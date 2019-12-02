 Деякі країни ЄС різко виступають проти нормалізації відносин з Росією, - глава європейської дипломатії Боррель

"Це питання (відносини з РФ. - Ред.), щодо якого немає єдності. Деякі країни різко виступають проти нормалізації відносин з Росією. Водночас іншим хотілося б зробити це. Санкції (проти РФ. - Ред.) введено, проте самі по собі вони не можуть вважатися політичним курсом", - сказав він в інтерв'ю газеті El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Боррель констатував, що ще одна тема, яка викликає суперечки між країнами ЄС, - це співпраця з Китаєм. Зокрема, як повідомлялося, йдеться про суперечки щодо реалізації китайського проєкту "Один пояс - один шлях".

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"Тут є розбіжності: деякі країни дуже хочуть укладати угоди з Китаєм, а в інших є побоювання", - сказав глава дипломатії ЄС.