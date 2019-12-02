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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) Росія (21458) нормандська четвірка (726)

 Я не хочу говорити про мій "план Б", бо я вірю в "план А", - Зеленський заявив, що готовий до будь-якого розвитку ситуації на переговорах у Парижі

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в разі, якщо він побачить, що в межах переговорів у "нормандському форматі" залишається наодинці з Російською Федерацією, без підтримки західних партнерів, казатиме про це публічно.

Про це президент України сказав в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, чи не боїться він опинитися 9 грудня під час зустрічі в Парижі фактично "наодинці" з російською стороною, Зеленський сказав: "Я людина, яка реагує на факти. Вважаю, що європейські політики мають і будуть допомагати нам. Але якщо побачу в перші пів години, що це не так, то моя особливість полягає в тому, що якщо я помічу це за столом переговорів, скажу про це публічно".

Зеленський також зазначив, що не хоче поки говорити про свій "план Б" на випадок, якщо Росія блокуватиме будь-які рішення з просування у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Я не хочу говорити про мій "план Б" просто зараз - ось чому він називається "планом Б", бо я вірю в "план А". Але він ("план Б". - Ред.), звісно, існує. І одну річ, яку я хотів би уточнити: мій "план б" не полягає в тому, щоб все залишалося так, як зараз", - наголосив він.

Читайте: Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі відбудеться, її формат стане відомий ближче до 9 грудня, - Пєсков

Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162841
 
   
 Топ коментарі
 
По плану Б все знает только Беня. Я не хочу говорить о моем "плане Б", потому что я верю в "план А", - Зеленский заявил, что готов к любому развитию ситуации на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 5248
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Не хочу говорить о плане Б,

а про план А не скажу
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Потому что и план А и план Б составлены в кремле и ***** привезет в Париж на переговоры. Хотя переговоров не будет. ***** фактически привезет ультиматум который Зелупа подпишет.
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Да что там говорить? План А отсосать, план Б подставить жопу. Надеется обойтись планом А, только плохо он путина знает.
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План А и Б в викронанні Моніка Вазелинского

Вовочки Дюймовочки, встретятся в саду
И споют им пчелки, караси в пруду.
Бдительна пусть станет преданная рать,
Ведь макаку нашу будут нагибать.
Подточите зубы, чтоб не откусил,
Скрепу.
И на радостях в лес не затрусил.
На которой держится честный ваш народ.
Ніколи не браття нам і назавжди скот.
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Ну ты вова и дибил... просто дибил, ты лучше рот вообще не открывай - читай с бумажки, оно лучше будет и проблем меньше
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Зашибись.Какой твой план?Какой секрет?Это жизнь всей Украины.Тебя размажут сами украинцы,сделай хоть что-нибудь во вред краине.
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За нашою інформацією, у деяких областях на 8 грудня збирають людей під Офіс Президента
Прайс:
200 грн - година
2000- вечір та ніч
Ціни різні , але плюс мінус такі

Ви уявляєте, але ці люди коштують дешевше ніж полтавські шльондри, я вже мовчу про київських
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С тобой, зебилоид, дешевле - дадут почмокать тем, чем хозяин играет на рояле - и добре...
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Сразу видно кацап ольгинский , только вы чмокать умеете еще с петровских казарм.
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Так иначе же больно вести "успешные" переговоры!!!
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Шлюха ты ЗЕ-леная. Я догадываюсь о твоем плане и А и Б. Все ети планы предполагают капитуляцию Украины. А если ты открыто заявило что в любом случае воевать за Украину не будешь то ето еще один факт что ты собираешься сдать страну врагу.
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Не мешайте Монике устраивать личную жизнь, противный!
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План А ( аргентинский, афганский), план Б ( боливийский) и. Дальше по алфавиту?
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итить оно упороте - не хочу, не буду
целка что ли...
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Может быть "А", может быть "Б" - главное, не забыть ваЗЕлин.
І все буде добре...
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"Мой "план Б" не заключается в том, чтобы все оставалось так, как сейчас". Что еще сдавать собрался?
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Якщо 9-го грудня на ЙОЛКІ не буде мінімум 500 тисяч люду. Зливайте воду. Ви припливли......
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У этой ЗЕленой дурашки только один план...
И это план 'ЖО'))))
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Ми вже бачимо твої "фішечки*! Ти,с..ка, якщо здаси Україну, повинен пам'ятати, що у народу України також є План "Б"... ( а Ростов, бд, не резиновий! )
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в нього і раніш жарти були не дуже, а зараз щось вже зовсім сумні
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Сценаристам страшно, пишуть шо попало ...
А ця папужка озвучує.
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Блин, зло берет,читая собравшихся тут ботов Я не хочу говорити про мій "план Б", бо я вірю в "план А", - Зеленський заявив, що готовий до будь-якого розвитку ситуації на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 4102 Педро в Минске нас...л, но все едино виноват Зеленский! Хотя бы небольшой конструктив выложили! Но нет; ума хватает только плюнуть! Дебилы или сепары!
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Когда Петро был в Минске,
у этой зелёной сопли была возможность разгромить кацапов на фронте,
чтобы не пришлось Петру ехать в Минск.
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ЗЕленая погань тебе дурику прямо говорит...за БАМБАЗ ему воевать ссыкотно!
Как впрочем и сдать ссанину на наличие в ней кокса!))))
Короче ГлавСсыКОМ!)))
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А про який коструктив ти питаєш, як твоє зелене непорозуміння мовчить??? тОбі "коструктивне" запитання , що такє план А і В, і з чим його ЇДЯТЬ????????????
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План "Б" восемь грузчиков уже занесли в самолёт...
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А план "Р"? Он более актуальный для тебя, чем все остальные планы вместе взятые.
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Якщо ЗЕ побачить, що Макрон і Меркель підіграють фуйлу, він нємєдля тупцяне ніжкою і голосно гукне - Я ж не ЛОХ какой-'то, мне 42 года !
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Там ще буле так, що Меркель буде топать, побачивши, що підіграють Макрон і Зеленський.
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Ви знаете почему кацапы "не взяли Мариуполь" ?Ответ довольно прост. Тогда бы ни какой войны не было бы достаточно было перекрыть поставки воды.
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Ты зеленая шлюха,думаеш такой хитрожопый не скажу чтоб не злить патриотов и про пуйла не скажу чтоб его не раздражать,какой же ты главнокомандующий?даже у Авакова яйца есть высказался Володину а оно молчит
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зЄлєпукін, ти як той тихушнік, ти маєш плани, а народ України про них нічого не знає!!!!! Тебе вже в Європі питають, з чим ти збираєшся їхати в Париж, а ти все мовчиш!!! Оголоси народу свій план А!!! Можливо тобі не варто буде повертатися з перемовин, бо твої плани і а і в, то знов якісь флешмоби!!! Зашифрований ти "наш"!!!
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"если он увидит"...... вот так вот по приколу судьбу державы доверили скарамоху.......
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Позволю себе помечтать...
Зебил все это время косил под дурачка...
Но, приехав в Париж, скажет перед всеми СМИ что-то вроде того: пардон, я не политик и не дипломат и поэтому говорю прямо. Тезисы:
1.путин-***** напал на нас - сволочь такая и т.д. (можно другими словами)
2.Никаких минских - мы отдали вам яо и х.уйло убирается с нашей территории без всяких условий.
3. путин-хйло выплачивает нам все наши моральные и материальные убытки.
4. Мы себе в Украине с Донбассом делаем то, что мы хотим делать сами..без подсказок.
5. Разговоры про прямые поставки газа - это был блеф, чтобы х.уйло притащило сюда свой зад.
6. Приватбанк...близкого друга вам не отдам ( пока что), но приват Бене не возвращается.
После этого оно может спокойно возвращаться в Украину.
Ну...или в Ростов...
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Это в сто раз реалистичней(и что оно исполнится, ультиматум Пуйлу), чем то, от чего радостно беснуется большинство нарида(высеры попов и "чудодейственные-мощи").
А теперь думаем - заслуживает ли такой нарид чтобы изложенное исполнилось?....



Я не хочу говорити про мій "план Б", бо я вірю в "план А", - Зеленський заявив, що готовий до будь-якого розвитку ситуації на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 2047
хороший прикол однако))
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Якщо Нелох нічого не підпише взагалі - це буде найбільшим досягненням за його піврічну каденцію.
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Згадалось дитинство - " А і Бє сідєлі на трубє .
А упало , Бє пропало
Кто остался на трубє ? " .
Якщо Зє разом з А і Бє буде в Ростові .


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План А - груди вже поголив.
А про Б - не скажу де поголив.... Я не хочу говорити про мій "план Б", бо я вірю в "план А", - Зеленський заявив, що готовий до будь-якого розвитку ситуації на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 8990

А серйозно, в янелоха тільки один план - сидіти доки не виженуть.
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Выглядит это примерно вот так:
"Я не хочу говорить о моем "плане Б", потому что еще не понял "план А".
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В нього стопудово є "план А" коли повернеться з Парижу. І цей план - Аваков... Тільки от чи підуть поліцейскі проти ветеранів АТО? Навряд! Тому є "план Б" - Беня. От тільки чи встигне воно втекти? І головне КУДИ?
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Коли до влади приходить шоу-бізнес, то цілком зрозуміло, що Конституції України він не читав і читати не буде. Тому звідки клоуну знати про обов'язки головнокомандувача і взагалі глави держави.
зе- це пародія на Кучму. Він чомусь вирішив що дійсно має мізки керувати великою країною, але вправляється лише в залякуванні опонентів і витрачанні державних коштів.
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Дякуйте, що це не справжній кучма, який здав ядерну зброю і замовив вбивство Гонгадзе...
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Він лише пів року при владі а вже начудив стільки що Кучма в той час і не мріяв. Мені достаньо генерала Марченка, Федини, Звіробій і формули штанмаера, а також вседозволеності порятнки, богдана і труби.
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А що з Фединою і Звіробій, чи щ Марченком їх вбили і їм голрви відрізали?
А про формулу штранмаєра можна уточнити офіційний документ проголосований верховною радою про імплементацію цієї формули?)
Ви путаєте теорію з практикою... Все що ви пишете це теорія... А кучма - реальність...
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Якщо у вас склалося враження, що я в позитивному аспекті написав про кучму, то ви помились. Навпаки, кучма це зло в масштабах країни, але шмаркля це ще гірше, бо він хоче копіювати кучму в своїх "царських" замашках, а виходить все одно пародія.
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Не треба дурниць, що б ми з тієї ядерною зброєю робили зараз?
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Те саме що і всі решта... Тримали для самозахисту.
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І що це нам у Криму б, наприклад, дало? Дуже великі до того ж сумніви, що ми змогли б ї нормально "тримати" стільки років.
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Безпеку...
І гарантії ненападу з боку будь-яких країн.
Нічого, ще далеко не все втрачено, виробничі потужності є, і вчені ще живі...
Як говорять краще один раз побачити ніж тисячу раз почути...
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Володя, для плану Б потрібні гроші в бюджеті на армію...
На танки, на літаки, на ядерну зброю...
На жаль плану Б у тебе немає, це видно по бюджету...
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Презедент, "огласите, пожалуйста, весь список" планов
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я верю в "план А" - если он это серьезно, то тяжелые времена ждут Украину!
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План Б у ЗЕ лише одни - вчасно втекти і зберегти життя своє і родини.
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- Понял! Начинаю действовать бэз шума и пыли, по вновь утверждённому плану. Усё. (с)
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зачем грудь брить перед нормандией вот в чем вопрос
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Потерпите неделю, о гарачие финские парни!
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ЗЕ не говорит про план Б потому, что и плана А у него нет.
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"Хороший у Вас план, товаришь Жюков" - сказал Сталин и передал косяк Берии...
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Ну, по плану А пред пу еще совсем не лох,а по плану Б полный лох
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А може так:

План А - зіграти на роялі,

План Б - прийняти з усіх боків стільки, скільки напхають?
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А в чому полягає план А блазня ?
Воно, видно, вже забуло (бо ж нанюхане), що =абісчяло=, що все буде публічно, відкрито, без жодних таємних угод і домовленостей.
І ніхто ні про що не в курсі.

Але ж "чесний" який, нароТний ...
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..головне щоб клоун після своїх планів по парижським фонтанам не гасав як в маріуполі і на шаурму не пробило..плановщик ітіть його в квартал!
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