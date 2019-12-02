 Я не хочу говорити про мій "план Б", бо я вірю в "план А", - Зеленський заявив, що готовий до будь-якого розвитку ситуації на переговорах у Парижі

Про це президент України сказав в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, чи не боїться він опинитися 9 грудня під час зустрічі в Парижі фактично "наодинці" з російською стороною, Зеленський сказав: "Я людина, яка реагує на факти. Вважаю, що європейські політики мають і будуть допомагати нам. Але якщо побачу в перші пів години, що це не так, то моя особливість полягає в тому, що якщо я помічу це за столом переговорів, скажу про це публічно".

Зеленський також зазначив, що не хоче поки говорити про свій "план Б" на випадок, якщо Росія блокуватиме будь-які рішення з просування у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Я не хочу говорити про мій "план Б" просто зараз - ось чому він називається "планом Б", бо я вірю в "план А". Але він ("план Б". - Ред.), звісно, існує. І одну річ, яку я хотів би уточнити: мій "план б" не полягає в тому, щоб все залишалося так, як зараз", - наголосив він.

Читайте: Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі відбудеться, її формат стане відомий ближче до 9 грудня, - Пєсков

Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.