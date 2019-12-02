 Утікач Курченко заборгував залізничникам окупованого Донбасу близько $5,5 млн

Про це йдеться в матеріалі "НВ" з посиланням на копії внутрішніх документів найманців РФ, отримані від українських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.
Бізнесмен Сергій Курченко, який контролює велику частку вуглевидобувної промисловості ОРДЛО, накопичив за 2019 рік близько $ 4 млн боргів за залізничні перевезення підприємству "Донецька залізниця", яке об'єднує дороги ОРДЛО.
"Керівництво" залізниці просить так званого "міністра доходів і зборів "ДНР" Євгенія Лавренова допомогти з поверненням боргів "Зовнішторгсервісу" Сергія Курченка. Зазначається, що в таких умовах підприємства не можуть виплачувати зарплату, а робочі погрожують страйками. Заборгованість із зарплат становить понад 1 млн доларів.
Повідомляється, що залізниця буде змушена зупинити перевезення не тільки вантажів філій ЗАТ "Зовнішторгсервіс", але і інших вантажовідправників, що паралізує роботу промисловості.
"Зупинка роботи залізничного транспорту призведе до зриву поставки необхідних вантажів для підготовки комунальних об'єктів, підприємств та установ "ЛНР" у зимовий період", - скаржиться начальству "гендиректор Луганського підрозділу" Микола Бабойдо.
Просто он сильно устал от вайны, сидя на диване...
ЧАО "Укрзализныця", под руководством поляка Войцеха Балчуна, потратила на содержание своих подразделений на оккупированной территории более 680 млн грн.
28.01.2017 Россия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш
Вооруженные силы России регулярно осуществляют прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой на подконтрольных "Укрзализныце" станциях на оккупированном Донбассе.
Простой вопрос -- "Что там делает Укрзализныця -- на украинской зарплате"? авт.
28.01.2017 Черныш назвал подконтрольные Украине предприятия на оккупированном Донбассе
Украина сохраняет контроль над оставшимися на оккупированном Донбассе активами государственных компаний "Укрзализныця"