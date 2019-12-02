 За тиждень в Україні сталося понад 1,5 тис. надзвичайних подій, загинули 86 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникли 2 надзвичайні ситуації.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 638 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 49 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 347 пожеж, врятовано на пожежах 42 особи та не допущено знищення вогнем 609 будівель і 59 од. техніки. На пожежах загинуло 67 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 794 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 208 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 99 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 19 осіб.