 Якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит російського газу на термін до 10 років, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом, - Зеленський

В інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza він вказав, що газопровід "Північний потік-2" значно послабив позиції України на переговорах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проєкт, я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит на строк до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде противитися цьому, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проектом. Поки що це твердження без будь-яких підстав", - вважає Зеленський.

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Президент України зазначив, що під час телефонної розмови з ним президент РФ Володимир Путін взяв до відома позицію України з питання транзиту газу.

"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, це жодним чином не має бути пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде розглядатися в нормандському форматі", - сказав він .