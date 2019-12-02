 Від початку року в Україні зафіксовано 13 тис. випадків ВІЛ-інфекції, понад 6 тис. випадків СНІДу, - МОЗ

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом січня-жовтня цього року в нашій країні офіційно зареєстровано понад 13 000 випадків ВІЛ-інфекції, більш ніж 6000 випадків СНІДу та майже 2,5 тисячі смертей, зумовлених СНІДом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 70 тисяч ВІЛ-інфікованих українців - майже половина носіїв вірусу в країні - не знають, що заражені

Загалом в Україні, за даними ЦГЗ, станом на 1 жовтня під медичним наглядом перебувало 136 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян. При цьому у відомстві зазначили, що рівень поширеності ВІЛ серед української молоді віком 15-24 роки має стабільну тенденцію до зниження, що може свідчити про ефективність профілактичних заходів і стабілізації епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.

Також у ЦГЗ запевнили, що Україна забезпечена всіма новітніми препаратами для лікування ВІЛ.

Водночас у центрі констатували, що найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ станом на 1 листопада цього року залишається статевий шлях передачі інфекції.