 Деякі країни ЄС різко виступають проти нормалізації відносин з Росією, - глава європейської дипломатії Боррель

"Це питання (відносини з РФ. - Ред.), щодо якого немає єдності. Деякі країни різко виступають проти нормалізації відносин з Росією. Водночас іншим хотілося б зробити це. Санкції (проти РФ. - Ред.) введено, проте самі по собі вони не можуть вважатися політичним курсом", - сказав він в інтерв'ю газеті El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Боррель констатував, що ще одна тема, яка викликає суперечки між країнами ЄС, - це співпраця з Китаєм. Зокрема, як повідомлялося, йдеться про суперечки щодо реалізації китайського проєкту "Один пояс - один шлях".
"Тут є розбіжності: деякі країни дуже хочуть укладати угоди з Китаєм, а в інших є побоювання", - сказав глава дипломатії ЄС.
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рашка проводить війну із заходом.
3 ч. ·
Звідки взялась чверть населення, що від початку не мала ілюзій стосовно "нової", "********", "креативної" і т.д. влади?
Так це - просто.
- населення поділяється на тих, хто історію знає і на тих , хто не знає.
- а потім ті, хто знають історію, поділяються на тих, кого вона вчить, і тих, кому розуму не додає.
25% - то і є ті, хто історію вчить і кого вона навчає.
Ось така математика
против остались те, которые еще не прочухали братскость русни.
потом будут кричать пуще тех кто уже против .