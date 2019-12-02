 Польська авіакомпанія LOT запустить рейси в Івано-Франківськ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Зазначається, що національний польський перевізник запросив слоти на виконання рейсів. Всього LOT подав заявки на отримання слотів в 15 аеропортів для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

Водночас, деякі нові рейси вже оголошені, про інші, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

"Цілковита новинка, зокрема, Івано-Франківськ", - повідомляють польські журналісти.

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Зараз LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.