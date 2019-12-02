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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:допит (542) ДБР (685) Звіробій Маруся (11)

 Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку. ФОТОрепортаж

Учасниця бойових дій Маруся Звіробій (справжнє ім'я - Олена Самбул (Біленька)) прийшла на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Зранку 2 грудня Маруся Звіробій у супроводі адвокатів увійшла в будівлю ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР у понеділок запрошує Звіробій на допит, вона закликала підтримати її: "Хочте шоу, буде шоу! За всіх будете одгрібать, особливо за Марченка!"

Тим часом під будівлею ДБР відбувається акція на підтримку Звіробій. Мітингувальники тримають іграшкові пістолети, плакати висміюють ситуацію із кримінальним переслідуванням ветерана АТО, а також портрети Зеленського з червоною крапкою/плямою на носі.

Пізніше Звіробій з адвокатами вийшли з будівлі ДБР. Вона розповіла, що залишили слідчим ДБР свої запитання щодо того, що відбувається, оскільки на цей момент не зрозуміло, який у Звіробій статус тощо.

Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 01
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 02
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 03
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 04
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 05
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 06
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 07
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 08
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 09
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 10
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 11
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 12
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 13
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 14
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 15
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 16
Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162842
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо Звіробій сяде, то вован ляже.
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Підтримую Марусю! Зеленському ГАНЬБА!
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Походу діванних лєнкіних прихільників більше, чим марусиних на вулиці. Тут більше платять?
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Видать мало предложили за участие в это фарсе, жлобеет Падлашенка...
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А где трусливое стадо зебуинов ? Опять в наркотическом угаре
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Они дрючат Марусек и Беленьких...
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а петю на стадионе - забув?)
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Сладенькое на потом.....
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Моніка, Янукович теж думав, що все під контролем і нечисельний мітинг це безпечно!

Це початок Майдану - 3! Заскріньте мої слова, як пророчі !
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и сколько вас "пророков" в палате??
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Где работают все эти люди?
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Доиграется Зеля! Неужели он не понимает, что украинцы - это не его кореши кацапские холопы. Та и царя по типу ***** у нас никогда не будет!
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Маруська Климова!Брателло с Тобой!МУРка- Зажигай!
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моника тут не причем.
Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 5556

а это просто совпадение
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По второму фото понятно откуда контингент подтягивают. А вообще народу без дела шариться куча, а ещё говорят работать некому все ухали на зароботки.
Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 8759https://storage1.censor.net/images/e/7/2/f/e72fb97927f7d57c918dd9b7b923caa5/650x469.jpg
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Филиал психушки на прогулке
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Коли почали малювати овоча з діркою в лобі, то вже були передвісники, що кінець його влади скоро.
Ще сам пам'ятаю подумалось: - невже ми такого президента собі заслужили, невже це не виправно? Так не може далі йти.
Це в мене виникло, коли воно приїхало на День міста, а погода тоді була реально мерзотною. Місто наполовину перекрите, по шляху слідкування мусора ходили по домівках і приказували закривати ставні на вікнах та не виходити з дворів. Дощ шпаре, а дорожники розмітки малюють....
Людям з роботи до дому приходилось пішки йти, бо все стояло.
Чим Шмаркля краще? І в мене ті ж самі міркування виникають і все сильніше, та сильніше.
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"КЛЕПТОПЕДОХОПЛОФИЛ"-это просто отпад))))) Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 4580
Креативно)
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Эх... Не сотвори себе кумира! Примитивное стадо легко ведется на псевдопатриотизм, пафос, популизм. Создали очередного идола, героичную черноротую самку с комичной кликухой, которая практически в одиночку спасла страну от страшной засРашки, правда , порохососы?! Собрали в ее поддержку несколько десятков профессиональных активистов, заплатили им немножко денежек из фонда свинопетеньки, украденных у того же народа. И весь этот цирк обсасывается уже которую неделю... На месте власти надо было игнорировать этих тупых проплаченных самок, грозно вякающих по команде на президента, не делать из них мучеников режима
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да узбагойся-жив твой ненаглядный Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 3263
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кацап тебе на сру ресурс с такой философией ,подменяешь понятия и оговорочка о режиме самое то....
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Петя, ми стараємось
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Уж не ты ли, Ксюша, бубочку имела? Или то таки была Марусюся?
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Ещё пару таких беспределов и шмаркля объединит нацию.
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Ребята из Киева! (Да, ЗЕбилов это не касается, тут идиоты не нужны).
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
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Приводите детей с игрушечными поясами шахидов,как ИГИЛовцы.От,худоба!
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а тебя в детстве одевали в платице? пистолетики запрещали??
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моника потерпевшее..
почему его до сих пор не допросили?
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Ну а какое оружие у неё забрали ? Детский пласмассовый пистолет, на который не было разрешения. И два охотничьих ружья, но на которые было разрешение, но их уже забраи с детским пистолетом.
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Ребята из Киева! (Да, ЗЕбилов это не касается, тут идиоты не нужны).
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
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Собрались все соратники по дурке!В принцыпе пшик!Шоу не вышло!
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Все соратники по дурке сейчас в партии "слуга урода", не путай Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 9038
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🤣🤣внезапно таблички готовы все новенькие но это так люди пришли поддержать полоумную
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Почему внезапно? несколько дней было на подготовку!
Текст пишется в ворде, а печатается в любом пункте оперативной полиграфии, их в каждом районе несколько.
А ты на митинг ходишь обычно со старенькими табличками? Типа "Янукович - наш президент!", "Всё будет Бамбас" и "***** - введи"? Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 3855
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опять проплота ходит на ********** заробляет..кстате как настоящие фамилия зверобойши??))
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В будь якому разі не "ахмедьянова" в Україні таких немає.
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Зверёк, хочешь знать настоящую фамилию зверобойши?
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Шариковы,устройтесь на работу, только майданить умеют,или петруха платит.В Европу собрались,в Европе люди пашут, а не майданят.
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какая знакомая песня. кто-то уже такое говорил в лугандонии, кажись шахтеры, которые нынче без работы сидят.
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Цікаво, хто ця мерзота яка ініцювала цей цирк проти патріотів?
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Интересно, кто им платит за развал Украины.
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ясно, что за развал Украины платит только кремль.
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А наглядная агитация в одной "креативной" конторке изготовлена порохоботами-говномётами.
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А съемочки сделаны как учили в фотошколе. Как из редкой немногочисленной толпы сделать на фото массовую демонстрацию.
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О як зеботів торкнуло, скільки їх тут коменти пишуть. Мабуть трохи вони не в темі - подивіться на лиця людей хто прийшов, там немає ні тітушні ні бабушєк каториє утсалі ат вайни, там люди які були на війні і захищали свою Батьківщину напротивагу цим писакам які тут пишуть обсираючи дивани.
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Ну так видно же, шо стихийный протест, без подготовки, люди все на эмоциях и никакого политического троллинга, нарисовали чем смогли не наглядную агитацию и собрались по зову сердца так сказать, да ??? Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 7217
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Особенно "стихия" заметна по плакатикам по единому образцу палки и карикатуры на Зеленского. Хотя да, говорят у дураков мысли сходятся. Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 1862
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Ты придурок, который в лицах не разбирается, а я скажу, что по их довольным мордам видно, что только что получили деньги. А у тех у которых морды не совсем радостные, считают что мало выплатили и стоят в ожидании доплат. Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку - Цензор.НЕТ 1556
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....зебілоідів тут тіліпає як конотопську відьму в очереті!
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Ну да бесплатной сои объелись и вышли попердеть на улицу!
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Аж всцялися зі сміху,як МУРка Клімова танцювала в коридорі ГБР з дитячим поясом шахіда-як справжня терористка ІГІЛ-на Прямому б уже всі під столами були.
Респект Маруська!Приходь іще!
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Молодцы! Вот так и объединит шмаркля всю нацию.
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та де там "грає у войнушку". вони зараз усілєнно проводять експертизи, щоб замість "зброя схожа на рушницю" стала "рушницею, і жоптокулькульковий пістолєтік став пістолєтом.
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