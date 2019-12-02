 У НАЗК приходять "листи-підказки" щодо майна декларантів, які дуже часто містять реальну інформацію про порушення, - т.в.о. голови агентства Новак

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла тимчасова виконувачка обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Новак.

"Як правило, це якась особа, чиє ім'я нікому ні про що не говорить. І яка раптом повідомляє, що ось у цього чиновника є певне майно. Це роблять, наприклад, для того, щоб когось зняти з посади, комусь зробити погано. Це може бути конкурент. І тут вже питання, перевіряти чи не перевіряти. Тому що інформація, яка надходить, має бути не просто із серії "перевірте його". Там мусять бути факти, які свідчать про те, що є підстави для перевірки..." - зазначила т.в.о. голови НАЗК.

"Співробітники НАЗК також грішили тим, що самі вибирали велику рибу - щоб потім почати якісь торги. Разом з тим, "листи-підказки" дуже часто містять реальну інформацію про порушення ... Раніше було так: підготовлено, наприклад, рішення уповноваженими особами (перевіряючі), яке виноситься на засідання 5 членів НАЗК, результати перевірки затверджувалися голосуванням членів НАЗК і тут деякі члени, могли висловити бажання взяти справу на вивчення. Рішення не приймалося. А потім раптово, в ході вивчення справи, починали надходити додаткові пояснення декларанта", - пояснила Новак.

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"Або, наприклад, справа перевіряється 60 днів - плюс ще можна додати 30 днів. Але можна перевіряти навмисне довго, для того щоб декларант потім у суді міг скасувати рішення за порушення розумних строків перевірки декларації. Тобто існувало багато всяких хитрощів, в результаті яких можна було повністю нівелювати перевірку. Тому людей, які працюють тут, теж потрібно перевіряти", - підкреслила т.в.о. голови НАЗК.

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