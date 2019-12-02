 Індія провела успішне випробування балістичної ракети, здатної нести ядерний боєзаряд

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", пуск ракети із дальністю 3 тис. км було здійснено з мобільної установки на полігоні на індійському острові Абдул Калам у Бенгальській затоці.
Це був перший пуск ракети такого типу, здійснений у темний час доби.
Ракета Agni-III, яка із 2011 року перебуває на озброєнні армії Індії, є твердопаливною і складається з двох ступенів. Її довжина сягає 17 метрів, діаметр - два метри, а стартова маса становить 50 тонн. Вона може нести боєголовку в ядерному та звичайному оснащенні вагою до 1,5 тонни.
Крім Agni-III, Індія також має у своєму розпорядженні балістичні ракети Agni-I із дальністю 750 км, Agni-II із дальністю 2 тис. км, Agni-IV із дальністю 4 тис. км і Agni-V із дальністю 5 тис. км. Усі вони здатні нести ядерну боєголовку.
Перше випробування ракети великої дальності Agni-V було проведено ще у 2012 році. Як зазначали місцеві ЗМІ, в зоні ураження цієї ракети перебуває, наприклад, вся територія Китаю та інші віддалені території в Азії. У такий спосіб Індія фактично увійшла до клубу держав, які мають цей вид стратегічних озброєнь. Нині до нього входять Росія, США, Китай, Велика Британія та Франція.
то есть "ничего без ведома Боба" как-то у тебя сочетается с фразой выше?
т.е. Боб псих что-ли? хотя это понятно, если прочитать любое из егО "деяний".
это довольно опастно, быть в небезопастности, вот они и пекутся о своей безопастности не?
пакистанские братья под боком, китайским народу и своего хватает
у меня один вариант - рашка
и высока вероятность того что снимут на взлёте
в случае упомянутых тобой братских соседских народов
целесообразно воспользоваться крылатыми ракетами
продолжай курить трубку индеец)