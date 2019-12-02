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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3724) Крим (7902) Росія (21458) США (5907) нормандська четвірка (726)

 "У справі з Кримом могли б допомогти США", - Зеленський має намір запропонувати в Парижі новий формат переговорів щодо АРК

Президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати новий формат переговорів щодо окупованого Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам, зокрема польському виданню Gazeta Wyborcza.

Зеленський вважає, що США можуть допомогти Києву в поверненні Криму, тому хоче залучити їх до переговорів.

"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав український лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров

Він додав, що порушуватиме це питання на саміті нормандської четвірки.

"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим у цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", - заявив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162847
 
 
 Топ коментарі
 
а як там пентхауз Ваш у Криму, пане президент?
вже продали чи передали до "сліпотрасту" "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК - Цензор.НЕТ 4102
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Опять не в ту ноздрю занюхал.
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та всё норм
100 лет назад зебилы сдали Русь-Украину. И сейчас всё повторяется...
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шо, опять - "скоро путен нападе" ? Так ведь уже напал, детка, ещё 6 лет назад. Смените методичку
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Василь, теска! тут речь не про то что нападёт...уже!
а про то, что кое-кто самолюбовно и самоуверенно приказал "просто перестать стрелять" в надежде на нормандское чаепитие с пряниками тульскими, а в это время многоликий курячийануснагербе... х.ло подтягивает к нашим бывшим кордонам на помощь л/днр войска...
т.е как бы не собираясь переставать стрелять и поддерживать хотелки и мечталки Зе
(ну по-крайней мере так сказано в моей личной методичке))))))
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Тут вопросов нет ! Нельзя доверять пуйлу никак и ни в чём.
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Давно тебе не бачив,як там "маладая рєспубліка" квітне?Рублів багато заробив?
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Все вірно,мовчи,бо Поросятники ломануться у Донецьк.
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а як там пентхауз Ваш у Криму, пане президент?
вже продали чи передали до "сліпотрасту" "В деле с Крымом могли бы помочь США", - Зеленский намерен предложить в Париже новый формат переговоров по АРК - Цензор.НЕТ 4102
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если бы у нас не крали ,то возможно страна была бы интересна америке, а америка если не все, то очень много может
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вроде как мухоморы уже не растут.... опять чего-то нанюхался? так и прет его сегодня...
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А ось це щось нове,Поця про Крим навіть не заікався))
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Твоя любимая пианистка подкупила в Ялте жилье, во время войны, с документами агрессора. Теперь заикается.
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План "Б"? - признать Крым раисьей, и закрыть вопрос?
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Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась ", - заявил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3162847
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Если бы у бабушки были яйца, она бы дедушкой была....
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Зе-команда, нелохи и т.д. это обычные комментарии. А вот что он неправильно сказал? Или кто-то готов сейчас на танке в Крым поехать?
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ага, пригласить прокремлёвского трампа, в прокремлёвскую группу, где ещё и прокремлёвский зеленский - суперская идея.
Никто *** не догадался к чему этот весь цырк.
США нужна будет в любых переговорах, лишь после смещения марионетки трампа...
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У нас виявляється не російська окупація Криму, а дєла с Кримам...
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Від Штатів міг би бути представником Джеймс Меттіс. Він би дуже допоміг однією своєю присутністю. Навіть мовчазною присутністю.
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организм робко вспомнил про Крым..... формат уже есть это подписанты будапештского меморандума с них спрос держать хоть даже в судебном порядке.....
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Як ти вважаєш я ображусь якщо на малюнку замість Луки буде Зе?
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Да, почувствовал клоун хитрой жопой опасность - вон как запатрийотился.
Но мы то знаем - перед кем он мечтает сыграть пипеткой на рояле...
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За Крим не треба заікатись....
За Крим треба вводити санкції, треба організовувати каоліцію супротиву агресії з країн Причерномор"я. Створювати блокаду. Переводити Азовське море в зону міжнародного морського права. Попередня влада не встигла це зробити з певних причин, Нова,повинна,
зобов"язана була продовжувати цей курс. А не бла-бла-бла ***
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Россия не войдет ни в один формат, обсуждающий проблему Крыма..... Для России никаких проблем с Крымом не существует..... Такова официальная позиция Кремля.... И что может ее изменить, я не знаю!
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настоящие санкции и эмбарго на газок и нефтюшку..... тока не надо еропазамёрзнет
пол-года такой удавки хватит выше крыши
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если бы США хотели они бы уже помогли
точнее они уже помогли как смогли
так шо есть смысл не дергаться до их выборов вообще
а заниматься внутренними делами, что на самом деле намного сложнее чем внешними
раз наш Вовка решил выбрать более легкий путь, пускай доказывает в париже что не лох
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Гаварю Зеля Крым вернет раньше даже чем петю пасадят!
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Есть вариант возвращения Крыма в Украину, но боюсь этот вариант Украину не устроит.
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******** заслужили и лидеры Крымских татар. Это по их команде они отозвали своих людей из-под ВР Крыма чтобы люди не погибли. Неизвестно, сколько бы крымских татар погибло под ВР Крыма, а вот сколько крымских татар убили русские оккупанты после оккупации - знает весь мир.
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Ну-ка расскажи,а то я к всему миру не принадлежу
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вони ще повинні відповісти за те, що просрали блокаду.
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Вова, ты забыл Великобританию, она тоже подписант Будапештского меморандума и тоже не против подержать )(уйло за кадык!
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США так далеко от Крыма..Молдавия ближе
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молодец. всё верно. а ******* - зебобиковые клоуны.
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У його мові відсутні стверджувальні речення. А "я спрошу.... можем ли мы..... мне бы хотелось... еще какой-то формат... я бы хотел, чтобы вернулась" - це лексика не сильного, мужнього та впевненого в собі чоловіка і президента країни, а слабкого, боязкого, млявого, безвольного, нерішучого створіння.
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