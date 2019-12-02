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Все про:пожежа (1871) ДСНС (2152) вода (303)

 За тиждень в Україні сталося понад 1,5 тис. надзвичайних подій, загинули 86 осіб, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 25.11 по 02.12 під час пожеж в Україні загинуло 67 осіб, на водних об'єктах - 19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникли 2 надзвичайні ситуації.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 638 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 49 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 347 пожеж, врятовано на пожежах 42 особи та не допущено знищення вогнем 609 будівель і 59 од. техніки. На пожежах загинуло 67 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 794 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу вогонь забрав життя 9 людей в Україні, від початку року - понад 1,5 тисячі, - ДСНС

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 208 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 99 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 19 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162818
 
 
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и не устали, да? как ездили без ремней безопасности так и ездят, никакой усталости от дтп.
но от войны устали
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