 Рада має позачергово розглянути поправку, яка відновить розслідування справ Майдану, - віцеспікерка Кондратюк

Про це Кондратюк сказала під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Насамперед закон №2116 про Державне бюро розслідувань. Ви знаєте, що нам треба, і я закликаю, невідкладно ухвалити необхідну поправку до цього законопроєкту щодо структури, яка має бути створена для спеціального розслідування в подальшому подій на Майдані. Ви знаєте, що активістка і адвокатка Євгенія Закревська разом з іншими учасниками Майдану оголосили голодування, щоб привернути увагу саме до цієї проблеми. Я б хотіла, щоб ми позачергово розглянули, згідно з регламентом, відразу ж поставили цю поправку в підтримку і більше не поверталися до цього", - сказала вона.
Глава фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко погодився, що цю поправку Рада має цього тижня розглянути в першу чергу.
"Дискусія щодо так званих справ Майдану, на наш погляд, була викликана неорганізованістю Верховної Ради в останній день сесійного тижня. І ми взяли на себе зобов'язання цю поправку реалізувати, комітет уже її підтримав, і ми згодні з пропозицією почати з цієї правки розгляд цього тижня, якщо це можливо процедурно. Щоб ми справді цей борг віддали людям", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.