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 Суспільство
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Все про:авіація (456) Івано-Франківськ (127) Польща (2027)

 Польська авіакомпанія LOT запустить рейси в Івано-Франківськ

Польська авіакомпанія LOT в 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Зазначається, що національний польський перевізник запросив слоти на виконання рейсів. Всього LOT подав заявки на отримання слотів в 15 аеропортів для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

Водночас, деякі нові рейси вже оголошені, про інші, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

"Цілковита новинка, зокрема, Івано-Франківськ", - повідомляють польські журналісти.

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Зараз LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162816
 
 
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Дякуємо Полякам,вони не дадуть Українцям здохнути з голоду))
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это первый признак того, шо скоро депрессивная полония войдет в состав мощной украинской державы
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Невже Бєня пустить, там крім одного рейсу вдень від МАУ і РозиВітрів Бєнєних, ніхто немає права літати!
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Кончєні МАУ якщо не доумплектовані пасажирами то рес відміняють, може ці нормально літати будуть
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Ага, щас... Не для того Бєня прибрав до рук аеропорт Франківська щоб там конкуренти МАУ літали!
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ну чому ж кон..ні? Колись з пригодами та через декілька країн добирався до Києва, так "оцінив" сервіс МАУ на повну. Горілку носять та ще й свою не забороняють, а чудо-пасажир, що при приземленні телефонував з борту комусь та казав:"Дивись- це ми летимо" виявився теж пілотом...
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Прийдеться Франківцям літати МАУ ву Варшаву, через Київ !
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дивний цей аеропорт, колись приймав літаки з Європи (до ремонту львівського), а тепер LOT - це перемога?
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LOT лучче чем Визэйр, там бесплатно минералочку наливают, и дают печеньку.
Дороже, правда, вдвое, но то такое.
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