? Чью конституцию исполняет этот... играющий роль президента? В какой умной книжке написано, что чтобы остановить агрессора, нужно "просто прекратить стрелять"?
 показати весь коментар
 
 
так нахрена тогда територрии сдавал? войска отводил?
тебе ж говорили, дурень, что это не остановит войну..а наоборот её приблизит.. клоун
 показати весь коментар
 
 
Спасибо тебе за отвод войск и капитуляцию.....

Парни ради этой капитуляции погибли....
 показати весь коментар
 
Так може це і трапилось в результаті відведення і припинення вогню, що дозволяє шастати дрг? Чи ні?
 показати весь коментар
 
Як це ще він не сказав : " Я припиню війну яку почав порошенко .". Така цинічна тоненька маніпуляція де інтонауіями Україна виставляється винуватою в тому що захищається від кацапії. Винуватою в тому що полягли воїни які її захищали . Остаточно взята Україна в деструкцію заради території під Новий Ізраїль .
 показати весь коментар
 
какао-боты - шваль. привычно зарабатывают на комментах свои 30 копеек на смертях воинов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору