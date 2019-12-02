 Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Зранку 2 грудня Маруся Звіробій у супроводі адвокатів увійшла в будівлю ДБР.
Тим часом під будівлею ДБР відбувається акція на підтримку Звіробій. Мітингувальники тримають іграшкові пістолети, плакати висміюють ситуацію із кримінальним переслідуванням ветерана АТО, а також портрети Зеленського з червоною крапкою/плямою на носі.
Пізніше Звіробій з адвокатами вийшли з будівлі ДБР. Вона розповіла, що залишили слідчим ДБР свої запитання щодо того, що відбувається, оскільки на цей момент не зрозуміло, який у Звіробій статус тощо.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Це початок Майдану - 3! Заскріньте мої слова, як пророчі !
а это просто совпадение
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Ще сам пам'ятаю подумалось: - невже ми такого президента собі заслужили, невже це не виправно? Так не може далі йти.
Це в мене виникло, коли воно приїхало на День міста, а погода тоді була реально мерзотною. Місто наполовину перекрите, по шляху слідкування мусора ходили по домівках і приказували закривати ставні на вікнах та не виходити з дворів. Дощ шпаре, а дорожники розмітки малюють....
Людям з роботи до дому приходилось пішки йти, бо все стояло.
Чим Шмаркля краще? І в мене ті ж самі міркування виникають і все сильніше, та сильніше.
Креативно)
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
почему его до сих пор не допросили?
Я предлагаю, у кого есть время и желание, взять старенькие детские пистолеты, ружья, в общем, любые детские игрушки такого вида и приносить это под двери этого придурка, канализационной Трубы. Снимать на телефон и выкладывать в тырнете. Несколько дней подряд. Чтобы эта канализационная Труба смогла наиграться, видимо у него не было детства и он никогда не видел игрушек.
Текст пишется в ворде, а печатается в любом пункте оперативной полиграфии, их в каждом районе несколько.
А ты на митинг ходишь обычно со старенькими табличками? Типа "Янукович - наш президент!", "Всё будет Бамбас" и "***** - введи"?
Респект Маруська!Приходь іще!