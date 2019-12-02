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 Політика України
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 Рада розпочне роботу над новим законопроєктом про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО після зустрічі в "нормандському форматі", - Завітневич

Роботу над новим законопроєктом про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей народні депутати України почнуть після переговорів лідерів країн "Нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Поки що нас не залучають (до роботи над законопроєктом. - Ред.). Такого законопроєкту я не бачив, і ми, напевно, всі чекаємо на зустріч президента в "нормандському форматі" 9 грудня. Я думаю, що 10-го або максимум 11-го (грудня. - Ред.) вже будуть якісь рішення, і для парламенту зокрема. Поки що над таким законопроєктом ми не працюємо", - сказав Завітневич.

Голова парламентського комітету також наголосив на неприйнятності для Української держави нещодавнього висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Україна має вести переговори про врегулювання ситуації на сході країни з представниками ОРДЛО.

"Позиція не лише моя, а й усіх наших політиків, державних діячів, президента - нам не треба вступати з ними в переговори. У нас Росія - країна агресор, і розмовляти потрібно з Російською Федерацією", - наголосив Завітневич.

Як повідомлялося, 31 грудня 2019 року закінчується дія закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почав діяти новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162851
 
 
 Топ коментарі
 
Идите нах. со своим ОРДЛО. Не трогайте Конституцию Украины и не переводите войну на всю территорию Украины своей федерализацией.
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Це поступки росії чи не так ?
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Все напишуть і проголосують. А потім в Ростові писатимуть мемуари.
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границу пускай отдают
а потом хоть какава с чаем
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После того как Зелупа убежит на Ростов Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате", - Завитневич - Цензор.НЕТ 8105
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Идите нах. со своим ОРДЛО. Не трогайте Конституцию Украины и не переводите войну на всю территорию Украины своей федерализацией.
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Петяботы когда в Ростов убегать будете? Или вы тока па мацковскм стройкам шестерить на хасапов любите ? )))
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Помните ***** сказанул - такую страну просрали! - так це вы зробили з ЗЕ разом, с чем вас и поздравляю. Грустно, но факт.
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"Закінчив факультет радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку. Здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана."

Каким "боком" он попал на "главу парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич." ?
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Коли всі спікери влади жиди чекайте розпродажу країни...
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Рада розпочне роботу над новим законопроєктом про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО після зустрічі в "нормандському форматі", - тобто Х..ло ще якусь таємну угоду напарить ВОЗику і методичку, а зРада відпрацює нові вказівки
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Все треба фіксувати, всі дії зелених колаборантів фіксувати ! Потім на суді щоб були докази хто приймав антинародні, антиукраїнські, зрадницькі закони !
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Рада розпочне роботу над новим законопроєктом про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО після зустрічі в "нормандському форматі", - Завітневич - Цензор.НЕТ 4360


РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
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Да, Зебобики, читая про ваши законопроекты, все больше убеждаюсь, что будущее у вас в Ростове, если конечно сумеете туда добежать.
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