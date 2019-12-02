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Все про:дитячий садок (87) Київ (6875) пожежа (1871)

 У дитячому садку Києва сталася пожежа, загинув чоловік, - ДСНС

Вранці в дитячому садку №554 м. Києва сталася пожежа, загинула людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 2 грудня, о 6:57 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Гагаріна, 9-А, що в Дніпровському районі столиці.

Прибувши на місце події, пожежники встановили, що пожежа виникла на першому поверсі дитячого навчального закладу. На момент прибуття рятувальних підрозділів біля будинку лежало тіло чоловіка 1945 р.н., ймовірно охоронця закладу, який намагався самотужки загасити пожежу.

О 7:20 пожежу площею 5 кв. м була локалізована, а о 07:35 - ліквідовано.

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На місці пожежі працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 23 рятувальників особового складу.

Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162825
 
 
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