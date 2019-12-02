EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  729  14
Матеріали за темою:
Все про:борг (171) залізниця (355) Донбас (13926) Курченко (164)

 Утікач Курченко заборгував залізничникам окупованого Донбасу близько $5,5 млн

Зіц-олігарх-утікач Сергій Курченко заборгував залізничникам окупованого Донбасу близько $5,5 млн.

Про це йдеться в матеріалі "НВ" з посиланням на копії внутрішніх документів найманців РФ, отримані від українських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.

Бізнесмен Сергій Курченко, який контролює велику частку вуглевидобувної промисловості ОРДЛО, накопичив за 2019 рік близько $ 4 млн боргів за залізничні перевезення підприємству "Донецька залізниця", яке об'єднує дороги ОРДЛО.

"Керівництво" залізниці просить так званого "міністра доходів і зборів "ДНР" Євгенія Лавренова допомогти з поверненням боргів "Зовнішторгсервісу" Сергія Курченка. Зазначається, що в таких умовах підприємства не можуть виплачувати зарплату, а робочі погрожують страйками. Заборгованість із зарплат становить понад 1 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Укрексімбанку" Гриценко допоміг злочинній організації Курченка зняти арешти з депозитів і застав по кредиту на $160 млн, - прокурор

Повідомляється, що залізниця буде змушена зупинити перевезення не тільки вантажів філій ЗАТ "Зовнішторгсервіс", але і інших вантажовідправників, що паралізує роботу промисловості.

"Зупинка роботи залізничного транспорту призведе до зриву поставки необхідних вантажів для підготовки комунальних об'єктів, підприємств та установ "ЛНР" у зимовий період", - скаржиться начальству "гендиректор Луганського підрозділу" Микола Бабойдо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162843
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего страшного. Скоро Зелупа из украинского бюджета компенсирует все. Или вы думаете Хуйло просто так на 2020 год не предусмотрел выделения денег из бюджета РФ на содержания ОРДЛО? Все заплатят украинские налогоплательщики. Вы же хотите *мира*?
 показати весь коментар
 
Духовно скрепный жулик кинул духовно скрепных лохов!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
передайте тем колаборантам - долги отдают только трУсы!!))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Духовно скрепный жулик кинул духовно скрепных лохов!
 показати весь коментар
 
 
Ничего страшного. Скоро Зелупа из украинского бюджета компенсирует все. Или вы думаете ***** просто так на 2020 год не предусмотрел выделения денег из бюджета РФ на содержания ОРДЛО? Все заплатят украинские налогоплательщики. Вы же хотите *мира*?
 показати весь коментар
 
 
А ты что, очередная баба Ванга? Все он знает, во всем разбирается .... давай мы тебя вместо Зеленского в Парыж пошлем, раскатаешь там перед Путиным свою точку зрения!
 показати весь коментар
 
БЛИН.... ну какой Курченко???, за 5 лет так и не удосужились разложить по полочкам мафиозную схему рыгов???
 показати весь коментар
 
пусть пожадлуются сивохе - тот пошепчет Зеленскому...ну или юзику-порешале
 показати весь коментар
 
 
Да ничё, дуже вумный нарид Украины - всё погасит.
Просто он сильно устал от вайны, сидя на диване...
 показати весь коментар
 
 
цей народ, коли "зомбасу" оплачують якісь борги, вважає, що то не кожен з них оплачує, а якась "держава" Утікач Курченко заборгував залізничникам окупованого Донбасу близько $5,5 млн - Цензор.НЕТ 2559
 показати весь коментар
 
5,5 - якась магічна цифра: $ 5,5 млн Курченка, $ 5,5 млрд Коломойського. Клоуни погасять борг за рахунок держбюджету України. Буде зебілоїдам підвищення пенсій, вчителям 4 тис євро зарплата, зниження цін на газ, на комуналку... Все буде, але спочатку розплатитесь за борги бєні, курченка і хто там ще вигулькне, виплатите пенсії ОРДЛО і живим і померлим за час війни і тим сепаратистам-терористам, які за останніх 5 років вбиваючи українських воїнів, катуючи і викрадаючи українців та досягли пенсійного віку. Заплатите за порізані на металолом і вивезені в росію заводи, заплатите репарації ОРДЛОвцям, а потім попросите вибачення, все як пропонує слуга Сивоха.
 показати весь коментар
 
24.05.2017 Укрзализныця потратила на поддержку своих структур на оккупированных территориях более 680 млн грн, - нардеп Войцицкая

ЧАО "Укрзализныця", под руководством поляка Войцеха Балчуна, потратила на содержание своих подразделений на оккупированной территории более 680 млн грн.
28.01.2017 Россия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш
Вооруженные силы России регулярно осуществляют прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой на подконтрольных "Укрзализныце" станциях на оккупированном Донбассе.

Простой вопрос -- "Что там делает Укрзализныця -- на украинской зарплате"? авт.

28.01.2017 Черныш назвал подконтрольные Украине предприятия на оккупированном Донбассе
Украина сохраняет контроль над оставшимися на оккупированном Донбассе активами государственных компаний "Укрзализныця"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору