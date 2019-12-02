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 Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн

Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в розмірі $40 мільйонів, однак окупаційна влада пропонує ще збільшити тарифи.

Про це йдеться в матеріалі "НВ" із посиланням на копії внутрішніх документів найманців РФ, отримані від українських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.

Найбільша частка заборгованості припадає на центральне опалення і гарячу воду.

"При цьому в "ЛНР", у випуску експрес-статистики, звітують перед керівництвом терористів про перевиконання оплат за комунальні послуги в першій половині 2019 року, наприклад, у Перевальському районі, сума оплат сягнула 111%. У статистиці йдеться, що цифру в понад 100% вдалося досягти отриманням стягнень за попередні періоди заборгованостей", - уточнили в ЗМІ.

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Підняти тарифи для жителів окупованої частини Луганської області запропонувала так звана "республіканська служба з тарифів". На їхню думку, вони мають збільшитися від 7% до 10%.

Нагадаємо, в липні 2019 року Кабмін заборонив застосовувати обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", що є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

Частина об'єктів КП "Вода Донбасу" розташовується на контрольованій Україною території, частина - на окупованій. Зокрема, водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тис. кубів щодоби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162832
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто українська влада з українського бюджету виплачує пенсіонерам окупованих територій пенсії, які потім ці пенсіонери віддають російським окупантам.
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Так и пенсии с коммунальными услугами - тоже нонсенс. Украина таким образом сама не признает оккупацию, раз все это оплачивает.
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Путлер Сивухе скажет - оплааатим! Живи-Те дальше! Тратьтесь, не парьтесь. "лишь бы не было войны"! Дуже дьякую!
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Субсидии будут. Но только после возвращения законной власти Киева на оккупированные территории. А оккупантам никакие субсидии ни к чему.
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та дело ни в этом
40 лямов торчат они нам
так это еще с учетом того шо у них тарифы в разы меньше
обрезать нах, пускай рашка оккупированые территории поит и греет
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Не.надо тамженашимлюдям повысить пенсии и возить деньги им по домам😁шоб у ОБСЕ была работа😉
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так вода на Мариуполь через Донецк идет...Здесь как бы не перекроешь..хотя надо было проложить новую ветку за 5 лет
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с Луганска начали бы
одной "республикой" меньше было бы
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Так и пенсии с коммунальными услугами - тоже нонсенс. Украина таким образом сама не признает оккупацию, раз все это оплачивает.
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а разве Украина им поставляет газ или электроэнергию в ДЫРЫ? в статье не говорится кому зпдолжали жители. я так понимаю долги у них перед оккупационными властями.
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В том то и дело, что Украина поставляет. И воду и свет. Система то была единая.
Жители оплачивают окупационным властям, а те ничено Украине не перечисляют ща полученные комунальные услуги.
Получается, что Украина, выплачивая пенсии, пособия и предоставляя комуналку, сама спонсирует террористов.
Отака ..., малята
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вот за это я и люблю Петра Алексеевича
вместо того чтобы в крым сразу свет обрезать
и тоже самое сделать с ордло он пять лет щёки надувал и новые скрепы придумывал
свиноботы вот только не надо про армию
единственное чем он с ней связан, так это только то что он на ней паразитировал
... и парады проводил как в рашке и северной корее
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Так поэтому его и не выбрали на второй срок. Дураков из всех делал
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Так не треба було йому з усіх робити дурнів, бо 73% вже були дурнями.
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вот поэтому эти дурни заставили умного побегать по стадиону, поссать в баночки и послали
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как считаешь
свиноботы за него жопу рвут из за денех (места у корыта)
или по идейным соображениям?
если по идейным то почему у них не нашлось ему альтернативы на выборах в пику Зеленскому?
ведь столько ярких политиков в команде кроме Пеци? Парубий, Геращенко, Федина, Герасимов в конце концов
кстати почему Бутусов не пошёл в президенты? до сих пор недоумеваю( петр алексеевич не разрешил?
вангую следующие выборы будет мегазаруб Бутусов (свиноботы) и Дубинский (дубилы)
... но так как свиноботов всего 21% расклад понятен) остаётся только путч))
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добавлю ... при этом с рыжим партнером забирали от туда продукцию ,на которой здесь набивали карманы ,при этом в наглую обвиняя попытки блокады этой продукции зрадою
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Зачем субсидии если есть лохи- налогоплательщики Украины которые это все и оплатят. Вы думаете они будут без отопления сидеть? Нет, там женашилюди, это вы без дорог и повышений зарплат будите сидеть, можете даже не сомневаться
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скамейку было реально жаль
но она того реально стоила)
я бы это ролик 9-го в париже показал
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Напевно пора нам видавати їм субсидії. Це ж наші люди.
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Сделать вычет из пенсий и др. пособий.
А может их дешевле продать, чем содержать?!🤔
Сарказм
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Путлер Сивухе скажет - оплааатим! Живи-Те дальше! Тратьтесь, не парьтесь. "лишь бы не было войны"! Дуже дьякую!
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Наши пенсионеры богатые, заплатят и за себя, и за лугандонцев.
Команда Сивох так решила.
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Я не хочу, бо у мене пенсія лише трохи вища за середню!
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Референдум з цього питання хитрозроблені зелені проводити не будуть.
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Кожен з українців кине по якихось 2 гривні Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 1833 І так до другого пришестя.

І колаборанти зразу ********* Україну. Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 1833
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порохоботка! а последние пять лет кто лугондонцам давал БЕСПЛАТНУЮ воду? неужели "Команда Сивох"??
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зебот, зачем зеленые Сивохи хотят еще и наградить лугандонцев за неплатежи пенсиями и соцвыплатами прямо на оккупированных территорях?
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В Мариуполь через Донецк вода идет..не перекроешь
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Це Домбас, який годував усю Україну! Що трапилося?😦
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Отправьте туда Сивоху с баблом, пусть поможет терпильцам...
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Нехай їм кАнцерти з 95-го Портала показує Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 4884
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Тобто українська влада з українського бюджету виплачує пенсіонерам окупованих територій пенсії, які потім ці пенсіонери віддають російським окупантам.
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мы- гуманисты..., жаль, что это только светит, но никак не греет...
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А общая сумма за газ - 2,7млрд долларов. Вот это, пенсии и другое они "повесят" на Украину. Дорого же зебилы обходятся стране. Я еще Коломойского сюда не считал. У Гнусавого теперь просто выхода нет, кроме как продать Украину по дешевке. Заказывали РОЗПРОДАЖ? Вот и оно. Этим выродкам не отказать в чувстве юмора. Да и кино они любят. Голливудский сценарий оказывается вполне можно реализовать в реальности.
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Ну с каломойским могут быстро порешать отправив роту ССО и зачистив под всю его шоблу..для спокойствия в стране..Да Запад озаботиться и скоро забудет
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Не думаю, что все так просто.Я серьезно оцениваю возможность существования связки Путин-Коломойский. Для Путина на данном этапе Коломойский - просто идеальный инструмент дестабилизации ситуации. Грех таким не воспользоваться. И танки не нужны, есть беня. Потому ротой спецназа здесь не обойтись. Это новый Медведчук: вроде червь, но не раздавить.
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Понять и простить! Списать их долги, они же люди....
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пора раскидать эту мелочь долги лугандона на 73% Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 3316
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Вже 52%, турборежим однако, хоча ідея класна!
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та заплатим со своего кармана! пихуй! да ваЗЕлиноиды?!
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ищо це такэ по сравнению с внешним долгом украины? Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 707
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А ти долг США видел? За Україну з маленької літери тобі атата!
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тока не бий мэнэ, о великий и ужасный!
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Сейчас Сивoxyй кинется им на помощь. За наш счет.
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за версією жирнодупої сівухи - ще вибачитися перед даунбасітами
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"...накопичили борг..."
===
Як це накопичили? Накопичити можна лише гроші на банківському рахунку чи в панчосі Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн - Цензор.НЕТ 3795
А тут просто "заборгували".
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вони там не платять нічого!
І НІЧТО І НІЧОГО НЕ ВІДКЛЮЧАЄ ЇМ!
А *****?
Вони ж кормільці України!
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алконавт сивуха погасить за наш рахунок...
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Это же такая мелочь, мы еще 60-70 миллиардов им на пенсии дадим, а потом Фопы закроем хотя бы на половину, бо "барыги" и мало платят, и не дополучением в бюджет как минимум еще миллиардов 30-40, ну а там гляди и супер инфляция с дефолтом подкатят, во общим готовьтесь к "общенациональной лиги смеха"
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Ми не платимо то у нас немає ні води , ні опалення. Чому ми повинні опікуватися проблемами терористів і окупантів? І чому ми повинні платити за окупацію? За окупацію повинен платити ворог,як грошами так і своїми життями.Акція сівохо "допоможи окупувати свою країну" нам не подобаються.
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