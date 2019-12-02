 "У справі з Кримом могли б допомогти США", - Зеленський має намір запропонувати в Парижі новий формат переговорів щодо АРК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам, зокрема польському виданню Gazeta Wyborcza.
Зеленський вважає, що США можуть допомогти Києву в поверненні Криму, тому хоче залучити їх до переговорів.
"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав український лідер.
Він додав, що порушуватиме це питання на саміті нормандської четвірки.
"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим у цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", - заявив Зеленський.
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100 лет назад зебилы сдали Русь-Украину. И сейчас всё повторяется...
а про то, что кое-кто самолюбовно и самоуверенно приказал "просто перестать стрелять" в надежде на нормандское чаепитие с пряниками тульскими, а в это время многоликий курячийануснагербе... х.ло подтягивает к нашим бывшим кордонам на помощь л/днр войска...
т.е как бы не собираясь переставать стрелять и поддерживать хотелки и мечталки Зе
(ну по-крайней мере так сказано в моей личной методичке))))))
вже продали чи передали до "сліпотрасту"
Никто *** не догадался к чему этот весь цырк.
США нужна будет в любых переговорах, лишь после смещения марионетки трампа...
Но мы то знаем - перед кем он мечтает сыграть пипеткой на рояле...
За Крим треба вводити санкції, треба організовувати каоліцію супротиву агресії з країн Причерномор"я. Створювати блокаду. Переводити Азовське море в зону міжнародного морського права. Попередня влада не встигла це зробити з певних причин, Нова,повинна,
зобов"язана була продовжувати цей курс. А не бла-бла-бла ***
пол-года такой удавки хватит выше крыши
точнее они уже помогли как смогли
так шо есть смысл не дергаться до их выборов вообще
а заниматься внутренними делами, что на самом деле намного сложнее чем внешними
раз наш Вовка решил выбрать более легкий путь, пускай доказывает в париже что не лох