EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  1641  9
Все про:законопроект (867) релігія (251) церква (394)

 Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931

Церкви і релігійні організації різних конфесій, а також віряни з різних регіонів направили до всіх фракцій Верховної Ради листа з проханням спрямувати законопроєкт №0931 на повторне друге читання для доопрацювання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут релігійної свободи", релігійна спільнота переконує парламентарів, що в редакції Комітету цей проєкт загрожує свободі совісті і свободі висловлення думок, а тому не може бути проголосований як закон.

Звернення з аргументами, які підтверджують необхідність доопрацювання законопроєкту № 0931, направили до парламентських фракцій керівники різних конфесій, серед яких:

  • Православна Церква України
  • Українська Православна Церква
  • Українська Греко-Католицька Церква
  • Римсько-Католицька Церква в Україні
  • Всеукраїнський Союз Церков євангельських християн-баптистів
  • Українська Церква християн віри євангельської
  • Церква адвентистів сьомого дня
  • Об’єднання іудейських релігійних організацій України
  • Духовне управління мусульман АР Крим

Також читайте: Рада церков закликає парламентаріїв доповнити законопроєкт №0931

Також Рада Євангельських Протестантських Церков України, яка об'єднує 12 релігійних об'єднань протестантського віросповідання, закликала Верховну Раду не голосувати поспіхом за законопроєкт № 0931, а врахувати поправки релігійної громади на повторному другому читанні.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій направила Президенту України і керівництву парламенту звернення з проханням про доопрацювання законопроєкту № 0931, щоб боротьба з дискримінацією не привела до обмеження конституційних прав громадян на свободу совісті та самовираження.

Низка громадських організацій і приватних освітніх установ підтримали зауваження релігійної громади і також зажадали від парламентських фракцій більш ретельного доопрацювання цього законопроєкту, серед них: Асоціація християн юристів "Калуша", ВБФ "За гідність людини", громадський рух "Всі разом!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162839
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
церкви нужно облагать налогом и чтоб коммуналку платили по производственным тарифам. я не обязан спонсировать поклонение каких-то бабушек картинкам на стенах.
 показати весь коментар
 
 
А че за закон то?
Бесноваться мона? Мощи лизать мона? Что еще надо этим всем пещерным сектам?
Может пусть Яхве им компенсирует льготы, а не бюджет? Че нормальные должны платить за комфорт продавцов древних баек и их стада то? Разве забыли что ни один поп так и не научился летать во времена дедушки Ленина? Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931 - Цензор.НЕТ 4935
А это значит шо попы то ненастоящие и "вера" их - материал якутского скульптора)
"приЯДного аппетита", стадо Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931 - Цензор.НЕТ 9960
 показати весь коментар
 
новость ни о чем. текста нет,но есть мнения
 показати весь коментар
 
 
Смысл закона в том, что врач (с убеждениями) не имеет право отказаться делать аборт ("это грех!"), священник не имеет права нести всякую ахинею на службе ("голодомор вам послан за грехи") и т.д и т.п.
 показати весь коментар
 
 
ну, нельзя же предусмотреть абсолютно все ситуации поведения, думаю, за ахинею можна и по другим законам привлечь. это же словоблудие по абсолютно не первостепенной важности законам
 показати весь коментар
 
ну,есть же общечеловеские правила, мораль, ответственность за лжесвидетельствование
 показати весь коментар
 
Релігійні громади це ТЕЖ громадські організації. І з якого ж ПЕРЕЛЯКУ трудящі люди зі своїх податків "мусять"(?) робити пільги їм?
ВСІ ДОХОДИ ЦЕРКОВ МУСЯТЬ БУТИ ОБЛІКОВАНІ і ВСІ ПОДАТКИ СПЛАЧЕНІ.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору