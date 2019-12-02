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 За кордоном
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Все про:Індія (48) ядерна зброя (256)

 Індія провела успішне випробування балістичної ракети, здатної нести ядерний боєзаряд

Стратегічні сили Індії в суботу провели успішне випробування балістичної ракети середнього радіуса дії наземного базування Agni-III, здатної нести ядерну головну частину, повідомили представники командування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", пуск ракети із дальністю 3 тис. км було здійснено з мобільної установки на полігоні на індійському острові Абдул Калам у Бенгальській затоці.

Це був перший пуск ракети такого типу, здійснений у темний час доби.

Ракета Agni-III, яка із 2011 року перебуває на озброєнні армії Індії, є твердопаливною і складається з двох ступенів. Її довжина сягає 17 метрів, діаметр - два метри, а стартова маса становить 50 тонн. Вона може нести боєголовку в ядерному та звичайному оснащенні вагою до 1,5 тонни.

Крім Agni-III, Індія також має у своєму розпорядженні балістичні ракети Agni-I із дальністю 750 км, Agni-II із дальністю 2 тис. км, Agni-IV із дальністю 4 тис. км і Agni-V із дальністю 5 тис. км. Усі вони здатні нести ядерну боєголовку.

Перше випробування ракети великої дальності Agni-V було проведено ще у 2012 році. Як зазначали місцеві ЗМІ, в зоні ураження цієї ракети перебуває, наприклад, вся територія Китаю та інші віддалені території в Азії. У такий спосіб Індія фактично увійшла до клубу держав, які мають цей вид стратегічних озброєнь. Нині до нього входять Росія, США, Китай, Велика Британія та Франція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162819
 
   
 Топ коментарі
 
вот как надо заботиться о своей териториальной безопастности
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По баллистической траектории как раз минуты, а крылатые ракеты летят часами.
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вот как надо заботиться о своей териториальной безопастности
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А за скромні Громи 2 повна тиша. Не виходить в конструкторів доробити Ракету?
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Перше що зробив лєбєдєв сівши в крісло міністра оборони януковича , це зупинив проект "Сапсан" , нинішній " Грім " . На питання чому ? відповідав :""У нас палучше єсть" . Після цього зайнявся ліквідацією призовної системи . Нинішні сивохи повторюють все те один до одного . Лєбєдєв тоді був на службі в ФСБ. Хвиля арештів нашої агентури в кацапії свідчить про те що єрмак списки наших агентів вже передав до ФСБ , а повна інформація по ЗСУ за останні кілька місяців, вже на столі в нач. ГШРФ Герасимова . Про що той недавно хвалився. Прокляті Богом 73% здали Україну путєну .
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Прокляті Богом\\\\\\\\\


то есть "ничего без ведома Боба" как-то у тебя сочетается с фразой выше?
т.е. Боб псих что-ли? хотя это понятно, если прочитать любое из егО "деяний".
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безопастности\\\\\\\\\\


это довольно опастно, быть в небезопастности, вот они и пекутся о своей безопастности не?
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интересно нах им нужно 5 000 км
пакистанские братья под боком, китайским народу и своего хватает
у меня один вариант - рашка
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нет - именно от Китая и Пакистана )) хотя я ,иногда забываю, шо тут я индеец))
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по баллистической траектории долго лететь будет
и высока вероятность того что снимут на взлёте
в случае упомянутых тобой братских соседских народов
целесообразно воспользоваться крылатыми ракетами
продолжай курить трубку индеец)
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По баллистической траектории как раз минуты, а крылатые ракеты летят часами.
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Украине тоже надо все сберечь,сохранить преемственность -все до лучших времен.А сейчас прекратит раздор и не вестись на внешних и внутренних провокаторов.
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" Таким образом, Индия фактически вошла в клуб государств, обладающим этим видом стратегических вооружений. В настоящее время в него входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция." Ну, раз вошла в клуб, у нее появился шанс клубиться в радиоактивном пепле - остальные ядерные страны, прежде всего Китай нацелят свои ракеты и на нее.
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Какой ужас. Так чего, если иметь ядерное оружие так опасно и рискованно, та же рашка от него не откажется и живет спокойно? Или ядерной смехдержаве не так удобно будет нападать на слабых соседей, без возможности угрожать ядерным оружием если те посмеют сопротивляться?
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хай жыве суверенна украинська держава - гарант безопасности европы и африки!
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А Украина благодаря рашне и западеснским срагулям петяботам испытала большие трудности!
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отсутствие какой-либо науки в принципе?
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