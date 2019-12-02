 Зеленський співчуває сім'ям загиблих на Донбасі співробітників ЦСО СБУ і обіцяє домогтися припинення вогню

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.
"Двоє загиблих військовослужбовців... Вічна пам'ять героям. Співчуття родинам і близьким.
Втрачаємо найкращих. Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю і втрат наших побратимів", - написав він.
Як повідомлялося, 1 грудня під час виконання бойового завдання на сході України загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.
Ужеж вроде "прекратили", не?
Неправославный шоле? Или просто знаешь что кошерный бох гоев не слышит?
да оН никого не слышит, как и, например Том, или Джерри(кот и грызун с мультика))
Должен был ответить что найдем и убьем террористов - а ответил что станем наколени ии отсосем и заплатим компенсацию
******** ху.сос
https://www.youtube.com/watch?v=HjliPZwqXQU
Именно из-за твоего тыпильного "прекращения огня" и умирают наши бойцы!
Прекращения огня с чьей стороны? Чью конституцию исполняет этот... играющий роль президента? В какой умной книжке написано, что чтобы остановить агрессора, нужно "просто прекратить стрелять"?
тебе ж говорили, дурень, что это не остановит войну..а наоборот её приблизит.. клоун
Парни ради этой капитуляции погибли....