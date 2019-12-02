 Загиблі вчора під час виконання бойового завдання на Донбасі воїни - офіцери спецпідрозділу "Альфа", - полковник СБУ, "кіборг" Костенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ветеран війни на Донбасі, полковник СБУ, "кіборг" Роман Костенко.

"Сьогодні чергове трагічне повідомлення з Донбасу – під час виконання бойового завдання загинули два офіцери спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України – Денис і Дмитро. Це тяжке горе для їхніх рідних і непоправна втрата для бойових побратимів. А також це нагадування про те, що бійці "Альфи" - це не "маски-шоу" на обшуках, а це захисники Батьківщини, які щодня ризикують, а часто і жертвують своїми життями заради мирного неба над Україною", - написав він.

Костенко зазначив, що добре знав Дениса і Дмитра: "Ми разом пройшли через багато випробувань і виконали не мало завдань. Це були сильні, надійні та мужні воїни, висококваліфіковані професіонали, справжні офіцери і патріоти України. Спочивайте з миром, хлопці…".

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Як повідомлялося раніше, диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців. На жаль, унаслідок вибухів наші воїни зазнали поранень, несумісних із життям, і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.