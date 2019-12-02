 Жителі окупованих територій Луганщини накопичили борг за комунальні послуги в $40 млн

Про це йдеться в матеріалі "НВ" із посиланням на копії внутрішніх документів найманців РФ, отримані від українських спецслужб, передає Цензор.НЕТ.
Найбільша частка заборгованості припадає на центральне опалення і гарячу воду.
"При цьому в "ЛНР", у випуску експрес-статистики, звітують перед керівництвом терористів про перевиконання оплат за комунальні послуги в першій половині 2019 року, наприклад, у Перевальському районі, сума оплат сягнула 111%. У статистиці йдеться, що цифру в понад 100% вдалося досягти отриманням стягнень за попередні періоди заборгованостей", - уточнили в ЗМІ.
Підняти тарифи для жителів окупованої частини Луганської області запропонувала так звана "республіканська служба з тарифів". На їхню думку, вони мають збільшитися від 7% до 10%.
Нагадаємо, в липні 2019 року Кабмін заборонив застосовувати обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", що є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.
Частина об'єктів КП "Вода Донбасу" розташовується на контрольованій Україною території, частина - на окупованій. Зокрема, водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тис. кубів щодоби.
Д.Б.!
40 лямов торчат они нам
так это еще с учетом того шо у них тарифы в разы меньше
обрезать нах, пускай рашка оккупированые территории поит и греет
одной "республикой" меньше было бы
Жители оплачивают окупационным властям, а те ничено Украине не перечисляют ща полученные комунальные услуги.
Получается, что Украина, выплачивая пенсии, пособия и предоставляя комуналку, сама спонсирует террористов.
Отака ..., малята
вместо того чтобы в крым сразу свет обрезать
и тоже самое сделать с ордло он пять лет щёки надувал и новые скрепы придумывал
свиноботы вот только не надо про армию
единственное чем он с ней связан, так это только то что он на ней паразитировал
... и парады проводил как в рашке и северной корее
свиноботы за него жопу рвут из за денех (места у корыта)
или по идейным соображениям?
если по идейным то почему у них не нашлось ему альтернативы на выборах в пику Зеленскому?
ведь столько ярких политиков в команде кроме Пеци? Парубий, Геращенко, Федина, Герасимов в конце концов
кстати почему Бутусов не пошёл в президенты? до сих пор недоумеваю( петр алексеевич не разрешил?
вангую следующие выборы будет мегазаруб Бутусов (свиноботы) и Дубинский (дубилы)
... но так как свиноботов всего 21% расклад понятен) остаётся только путч))
но она того реально стоила)
я бы это ролик 9-го в париже показал
А может их дешевле продать, чем содержать?!🤔
Сарказм
Команда Сивох так решила.
І колаборанти зразу ********* Україну.
===
Як це накопичили? Накопичити можна лише гроші на банківському рахунку чи в панчосі
А тут просто "заборгували".
І НІЧТО І НІЧОГО НЕ ВІДКЛЮЧАЄ ЇМ!
А *****?
Вони ж кормільці України!