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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3409) напад (687) Лємєнов Олександр (8)

 Встановлено підозрюваних у нападі на члена кадрової комісії Генпрокуратури Лємєнова: одного заарештовано, другий - у розшуку, - ГПУ

Національна поліція під процесуальним керівництвом прокуратури встановила осіб, підозрюваних у нападі на одного із членів другої кадрової комісії Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Зранку 8 листопада 2019 року на потерпілого напали двоє осіб. Один завдав удару в область голови ззаду, а другий забризкав обличчя сльозогінним газом. За цим фактом було порушено провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після перевірки камер відеоспостереження в районі скоєння злочину слідство вийшло на ймовірних нападників, а також на особу, яка привезла їх до місця нападу і забрала звідти на автомобілі. 27 листопада 2019 р., за місцем проживання зазначених осіб провели обшуки, одного з підозрюваних затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Другого учасника нападу оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 листопада 2019 року в Києві двоє невідомих із застосуванням газового балончика напали на члена другої кадрової комісії ГПУ. Унаслідок нападу йому було завдано тілесних ушкоджень. Потерпілого доставлено до однієї з лікарень Києва для надання медичної допомоги. Національна поліція попередньо кваліфікувала напад як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України) та почала розслідування.

Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Лємєновим: "Можливо, хотіли залякати, щоб менше коментував якісь теми або думав, як я голосую під час відбору прокурорів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162830
 
 
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подозрительно все как-то. по-европейски
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не был бы членом второй кадровой комиссии никто бы об этом даже не узнал
не представляю чтобы было если бы зацепили члена первой кадровой комиссии
минимум план перехват
... предлагаю всем прокурорским и к ним причастным выдать желтые штаны, во избежание
последующих подобных случаев
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Самое смешное будет когда" лицо " привозившее и увозившее на автомобиле окажется прокурором.Это будет дно
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а был бы журналистом каким или, не дай бог, активистом, хрен бы нашли и даже хрен бы искали...
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Не, он им живой нужен при следующем кадровом рассмотрении...
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Да блин, представляю кто это подвозил "хулиганов", на какой машине и с какими номерами...
Интересно, а если Рябошапке дать по голове тупым предметом и забрызгать лицо Черемухой - тоже 296-я или, как говорят в народе, "бакланка"?
А если... ух, вспомнил бабу-коммисара - больше не буду...
Встановлено підозрюваних у нападі на члена кадрової комісії Генпрокуратури Лємєнова: одного заарештовано, другий - у розшуку, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5592

Боевая "сестра" Мендель из женского батальона смерти им. Сороса!
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так быстро отловили, что есть ощущение полного контроля происходящего. или правильные менты кроме в кино и гробах все же бывают в виде исключения?
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