 Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі"

Про це він повідомив в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое Время".
"У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі", - сказав він.
Глава держави засудив заклики активістів повернути Донбас силовим шляхом і висловив упевненість, що за ними стоять представники попередньої влади.
"Я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто нині гуляє вулицями, які говорять: Давай, ми заберемо Донбас! Та якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керує попередня влада. І, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене - запитайте політиків за кордоном. Усі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють, кажучи: це наша країна, завтра ми її повернемо", - сказав Зеленський.
Раніше Зеленський заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко "підштовхує людей до Майдану", тому що виступає проти розведення сил на Донбасі.
Война уже давно идёт...
В любом случае я не начну войну на Донбассе, - Зеленский (с)
______________
Ёп... Мальчик тронулся.
Не знає обов'язків голови держави.
тобто, він добровільно склав з себе частину цих обов'язків ?
може він і не президент вже ?
Ідійот ...
Бачить, що її позиція не співпадає з політикою плазування нової влади.
Пойду ее замучаю
https://youtu.be/NiN2JY6FOP0
- Миша Исакович, вы где это потеряли руку?
- На войне...
- Как, вы были на войне!?
- Не, меня за эту руку на войну тащили...
Похоже развели нелоха...
ги
Сейчас все смотрят на Польшу. Польша официально заявила, что их Президента и всю элиту страны взорвали в 2010 году. Сейчас ответ за Польшей. Надеемся, что ПВО страны сможет достать литерный Путина летящий в Париж.
Тепер тільки прибирати треба, доки все вщент не зруйновано.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!
ги
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!
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Та ти від рогатки обсерешся.
Зе хочет сказать что Украина агрессор?