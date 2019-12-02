 Звіробій прийшла в ДБР, але на допиті не була: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Зранку 2 грудня Маруся Звіробій у супроводі адвокатів увійшла в будівлю ДБР.

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Тим часом під будівлею ДБР відбувається акція на підтримку Звіробій. Мітингувальники тримають іграшкові пістолети, плакати висміюють ситуацію із кримінальним переслідуванням ветерана АТО, а також портрети Зеленського з червоною крапкою/плямою на носі.

Пізніше Звіробій з адвокатами вийшли з будівлі ДБР. Вона розповіла, що залишили слідчим ДБР свої запитання щодо того, що відбувається, оскільки на цей момент не зрозуміло, який у Звіробій статус тощо.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.