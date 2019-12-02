EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2403  28
Все про:Росія (21458) Євросоюз (2714) Боррель (3)

 Деякі країни ЄС різко виступають проти нормалізації відносин з Росією, - глава європейської дипломатії Боррель

Частина країн ЄС не хоче рухатися в бік нормалізації відносин з Росією, заявив у неділю новий глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Це питання (відносини з РФ. - Ред.), щодо якого немає єдності. Деякі країни різко виступають проти нормалізації відносин з Росією. Водночас іншим хотілося б зробити це. Санкції (проти РФ. - Ред.) введено, проте самі по собі вони не можуть вважатися політичним курсом", - сказав він в інтерв'ю газеті El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Боррель констатував, що ще одна тема, яка викликає суперечки між країнами ЄС, - це співпраця з Китаєм. Зокрема, як повідомлялося, йдеться про суперечки щодо реалізації китайського проєкту "Один пояс - один шлях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель

"Тут є розбіжності: деякі країни дуже хочуть укладати угоди з Китаєм, а в інших є побоювання", - сказав глава дипломатії ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162827
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем нормализировать с ненормальным ?
 показати весь коментар
 
нормальные отношения с ненормальным - не иметь с ним никаких отношений
 показати весь коментар
 
"Вынужденному жить по соседству с упырём, следует иметь при себе заострённый осиновый кол...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
нормальные отношения с ненормальным - не иметь с ним никаких отношений
 показати весь коментар
 
 
Деньги не пахнут!! основной жизненный принцип желающих не видеть бандитские действия кацапов
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в данном вопросе мне ближе украинская позиция "один пояс - свои шаровары ближе к телу"
 показати весь коментар
 
 
А цього статечного пана це дивує? Його рідна країна не мала з кацапами спільних кордонів, тому він поводиться, як ягня, яке ніколи не бачило вовка, але хоче з ним дружити.
 показати весь коментар
 
 
Нічого нормалізовувати. Нормалізації бути не може в принципі, бо московія неспроможна на нормальні відносини.
 показати весь коментар
 
 
"Вынужденному жить по соседству с упырём, следует иметь при себе заострённый осиновый кол...
 показати весь коментар
 
 
В деяких країн притомне керівництво. Тому вони проти нормалізації стосунків з мавпою при ядреній зброї. В решти пам'ять закоротка і москальський грошовий допінг.
 показати весь коментар
 
 
Странно, это же по Боррелю выходит что остальные страны ЕС - идиоты. Зачем он унижает европейцев?
 показати весь коментар
 
А хіба ідіота можна принизити назвавши ідіотом? Хоча хто зна - толерастія блін. .
 показати весь коментар
 
Мислять реалістично.
рашка проводить війну із заходом.
 показати весь коментар
 
 
Алла Мегель
3 ч. ·

Звідки взялась чверть населення, що від початку не мала ілюзій стосовно "нової", "********", "креативної" і т.д. влади?
Так це - просто.
- населення поділяється на тих, хто історію знає і на тих , хто не знає.
- а потім ті, хто знають історію, поділяються на тих, кого вона вчить, і тих, кому розуму не додає.
25% - то і є ті, хто історію вчить і кого вона навчає.

Ось така математика
 показати весь коментар
 
за освітою та баришня - філолух, це багато пояснює
 показати весь коментар
 
ага... швидко заб'є такого як ви вказівною паличкою.
 показати весь коментар
 
Есть люди, которые плохо относятся к дикарям-каннибалам не потому что расисты, а потому что непримиримо относятся к каннибализму. И пока те дикари не перестанут есть людей, они так и будут относиться. Вот точно так же и в отношениях тех стран к Раше.
 показати весь коментар
 
 
А ты российская подстилка Боррель хочешь, тогда и двигайся в Магадан.
 показати весь коментар
 
 
Він свою позицію в процитованому не озвучує
 показати весь коментар
 
видимо те страны укоторые нормальное отношение уже испытали...
против остались те, которые еще не прочухали братскость русни.
потом будут кричать пуще тех кто уже против .
 показати весь коментар
 
какие нормальные отношения вообще могут быть с козломордыми? человек выращивает, например, скот на мясо, ну какие нормальные отношения со скотом?
 показати весь коментар
 
рано или поздно все нормализуется, ящетаю...все будет хорошо...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору