 У листопаді Україна отримала 250 флаконів дифтерійного антитоксину. МОЗ обіцяє незабаром доставити його в регіони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві зазначили, що станом на 29 листопада створено централізований запас сироватки. Це дозволить оперативно надавати необхідну кількість доз для лікування у разі необхідності. Додатково сироватку буде розподілено та доставлено у регіони вже найближчим часом. 38 флаконів дифтерійного антитоксину вже надано Закарпатській області.

Також в регіонах ще залишається запас сироватки, який був отриманий як гуманітарна допомога в серпні 2019 від ВООЗ.

Дифтерійний антитоксин використовується виключно для лікування дифтерії. Кількість доз і необхідність введення визначається лікарем.

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Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Це небезпечна хвороба, що загрожує летальними наслідками. Тому найнадійнішим способом захисту від хвороби є вакцинація як дітей, так і дорослих, відповідно до календаря щеплень.

Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини від дифтерії, які розподілені по всіх областях. Протягом грудня регіони додатково отримають 75 тис. доз вакцини для профілактики дифтерії та правця адсорбованої (АДП), яка вже доставлена в Україну. Безоплатне щеплення можна зробити, звернувшись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря, з яким у вас укладена декларація.

Нагадуємо, що у 1991-1998 роках в Україні була епідемія дифтерії. Причиною був вкрай низький рівень вакцинації дітей та ревакцинації дорослих. Тоді захворіли 20 тисяч людей, 696 пацієнтів померли.

За останні роки в Україні реєструвалися поодинокі випадки захворювання на дифтерію: 2011 рік – 8 випадків, 2012 – 5 (серед них – 1 дитина), 2013 – 6 (серед них – 2 дитини), 2014 – 4 (серед них – 1 дитина), 2015 – 2 (серед них – 1 дитина), 2016 – 4 дорослих (1 – в Івано-франківській області, 1 – в Одеській і 2 – у місті Києві), 2017 - випадків захворювання на дифтерію зареєстровано не було, у 2018 році 10 випадків.

Станом на кінець листопада 2019 р. в Україні було зареєстровано 23 випадки дифтерії.