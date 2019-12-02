 Утікач Курченко заборгував залізничникам окупованого Донбасу близько $5,5 млн

Про це йдеться в матеріалі "НВ" з посиланням на копії внутрішніх документів найманців РФ, отримані від українських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.

Бізнесмен Сергій Курченко, який контролює велику частку вуглевидобувної промисловості ОРДЛО, накопичив за 2019 рік близько $ 4 млн боргів за залізничні перевезення підприємству "Донецька залізниця", яке об'єднує дороги ОРДЛО.

"Керівництво" залізниці просить так званого "міністра доходів і зборів "ДНР" Євгенія Лавренова допомогти з поверненням боргів "Зовнішторгсервісу" Сергія Курченка. Зазначається, що в таких умовах підприємства не можуть виплачувати зарплату, а робочі погрожують страйками. Заборгованість із зарплат становить понад 1 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Укрексімбанку" Гриценко допоміг злочинній організації Курченка зняти арешти з депозитів і застав по кредиту на $160 млн, - прокурор

Повідомляється, що залізниця буде змушена зупинити перевезення не тільки вантажів філій ЗАТ "Зовнішторгсервіс", але і інших вантажовідправників, що паралізує роботу промисловості.

"Зупинка роботи залізничного транспорту призведе до зриву поставки необхідних вантажів для підготовки комунальних об'єктів, підприємств та установ "ЛНР" у зимовий період", - скаржиться начальству "гендиректор Луганського підрозділу" Микола Бабойдо.