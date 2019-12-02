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 Суспільство
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Все про:погода (505) ДСНС (2152)

 У більшості областей України в понеділок очікується погіршення погодних умов, - ДСНС

У понеділок, 2 грудня, в більшості областей України очікується погіршення погодних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву заввишки 3-8 см. У Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-20 см. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті відомства в понеділок вранці.

Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162814
 
 
 Топ коментарі
 
значит надо ставить машину на пару дней на прикол. пока побьются члены клуба любителей летней резины и попрячутся те кто не умеет ездить зимой
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Сергій Стерненко

@sternenko

·1 ч

Сивохо зустрівся з Королевською з питання соціального захисту мешканців Донбасу. Не розумію, чому саме з Королевською. Можна було одразу з Захарченком зустрітись. Або з Гіві. Вони теж непогано орієнтуються в таких питаннях. І не менш проросійські, аніж Королевська. Чи Сивохо.У більшості областей України в понеділок очікується погіршення погодних умов, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9477
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значит надо ставить машину на пару дней на прикол. пока побьются члены клуба любителей летней резины и попрячутся те кто не умеет ездить зимой
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Сергій Стерненко

@sternenko

·1 ч

Сивохо зустрівся з Королевською з питання соціального захисту мешканців Донбасу. Не розумію, чому саме з Королевською. Можна було одразу з Захарченком зустрітись. Або з Гіві. Вони теж непогано орієнтуються в таких питаннях. І не менш проросійські, аніж Королевська. Чи Сивохо.У більшості областей України в понеділок очікується погіршення погодних умов, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9477
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полярные лаборатории нквд не дремлют и шлют в незалэжную холод, снег и свирепые ветра
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че там у хохлов ? и погода тебя кацап ***...т какая в Украине ........ущербный
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вони засилають сюди жалюгідних тролів.
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Вони не "жалюгідні"... "Жалю гідні" - "достойні жалю"... Вам кацапів жаль? Сумніваюсь... "ліниві, дурні і жадібні" - саме те...
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Тесла дуже гарне веде себе в ожеледицю.
Зе, сідай за кермо.
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Так "заносить" же буде платформу тягача, на якій "Тесла" стоїть... А тягач - не "тесловський"...
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