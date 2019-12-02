 Церкви закликають усі парламентські фракції доопрацювати законопроєкт №0931

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут релігійної свободи", релігійна спільнота переконує парламентарів, що в редакції Комітету цей проєкт загрожує свободі совісті і свободі висловлення думок, а тому не може бути проголосований як закон.
Звернення з аргументами, які підтверджують необхідність доопрацювання законопроєкту № 0931, направили до парламентських фракцій керівники різних конфесій, серед яких:
- Православна Церква України
- Українська Православна Церква
- Українська Греко-Католицька Церква
- Римсько-Католицька Церква в Україні
- Всеукраїнський Союз Церков євангельських християн-баптистів
- Українська Церква християн віри євангельської
- Церква адвентистів сьомого дня
- Об’єднання іудейських релігійних організацій України
- Духовне управління мусульман АР Крим
Також Рада Євангельських Протестантських Церков України, яка об'єднує 12 релігійних об'єднань протестантського віросповідання, закликала Верховну Раду не голосувати поспіхом за законопроєкт № 0931, а врахувати поправки релігійної громади на повторному другому читанні.
Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій направила Президенту України і керівництву парламенту звернення з проханням про доопрацювання законопроєкту № 0931, щоб боротьба з дискримінацією не привела до обмеження конституційних прав громадян на свободу совісті та самовираження.
Низка громадських організацій і приватних освітніх установ підтримали зауваження релігійної громади і також зажадали від парламентських фракцій більш ретельного доопрацювання цього законопроєкту, серед них: Асоціація християн юристів "Калуша", ВБФ "За гідність людини", громадський рух "Всі разом!".
Бесноваться мона? Мощи лизать мона? Что еще надо этим всем пещерным сектам?
Может пусть Яхве им компенсирует льготы, а не бюджет? Че нормальные должны платить за комфорт продавцов древних баек и их стада то? Разве забыли что ни один поп так и не научился летать во времена дедушки Ленина?
А это значит шо попы то ненастоящие и "вера" их - материал якутского скульптора)
"приЯДного аппетита", стадо
ВСІ ДОХОДИ ЦЕРКОВ МУСЯТЬ БУТИ ОБЛІКОВАНІ і ВСІ ПОДАТКИ СПЛАЧЕНІ.