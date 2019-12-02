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 Політика України
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 Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що позиція України щодо місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) полягає в тому, що вони можуть відбуватися тільки за українським законодавством.

"Вибори відбуваються за українським законодавством. І український закон виключає присутність людей зі зброєю. Усі українські партії повинні мати доступ, спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія України. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде брати участь у виборах там", - сказав він в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про питання контролю над кордоном з Російською Федерацією, Зеленський зауважив, що "це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь прийдемо до його обговорення".

"Я говорю їм чесно: я не згоден з тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку відбудуться вибори, потім контроль над кордоном", - сказав президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський

Зеленський зазначив, що така позиція українців з цього питання, але це не записано в Мінських угодах.

"На жаль, у нас там є протиріччя. І, звичайно, повинні вирішити цю проблему", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162826
 
   
 Топ коментарі
 
Тут на мирной территории идиота выбрали,
представляю, что выберут в ОТСОСе...
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Альтернатива.Зараз є єдина альтернатива,стіну до неба,доки у Донецьку не почнуть ходити з портретами Степана Бандери,та співати Гімн України.
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Мінським домовленностям від Поці,немає альтернативи))
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Ніяких виборів в ОРДЛО найблищі років з десять! Це є загально світова практика! Має бути призначена тимчасова військова адміністрація, що буде перейматись соціальними питаннями, а не політичними. Лугандонам треба не влада, а реабілітація від умов постійного страху, людські умови життя і психологічна підтримка ЗМІ
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Тому єдина українська умова до росіян має бути така - рашковани мають ушитись з українського Донбасу без всяких умов. Якщо ні - оголошення Раші окупантом, стіна від Лугандону і нехай опікуються цими людьми самі, як зазначено в міжнародних положеннях про окуповані теріторії
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Зеля едет возвращать нашу территорию, хочет вернуть туда закон Украины, порядок. А главное - вернуть нашу территорию.
А трусливый скот предлагает тут отгородиться от своей территории стеной и забором. Т.е. не передача под контроль ВСУ, а оставить нашу землю сепарам и бандитам.
К счастью, Зеленский слышит людей и как раз говорит, что первым делом установить там закон и порядок, только потом выборы.

Напомню ещё раз, что мы ждём от Саммита в Париже.

Главное, что бы подписанные на Самми документы были максимально выгодные Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавит Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция Рашки.
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Смешно читать Ваш пост, молодой человек.
А можно нескромный вопрос: почему Вы пишете из Америки? Вас Порошенко из страны выгнал?
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Нет, живу и работаю в другой стране.
Но мы тут не флажки обсуждаем, а возврат наших территорий.
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Да флажки тоже.
И что: Вы считаете, что кацапия 300 с лишним лет уничтожала украинцев для того, чтобы какой-то "политик" от клоунады "договорился" с инициатором агрессии о мирном и спокойном движении Украины в Европу? И американцы взяли Вас с такими мозгами на высокооплачиваемую работу? Серьёзно?
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Вы на мою предыдущую реплику "лайк" поставили... Что Вам в ней понравилось? Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8812
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Хотя бы адекватная реакция. И то радует)
А вот по поводу мира, то со стороны, конечно, позиция Зели не самая сильная. Но он хочет найти решение проблемы. Понятно, что в чем-то нам придётся уступить. Но у нас есть поддержка со стороны ЕС, какая-то ещё осталась поддержка со стороны США. Есть санкции, их никто не отменял. У Зели есть шанс запустить процесс возврата наших территорий.
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Какие нах выборы без контроля границы?????
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Напомните, пожалуйста: когда прошли выборы в Германии после падения Берлинской стены?
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Sluga.Naroda.s04e06.WEB-DL.720p

Случайно по телеку увидел трансляцию одного весьма примечательного видео с Банковой. Причем, на нескольких каналах. Но я о другом.
Ребята, они реально продолжают СНИМАТЬ КИНО! Зашел в ютубовский онлайн одного из телеканалов, открутил хронометраж, сделал скриншоты.

Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5756

Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5573

Вибори в ОРДЛО можуть відбуватися тільки за українським законодавством і за відсутності збройних угруповань, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6133

Это снимают не «традиционные» операторы-новостийщики, это снимают киношные операторы. Несколько видеокамер, разные общие планы, «наезды», крупные планы, «отъезды», … Ну, все точь в точь, как в «Слуге народа» или там в «Сватах»! Красавцы. Кто-то у них очень круто разбирается в том, как зомбировать избирателей.

Ну, и по сабжу, т.е. тарифам. Очень тонко подводят к одному безальтернативному решению - «Хотели снижение тарифов?! Окей. Их есть у нас. Что в основе? Правильно, газ. Где самый дешевый газ? Опять правильно, в России! Кто против? Нет таких, все за!».
Браво! Б......ть.
Hennadiy Minayev
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Наивный и глупый. Это его заявление свидетельствует о сдаче позиций Украины.Прежде всего контроль границы с выводом российских войск, разоружение местных бандитов и только потом выборы.
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Любое дело которое будет выполнять идиот , всегда будет идиотским .По тому но увы , в то что дилетант сможет отстоять хоть малюсенькую часть наших интересов , я не верю.Ну не может боксер любитель , начавший заниматься боксом пол года назад выиграть бой у боксера профессионала который этим зарабатывает себе на шикарную жизнь больше десятка лет. По тому чуда не будет , будет КАПИТУЛЯЦИЯ , в той или иной форме , возможно будет новый майдан и уже настоящая гражданская война и российские войска в Киеве то же очень могут быть . А может мы просто проглотим позорную капитуляцию и будем и дальше радоваться , тому что у нас нет войны , а про то что этим мы отберем будущее у своих детей и внуков , на хер надо думать , вырастут пусть сами о себе думают , мы тут не при чем. Мы всего лишь безмозглое стадо думающее телевизором и нас 73% страны.
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Сейчас там вообще нельзя проводить никакие выборы, т.к. нормальные люди давно оттуда выехали и остались одни крысы! А выборами можно только узаконить ситуацию!
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Кто знает: а может это и есть цель нашего президента? Мы же не знаем о чем он с ****** по телефону договорился, какой там откат за успешно проведенную операцию... .
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"Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины." - вот такая интерпритация Минских соглашений у ПреЗЕдента в отличиии от Порошенка,который говорил вначале контроль над границей, а потом все остальное.Отсюда и договорняк ермака на формулу Штанмайера, отсюда и посыл ЗЕ "Говоря о вопросе контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению". Источник: https://censor.net.ua/n3162826
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