 У більшості областей України в понеділок очікується погіршення погодних умов, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву заввишки 3-8 см. У Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-20 см. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті відомства в понеділок вранці.
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Сергій Стерненко
@sternenko
·1 ч
Сивохо зустрівся з Королевською з питання соціального захисту мешканців Донбасу. Не розумію, чому саме з Королевською. Можна було одразу з Захарченком зустрітись. Або з Гіві. Вони теж непогано орієнтуються в таких питаннях. І не менш проросійські, аніж Королевська. Чи Сивохо.
Зе, сідай за кермо.