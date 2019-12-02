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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) Північний потік (404)

 Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський

Президент України Володимира Зеленського допускає, що питання про укладення нового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України буде обговорюватися в рамках зустрічі в нормандському форматі 9 грудня, але він не пов'язаний з проблемою війни на Донбасі.

В інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza він вказав, що газопровід "Північний потік-2" значно послабив позиції України на переговорах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проєкт, я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит на строк до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде противитися цьому, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проектом. Поки що це твердження без будь-яких підстав", - вважає Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться європейських компаній, які прокладають труби дном Балтійського моря, - Bild

Президент України зазначив, що під час телефонної розмови з ним президент РФ Володимир Путін взяв до відома позицію України з питання транзиту газу.

"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, це жодним чином не має бути пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде розглядатися в нормандському форматі", - сказав він .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162821
 
   
 Топ коментарі
 
Воду в Крім им предложи, а если не согласятся то предложи Харьков и Запорожье...!!!
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Бойтесь зебилов на выборы идущих! Это страшнее!!!
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Дешевий газ від Х**ла - найдорожчий для України.
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100% продажних порохоботів треба садити на довічне з конфіскацією. 100%. Порохоботи привели російського шпигуна Зеленського до влади. Порохоботи продажні мають за це відповісти
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Порохоботи привели російського шпигуна Зеленського до влади.)) .Ах , от воно шо . !! Я давно подозревал что ты порохобот , сулима . Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2266 . Ты нашо привёл Бубочку до влады ? За всьо ответишь , вредитель . .
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Ну добрэ , от - сив , сидю и думаю ,, и шо дальше .. ? Уровень коррупции вжэ знызывся ,, чы шо ? Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6318 .
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Вообще, Моника не опасается что однажды утром по радио прозвучит "Над всей Украиной безоблачное небо" ?
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"До нового года поработаем, и всё"

Ну вот смотрите. Я просто рассуждаю. 20 лет из 40 своей жизни ты провёл на сцене. Это половина жизни. Это даже не привычка. Это не условный рефлекс, это уже на подкорке, на уровне безусловного рефлекса. Я о чем. 20 лет ты на сцене, под овациями в основном. Ты привык, что тебя хвалят, тебе аплодируют, на твои концерты продадутся билеты, ты собираешь полные залы. Ты питаешься энергетически от своих концертов, ты зависим от признания и оваций. Ты все время смеёшься с действующих политиков, а на твоём веку их было уже много, за 20-ть то лет. Тебе аплодируют именно за то, что ты высмеиваешь действующую власть, а у нас ее не любят. Любую действующую власть. Вот совершенно любую. Поэтому запрос на тебя и твою сатиру на власть все 20 лет - очень высок. Тебя даже иногда те, с кого ты смеёшься садят за стол, на корпоративе. Ты привык к гонорарам в конвертах, что такое уплата налогов, ты ни сном ни духом. Где это видано, чтобы с частных вечеринок платили налоги. Ты хайпишь все время, ведь хайпить значительно проще, чем долго, мучительно, и методично работать. Копать яму сложнее, чем высмеивать копающего. И вот в один момент ты таки на хайпе, усталости от войны, незрелости нации и массе недочетов в предвыборной кампании оппонента срываешь джекпот. И становишься этой самой властью.

Но тут вот какое дело. Любое внезапное обогащение, как и любое внезапный взлёт на самый верх обычно ничем хорошим для взлетевшего или выигравшего не заканчивается. И вот, оказавшись на вершине всего, и имея (исхожу из интервью Сони Кошкиной) желание только одно на должности президента - чтобы тебе аплодировали - ты начинаешь вместо аплодисментов получать оплеухи. Из-за массы причин, даже нет смысла перечислять каких. И чтобы ты ни делал, от тебя всё больше и больше отваливаются твои избиратели, которые разрисовали тебя каждый своими красками. Ведь во время предвыборной борьбы, ты был как разукрашка. И теперь ты мечешься из стороны в сторону заигрывая с разными электоральными группами. То с одними, тогда отваливаются другие, то с другими, отваливаются первые. И дальше будет ещё хуже и тебе будет ещё сложнее. Ведь нет оваций, нет признания, нет всеобщего восхваления - от чего ты питался 20 лет своей жизни. Ничего нет. Есть злые пассионарии, есть злые ветераны, есть обозлившиеся на тебя волонтеры- это все те, кто крутит колесика истории, и они уже злы на тебя. И есть нарид, который ничего не хочет терпеть, а хочет хлеба и зрелищ, и ни того ни другого ты им дать не можешь.

Как по мне, вариант: «Я устал, я ухожу» - не самый худший в такой ситуации. Во всяком случае, я бы так и поступила.
Дана Яровая
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ну сынком я бы его никогда не признал, но первый выстрел сделал бы в воздух...
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Насчет "критики существующей власти" - ах, оставьте... Подумаешь, карбонария какого отыскали..."глаголом жечь сержца людей", штоль? Остроты больше походили на ТУПОты, на унитазный юмор. КРИТИКИ, они - люди тонкие и "с пониманием"... А этот...? Послушайте его общение с корреспонденами \ военными на передке! Его РЕЧЬ!!! По-приколу, типо! Наш штурман называл таких "это - не просто РОГ, а роГГГ - с тремя "Г" на конце"! Он как был паяцем на корпоративах - им и остался... И доооолго оболванивал он "нарид" этими своими своими жлобскими "высерами", пардон за фрацузский! Помню: по всем каналам: сваты \ квартал \ насмешите гомика! Вот "планку" евриду и збили... А тут еще Петручче... А скорее, его дружбаны!!! Грустно, девицы...
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сбербанк росии в крыму не работает.герман греф не таккой дурак поппадать под санкции госдепа и бундестага
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У тебя в Лондоне офшорные счета и фирмы, связанные с отмыванием денег Коломойского, под судом ходют. А ты про политические проекты. Не о том думаешь, клоун...
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Ну ничего себе !!! Оцэ так сказонув Володька Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2287 .. ! Неужели до этого сам додумался .? Или всё таки , у Пороха спёр цитату ? .
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ну если да же и подпишет тебе тот договор...где гарантия что он будет исполняться?
или опять судиться годами? и потом годами ждать выплаты по судам (ну если повезет выиграть)?
или лучше делать вид, что все пучком (ну как с обстрелами и погибшими...их как бы убивают не в том участке, где надо и стреляют рядом..но не там)
и все таки... что-то там с кукухой...или рабская душа клоуна выдержит любой посмешище???
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Що це за думка? Це важливо хіба Путіну, який хвилюється, щоб виставити Росію як найдобрішу державу перед ЄС, і щоб за північний потік не наклали ще санкцій. Маячня якась з будуна від скрєаного російського патріота.
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Моніка, пам'ятай, президентський термін не вічний! Колись і тобі прийдеться по прокуратурах покази давати за здачу національних інтересів!
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Дурень думкою багатіє. Більш нічого сказати
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Да подотруться они твоим договором, м*дак зеленый. Как подтирались всеми договорами за последние 100 лет.
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зеты,что там у вас с выполнением пронозных показателей бюджета? задержка зарплат учителям и медикам сколько месяцев? вы банкроты?такого невыполнения плана не было уже лет так 18 при всех папередниках! а зарплаты в десятки и сотни млн.грн выплачиваете вовремя?молодцы!
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Боже упаси !! С кацапами вести любые дела , всегда выходит себе дороже . Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5906 .
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та зараз зейло пасту народу України вішати буде на вуха , бо тупий у політиці... путін-***** тебе дурнику на цюцюрке бачив своїй... не можна з кацапами про щось домовлятись!!!!
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Люті новини

1. Амурский мост.
Как в Кацапию заходит Китай? Без смазки.
Кацапия и Китай построили на реке Амур первый автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ. Деньги выделили китайские партнеры --18,8 млрд рублей.
В долг, под большие проценты.

2. Прекращение с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины является базовым сценарием. В случае прекращения транзита украинская компания будет «взимать деньги», и «европейские партнеры также, скорее всего, будут судиться».
Старая Площадь и Большая Лубянская с прискорбием сообщают: "Украина и РФ начали согласование договора о транзите газа по европейским правилам".
Еще ломается, но готова отдаться: РФ предлагает Украине для гарантированного транзита лишь 30 млрд кубометров газа в год.
Вчера, мягко говоря, под видом "сепаратних переговоров в Вене" Газпром капитулировал перед Нафтогазом.
Уже никаких условий. "Все с чистого листа".
А НАК Нафтогаз продолжает доить Газпром с последствиями иска Газпрома против Нафтогаза.
"Если вы (РФ) хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на 12 миллиардов. Эти варианты мы готовы рассматривать"
Похоже начались неофициальные торги за ОРДЛО и Крым. У Газпрома физически нет средств.

3. Гончарук говорит, что они поскребли по сусекам и собрали 500 млн, чтобы закрыть дыры в Фонде страхования и выплатить зарплаты учителям и врачам, которые по 3 месяца не получали свои кровные.
Еще раз спрашиваю: где деньги, которые перестал "воровать" Порошенко?
Создается впечатление, что он как раз докладывал свои в бюджет, ведь проблем в соц.страховании не было и задержек по зарплате.
Другого объяснения нет.

4. В Лондоне сейчас проходит конференция НАТО. Министра иностранных дел и вице-премьера Кулебу пригласили на эту конференцию. Они могли бы там донести позицию Украины и провести ряд двусторонних встреч.
Но никто из чиновников на конференцию в Лондон не поехал.
Порошенко встречался в Канаде с министром обороны.
Порошенко встречался в Загребе с Дональдом Туском. Порошенко встречался с Ангелой Меркель.
Порошенко представлял Украину на международном форуме безопасности в Канаде.
Возникает один вопрос, а нахера нам Вова Зеленский?
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5. "Слуга народа" Дубинский, ласково именуемый в народе "Жопа Коломойского", обратился в Telegram к главе Национального банка Украины словами: "Я е*ал тебя в тупой собачий рот".
По факту выходит, что Дубинский (как и Портнов) считают нормальным засовывать свои гениталии в рот не слишком умной собаке.
Открываем Уголовный кодекс Украины.
Статья 299. Жестокое обращение с животными.
1. Жестокое обращение с животными ... наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
А если серьезно, то в Наблюдательный совет Приватбанка и в ТОП-менеджмент уже заведены нужные специалисты, которые готовят банк к выгодной для потенциальных покупателей продаже.
Судя по такой риторике Дуба, у Бени истерика, переходящая в падучую в связи с тем, что не удается осуществить свои планы в отношении НБУ.

6. Порохоботы шатают рейтинг Зеленомойского.
Депутат от Слуги призвала приглушить свободу слова из уважения к президенту.
Это как?
Они будут блокировать все мировые издания, где ЗЕлупу называют клоуном, жополизом, Моникой Zelensky, предателем своего народа?
Будут блокировать ютуб, где он играет писькой на балалайке?
А по факту, он играет на Конституции и Законах Украины, ссыт своим избирателям в глаза и стучит им по лбу.

Да по нему уже не одна статья плачет.
Мендель призывает закрыть соц. сети, чтобы ЗЕ не нервничал.
Предлагаю закрыть ЗЕ, чтобы порохоботы не нервничали.

Сейчас напишу крамольную мысль.
Если бы Порошенко и его команда творила бы такую дичь, порохоботов в природе бы не существовало.

The end - переводится - это конец.
В твоем случае, Володенька, конец близок.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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Мост станет собственностью Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

Средства, затраченные на строительство, будут возвращены в течение 16 лет за счёт платы за пользование сооружением. Средства привлечены в рамках концессионного соглашения между РФ и КНР. Деньги под 4,9% годовых ссудил китайский банк.
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Треба не на російський газ дивитись! Треба зменьшувати потреби в цьому газу! Утеплювати будинки, удосконалювати системи опалення, сприяти відновленим енергоносіям, збільшувати власну здобич газу...
_____________
І на цьому тлі уряд російського шпигуна Зеленського рубає проект по розробці газу власної здобичі на шельфі Чорного моря для американської компанії опозиційного російського бізнесмена Пономарьова, відправляє виграний ним конкурс на нове коло, а це ще 2 роки паузи. На кого працює Зеленський? На Росію!!!!!!!!
Дострокові. Негайно.
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1 год-это тоже срок до десяти лет.😀😀😀
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А президент сможет назвать хоть один Договор с Рассеей который бы Рассея НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЛА?!
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Не пам'ятаю вже коли плакав останній раз, але сьогодні прочитавши про загибель офіцерів "Альфи" плачу . Безсило плачу за ними , за долею Україн і своїх нащадків .Зєбільна мерзота насравши на пам'ять 13000 загиблих , на щоденні смерті та каліцтва наших воїнів , на каленях рветься поцілувати руку путєну і підписати папери по здачі України за секретними пактами . Зєлясивухи на бачать ордовської постанови про оголошення Донецької області територією ордло . Повним ходом іде трансформація України в сателіта кремля , в члена *** слідом за білорусами . Зєбіли вас проклинатимуть ваші діти які никатимуть світами не маючи Батьківщини . Це зробили ви 73% дупоголових своїм шлунковим голосуванням . Велика кров ще попереду . Нахлебчетесь вдосталь . Настав час Комітету Національного Порятунку .
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От скажи чесно - ти від російського шпигуна і мародера Порошенка отримуєш гроші за свої пости? Тільки не бреши.
Твій хозяїн - Порошенко сам російського шпигуна Зеленського і привів. Ось, як адмінресурс Порошенка "порахував" голоси на виборах:
Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7426
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Та йди ти нахрєн з своєю пєдропаранойкою . Ти троляка кацапська яка прикидається заюликом і патріотом України . Брехливий клептоман пєдро за 5 років приніс шкоди Україні менше ніж твої зєлєбєні за шість місяців . Хоча він ще та падлюка брехлива і зажерлива , але в долю не падає коломойському .
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Тобто тобі не Юля, ні Зєля, ні Пєця не підходять. А хто ж тоді? Невже відразу пуйло? Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9509
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За тобой уже выехали , сулима . Держись там . Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5995 .
Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8805 .
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Все норм. Зустрічаю. В пляшці ще є чим зустріти під солоні помідорки Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7500
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Янукович уже заключал .. Зеленский будешь финансировать врага поедешь в Ростов как российский коллаборант..
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Це можливо лише повністю здавши інтереси країни. Іншого механізму не існую, бо СП2 будувався саме як зброя проти України.
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Да не зброя, а за для зменшення собівартості поставок до Німеччини, бо не можуть конкурувати з норвежцями. СП1 показав еффект, ціна газу в ЕС впаде після запуску СП2, бо німеччина найбільший споживач, але це звісно не в інтересах України.
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а за для зменшення собівартості поставок до Німеччини...

По розрахункам, СП2 НІКОЛИ не окупиться!!!
Совок не був тупим. І будував як раз таки найдешевший трубопровід.
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договор о транзите российского газа на срок до 10 лет...

Объясните этому недоумку, что ДО 10 лет это значит и 9 и 8 и 5 и даже 2 года. Это все ДО 10 лет. Таковы правила русского языка. Если бы кретин не прогуливал школу, то знал бы, что в данном случае нужно использовать "не менее" и просто 10 лет. Договор на 10 лет.. договор на не менее, чем 10 лет. Избрали клоуна да еще и безграмотного...
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Он является политическим проектом и не важно на сколько мы там контракт подпишем.
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