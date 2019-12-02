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 Політика України
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Все про:війна (1863) Зеленський (3724) Донбас (13926) бойові дії (608)

 Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру починати активні бойові дії на Донбасі.

Про це він повідомив в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое Время".

"У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі", - сказав він.

Глава держави засудив заклики активістів повернути Донбас силовим шляхом і висловив упевненість, що за ними стоять представники попередньої влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми перебуваємо у стані війни, і США як стратегічний партнер України не мають блокувати будь-яку допомогу, - Зеленський

"Я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто нині гуляє вулицями, які говорять: Давай, ми заберемо Донбас! Та якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керує попередня влада. І, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене - запитайте політиків за кордоном. Усі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють, кажучи: це наша країна, завтра ми її повернемо", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко "підштовхує людей до Майдану", тому що виступає проти розведення сил на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162838
 
 
 Топ коментарі
 
Ты дебил?
Война уже давно идёт...
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Зеля не читав Конституцію.
Не знає обов'язків голови держави.
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так воно ж не знало, воно думало то апалченці данбаса..
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Мы находимся в состоянии войны, и США как стратегический партнер Украины не должны блокировать какую-либо помощь, - Зеленский (с)

В любом случае я не начну войну на Донбассе, - Зеленский (с)

______________

Ёп... Мальчик тронулся.
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там ниже написано что это про возврат силовым путем. такого даже порохло ссал сделать
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Какая война? ты что не в курсах что уже более 5-ти лет московиты являются торговыми партнёрами и вплоть до 19-го года товарооборот с ними только увеличивался...
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просто идешь в спам, зебельнутый малорос...
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Посадив гуцул смереку, а виросла туя, ще не було в нас президента ось такого х.....!
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Зеля не читав Конституцію.
Не знає обов'язків голови держави.
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а он в принципе кроме сценариев и постов в ФБ что-то читает?
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Он не пишет сценариев.Он их читает.Как оказалось,у него мозг четырехлетнего ребенка.
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Якщо в обов'язок голови Держави входить , як вважає порохоскот, красти ,то дійсно, Зеленській не знає і не виконує такий пункт обов'язків.
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в обов'язки голови держави входить боротьба за всласну державу, за окуповані території.
тобто, він добровільно склав з себе частину цих обов'язків ?
може він і не президент вже ?
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Так Зеленский вже не президент! Сьогодні Україною керує якийсь янеЛох якому 42 годік...
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А где деньги которые новая власть не ворует?сейчас сокращуют бюджет всем регионам, где деньги скажи? И что за херь всех подряд называть порохоботами, мне плевать на них обоих но скажи мне где деньги которые они не крадут?
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зескот и крадет и брешет и сдает страну.
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тебя уже сдали?
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не переживай, порохосвины плотно на работу ходят коменты на Цензоре ляпить - не спорь, читай их ахинею и получай удовольствие
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порошенко 4 года так и не разрешил там применять авиацию. трусливая жирная рошеновская харя только Дебальцево просрала,32 блокпост, Докучаевск, Углегорск, Новоазовск..
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Надо понимать,ты добровольцем пошел защищать эти города,а подлый Порох их сдал путину.
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что расскажешь про "плановий відвід ВСУ з Дебальцевого" ? почему пороХЛО брехал?
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порохоботов- в окопы, а то только с диванов пердят
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за 5 лет там давно все должно было закончиться пустыней, что логично и правильно
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О... вот и все...нам кацапы будут глаз на жопу натягивать... а клован скажет не стрелять? Вот же кусок говна...
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чукча-не читатель? там написано про силовой возврат территорий
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давайте вгадаю: ва всьом парашенка как всєгда вінават
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хунта, хвошиздьі, жители бамбаса, мальчік в трусіках, а его девочка в германії
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сраный клоун, возомнивший себя государственным деятелем!
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Він не хотів. Але коломИйський попросив його.
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Идиот, ее уже начали 5 лет назад. И активность будет меняться в зависимости от тех целей, которые ставит перед собой Путин в данный конкретный момент времени. Она будет затухать и активизироваться вне зависимости от того, чего ты хочешь или не хочешь. Вот же ж недоделок....
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І знову йому Петя жити не дає. Керує невдоволеними зеліним розведенням, критикує, накручує..
Ідійот ...
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Не начнешь войну? ОК, завтра колона тяжелого вооружения из донецка двинется в сторону Киева? Шо будешь делать? а? шмаркля дибильная, будешь войну начинать или нет?
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будет наблюдать как воюют украинцы
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Зеокаль недаремно піщла.
Бачить, що її позиція не співпадає з політикою плазування нової влади.
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рОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

https://youtu.be/NiN2JY6FOP0
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Росія ввела блокування зарубіжного інтернета, вже все працює, чебурнет не видумки, росія провела маштабні навчання з використанням військового , півністтю шифрованого інтернету, закони змінює всякі. Тоб то, має стратегію веде, по їхніх же талмудах, приховану мобілізацію , з якогось момента мобілізація буде вже не прихована. Погано. коли вам бомби на голову кидають, а бронежилет ви забули вдома, або й зовсім немає
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где уж ему воевать... он же пАсередине. Человек, который, в ответственный момент не поддерживает ни одну сторону, он кто? - идиот, предатель и трус, и это наш главнокомандующий.
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Да, как в анекдоте...
- Миша Исакович, вы где это потеряли руку?
- На войне...
- Как, вы были на войне!?
- Не, меня за эту руку на войну тащили...
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Писец... Володя, мне на фиг не нужен Донецк с Луганском - ты Киев с Черкасами не отдай заради мира во всем мире!
Похоже развели нелоха...
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"Трудно исполнять нелоха когда ты конченный лох от рождения."
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а ви гадали що воно не посцяло у баночку, то му що не сцикло?
ги
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В военкоматы срочников силой доставляют, а тут , на Форуме, можно Дикую смешанную мужско-женскую дивизию Смерти набрать. Ну что, Зеленский ровно позицию Порошенка озвучил - только мирное урегулирование дипломатическими методами. Чего порохоскот так тельняшки и памперсы на себе рвет?
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Бо срочники порушують закони України, ось і доставляють, разом з поліцією.
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Непохоже, чтоб Вы сами служили, если срочников с призывниками путаете. Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 698 Но мундир военкома на себя тянете, аж пуговицы трещат. Кстати, учтите, у Бубочки от вида этого мундира диарея.
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Любые войны должны остаться в прошлом! Зачинщики войн должны уничтожатся моментально.
Сейчас все смотрят на Польшу. Польша официально заявила, что их Президента и всю элиту страны взорвали в 2010 году. Сейчас ответ за Польшей. Надеемся, что ПВО страны сможет достать литерный Путина летящий в Париж.
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На шостому році війни цей янелох обіцяє її не починати? - Лавров вже про нього все сказав.
Тепер тільки прибирати треба, доки все вщент не зруйновано.
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Что может начать пианист без штанов? Амбиции Наполена на выхлопе Клоун
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Интересно, если к нему в дом вломятся, и поставят его с женой и детьми раком, что он будет делать?
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он не будет начинать войну, а попробует договориться "где-то посредине", т.е. пусть жену того а детей не трогают. Или наоборот.
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.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Президент который заявляет что в любом случае не будет воевать за Украину не может считаться президентом етой страны и тем более главнокомандующим. Зелупа иди нах. с Украины по хорошему.
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Якщо коломИйський дасть команду, то чкурне до Італії/Ізраїлю хоч сьогодні. Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9382
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В 2014 добробаты уходили на защиту своей Родины прямо с Майдана. Пете хватило тогда мозгов,- возглавить это. Здесь же случай особый, клинический...
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Новая реальность - Петя во главе добробатов. Дай фотку где этот диабетик в атаку идет или гранаты бросает.
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Порохоботы,как послазят с диванов,да как пойдут на фронт... Ото будет жопа всем оркам
Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9802
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Малорос,больше всего,или 5 лет в "коме" был.
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Нарід лохонувся, обравши собі нелоха.
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Нарид лохонувся,колы обралы янеолигарха.
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Если бы такое сказал президент любой другой страны, сколько он бы пробыл на своем месте? Ето позор для всей Украины. ***** очень доволен. Зелупа оказался его союзником, что бы ***** не делал в Украине.
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"... я не почну війну..."
===
Та ти від рогатки обсерешся.
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А чому смердить від тебе? Ти принюхався та зжер моє лайно? Добре. Жери на повен рот. Для кацапського рила не шкода. Зеленський - західним ЗМІ: "У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі" - Цензор.НЕТ 1390
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Жиденыш криворожский ведет Украину к позору и краху.
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Раша начала войну на Донбассе, давно уже.
Зе хочет сказать что Украина агрессор?
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Зелупа- ето шлюха которая говорит что не будет сопротивляться если ее будут насиловать. Етого Черта нельзя пускать на переговоры с ******. Он подпишет все что ему предложат.
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Шмаркля - западным СМИ: "В любом случае я не буду воевать за Украину и закончу войну на любых условиях того, кто её начал"
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