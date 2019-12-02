 Я не хочу говорити про мій "план Б", бо я вірю в "план А", - Зеленський заявив, що готовий до будь-якого розвитку ситуації на переговорах у Парижі

Про це президент України сказав в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на запитання про те, чи не боїться він опинитися 9 грудня під час зустрічі в Парижі фактично "наодинці" з російською стороною, Зеленський сказав: "Я людина, яка реагує на факти. Вважаю, що європейські політики мають і будуть допомагати нам. Але якщо побачу в перші пів години, що це не так, то моя особливість полягає в тому, що якщо я помічу це за столом переговорів, скажу про це публічно".
Зеленський також зазначив, що не хоче поки говорити про свій "план Б" на випадок, якщо Росія блокуватиме будь-які рішення з просування у врегулюванні ситуації на Донбасі.
"Я не хочу говорити про мій "план Б" просто зараз - ось чому він називається "планом Б", бо я вірю в "план А". Але він ("план Б". - Ред.), звісно, існує. І одну річ, яку я хотів би уточнити: мій "план б" не полягає в тому, щоб все залишалося так, як зараз", - наголосив він.
Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.
а про план А не скажу
Вовочки Дюймовочки, встретятся в саду
И споют им пчелки, караси в пруду.
Бдительна пусть станет преданная рать,
Ведь макаку нашу будут нагибать.
Подточите зубы, чтоб не откусил,
Скрепу.
И на радостях в лес не затрусил.
На которой держится честный ваш народ.
Ніколи не браття нам і назавжди скот.
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200 грн - година
2000- вечір та ніч
Ціни різні , але плюс мінус такі
Ви уявляєте, але ці люди коштують дешевше ніж полтавські шльондри, я вже мовчу про київських
целка что ли...
І все буде добре...
И это план 'ЖО'))))
А ця папужка озвучує.
у этой зелёной сопли была возможность разгромить кацапов на фронте,
чтобы не пришлось Петру ехать в Минск.
Как впрочем и сдать ссанину на наличие в ней кокса!))))
Короче ГлавСсыКОМ!)))
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
. .../.https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Зебил все это время косил под дурачка...
Но, приехав в Париж, скажет перед всеми СМИ что-то вроде того: пардон, я не политик и не дипломат и поэтому говорю прямо. Тезисы:
1.путин-***** напал на нас - сволочь такая и т.д. (можно другими словами)
2.Никаких минских - мы отдали вам яо и х.уйло убирается с нашей территории без всяких условий.
3. путин-хйло выплачивает нам все наши моральные и материальные убытки.
4. Мы себе в Украине с Донбассом делаем то, что мы хотим делать сами..без подсказок.
5. Разговоры про прямые поставки газа - это был блеф, чтобы х.уйло притащило сюда свой зад.
6. Приватбанк...близкого друга вам не отдам ( пока что), но приват Бене не возвращается.
После этого оно может спокойно возвращаться в Украину.
Ну...или в Ростов...
А теперь думаем - заслуживает ли такой нарид чтобы изложенное исполнилось?....
хороший прикол однако))
А упало , Бє пропало
Кто остался на трубє ? " .
Якщо Зє разом з А і Бє буде в Ростові .
А про Б - не скажу де поголив....
А серйозно, в янелоха тільки один план - сидіти доки не виженуть.
"Я не хочу говорить о моем "плане Б", потому что еще не понял "план А".
зе- це пародія на Кучму. Він чомусь вирішив що дійсно має мізки керувати великою країною, але вправляється лише в залякуванні опонентів і витрачанні державних коштів.
А про формулу штранмаєра можна уточнити офіційний документ проголосований верховною радою про імплементацію цієї формули?)
Ви путаєте теорію з практикою... Все що ви пишете це теорія... А кучма - реальність...
І гарантії ненападу з боку будь-яких країн.
Нічого, ще далеко не все втрачено, виробничі потужності є, і вчені ще живі...
Як говорять краще один раз побачити ніж тисячу раз почути...
На танки, на літаки, на ядерну зброю...
На жаль плану Б у тебе немає, це видно по бюджету...
План А - зіграти на роялі,
План Б - прийняти з усіх боків стільки, скільки напхають?
Воно, видно, вже забуло (бо ж нанюхане), що =абісчяло=, що все буде публічно, відкрито, без жодних таємних угод і домовленостей.
І ніхто ні про що не в курсі.
Але ж "чесний" який, нароТний ...