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Все про:Мінздоров'я (1034) СНІД (14) ВІЛ (20)

 Від початку року в Україні зафіксовано 13 тис. випадків ВІЛ-інфекції, понад 6 тис. випадків СНІДу, - МОЗ

В Україні за десять місяців цього року зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків захворювання на ВІЛ.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом січня-жовтня цього року в нашій країні офіційно зареєстровано понад 13 000 випадків ВІЛ-інфекції, більш ніж 6000 випадків СНІДу та майже 2,5 тисячі смертей, зумовлених СНІДом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 70 тисяч ВІЛ-інфікованих українців - майже половина носіїв вірусу в країні - не знають, що заражені

Загалом в Україні, за даними ЦГЗ, станом на 1 жовтня під медичним наглядом перебувало 136 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян. При цьому у відомстві зазначили, що рівень поширеності ВІЛ серед української молоді віком 15-24 роки має стабільну тенденцію до зниження, що може свідчити про ефективність профілактичних заходів і стабілізації епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.

Також у ЦГЗ запевнили, що Україна забезпечена всіма новітніми препаратами для лікування ВІЛ.

Водночас у центрі констатували, що найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ станом на 1 листопада цього року залишається статевий шлях передачі інфекції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162807
 
 
 Топ коментарі
 
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Зачем ты свою глупость показываешь?
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Ну что ж, продолжайте внедрять гендерные идеологию и рассказывать о том, как здорово быть гомосеком. То ли ещё будет.
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СПИД -уже давно заболевание не только гомосексуалистов . ВИЧ все равно на гендерную идиологию. Подвержены риску все, кто ведет беспорядочную половую жизнь, не предохраняется или пользуется неодноразовыми мед.инструментами.
Кстати , очень много случаев ВИЧ среди наркоманов
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Це захворювання ВИКЛЮЧНО пі...в і наркоманів!!!
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Это большое заблуждение так думать. Предохраняйтесь ))
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Виключно?нет вы ошибаетесь,СПИД это 4 последняя стадия у меня знакомый с таким диагнозом,пьет таблетки раз в день каждый день(терапия) выдают бесплатно,выглядит как все,главное не злоупотреблять спиртным,курением так как имуной системы считай нет,обнаружил случайно,попав в больницу с воспалением там делают анализы же и на вич тож заодно, сам был он в шоке,вспоминал когда же он залетел потом вспомнил что дело было с телкой 12 лет назад,все это время ходил и не подозревал,вот так может быть если спите с женщинами без изделия
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Ці дебіли.. Самі себе знищують і ще вихваляютьсятим які вони недорозвинені))
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Перші в світі по ВІЛ скрєпні росіяне, до речі, звідти ж ВІЛ і до нас і пре. Ще ого-го коли Шевченко писав"Кохайтеся чорноброві, та не з москалями", а то буде вам лихо від хвороб які передаються статевим шляхом. Читайте Шевченка і нічого не бійтеся
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С начала года в Украине зафиксированы 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 тыс. случаев СПИДа, - Минздрав

Чем ВИЧ от СПИДа отличается?
Одно и тоже название, только СПИД неправильное.
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Удивительно - ни одного комментария в адрес МОЗ. Раньше уже вовсю полоскали бы "доктора Смерть" за то что население трахается без резины.
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Так оно и продолжает. А надо всего лишь соблюдать моральные принципы.
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Это верно. Арестовать всех вирусов, и каждому - десять лет расстрела без права переписки.
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