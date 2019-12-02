 Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський

"Вибори відбуваються за українським законодавством. І український закон виключає присутність людей зі зброєю. Усі українські партії повинні мати доступ, спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія України. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде брати участь у виборах там", - сказав він в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Говорячи про питання контролю над кордоном з Російською Федерацією, Зеленський зауважив, що "це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь прийдемо до його обговорення".
"Я говорю їм чесно: я не згоден з тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку відбудуться вибори, потім контроль над кордоном", - сказав президент України.
Зеленський зазначив, що така позиція українців з цього питання, але це не записано в Мінських угодах.
"На жаль, у нас там є протиріччя. І, звичайно, повинні вирішити цю проблему", - підкреслив він.
А трусливый скот предлагает тут отгородиться от своей территории стеной и забором. Т.е. не передача под контроль ВСУ, а оставить нашу землю сепарам и бандитам.
К счастью, Зеленский слышит людей и как раз говорит, что первым делом установить там закон и порядок, только потом выборы.
Напомню ещё раз, что мы ждём от Саммита в Париже.
Главное, что бы подписанные на Самми документы были максимально выгодные Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавит Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция Рашки.
А можно нескромный вопрос: почему Вы пишете из Америки? Вас Порошенко из страны выгнал?
Но мы тут не флажки обсуждаем, а возврат наших территорий.
И что: Вы считаете, что кацапия 300 с лишним лет уничтожала украинцев для того, чтобы какой-то "политик" от клоунады "договорился" с инициатором агрессии о мирном и спокойном движении Украины в Европу? И американцы взяли Вас с такими мозгами на высокооплачиваемую работу? Серьёзно?
А вот по поводу мира, то со стороны, конечно, позиция Зели не самая сильная. Но он хочет найти решение проблемы. Понятно, что в чем-то нам придётся уступить. Но у нас есть поддержка со стороны ЕС, какая-то ещё осталась поддержка со стороны США. Есть санкции, их никто не отменял. У Зели есть шанс запустить процесс возврата наших территорий.
Случайно по телеку увидел трансляцию одного весьма примечательного видео с Банковой. Причем, на нескольких каналах. Но я о другом.
Ребята, они реально продолжают СНИМАТЬ КИНО! Зашел в ютубовский онлайн одного из телеканалов, открутил хронометраж, сделал скриншоты.
Это снимают не «традиционные» операторы-новостийщики, это снимают киношные операторы. Несколько видеокамер, разные общие планы, «наезды», крупные планы, «отъезды», … Ну, все точь в точь, как в «Слуге народа» или там в «Сватах»! Красавцы. Кто-то у них очень круто разбирается в том, как зомбировать избирателей.
Ну, и по сабжу, т.е. тарифам. Очень тонко подводят к одному безальтернативному решению - «Хотели снижение тарифов?! Окей. Их есть у нас. Что в основе? Правильно, газ. Где самый дешевый газ? Опять правильно, в России! Кто против? Нет таких, все за!».
Браво! Б......ть.
Hennadiy Minayev