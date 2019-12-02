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Все про:імпічмент (162) США (5907) Трамп (2293)

 Трамп не прийде на перше засідання суду щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп і його адвокати не братимуть участі в першому судовому засіданні щодо імпічменту, яке заплановане на 4 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське" із посиланням на CNN.

Як повідомляється, адвокат Трампа Пет Чіполлоне вже повідомив про це голові комітету Палати представників Конгресу США із судових питань Джеррі Надлеру.

"Це безпідставне й однопартійне розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву та справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки й доки не стане відомо, чи юридичний комітет забезпечить президентові справедливий процес шляхом додаткових слухань", - заявив захисник глави Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридичний комітет Палати представників почне слухання щодо імпічменту Трампа 4 грудня

Він також нагадав, що 4 грудня у Трампа запланований візит на саміт НАТО в Лондоні.

У США триває скандал навколо можливого тиску Трампа на Зеленського.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162806
 
 
 Топ коментарі
 
Какиевашидоказательства!
Миневиновати
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Вот-вот... "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти...".

"Общаясь с дураком, не оберёшься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама!"
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Хорошо бы... Даже, если импичмент не объявят, то теперь шансы быть избранным на второй срок будут ничтожны.
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Какиевашидоказательства!
Миневиновати
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Трамп такой взрослый а общаясь с клоуном простую пословицу не учёл, что с дуроком свяжись...
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Вот-вот... "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти...".

"Общаясь с дураком, не оберёшься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама!"
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Путлеровские 🤡🤡 скоморохи зашкварились 😂👏
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У нас ЭКС тоже не ходит на суды и ничего.
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Не волнуйся, не глотай буквы, будут еще.
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Трамп берёт пример с "кремлёвских" - начинает "тянуть кота за яйца"...
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А у кота яиц на 9 жизней - одной парой можно пожертвовать.
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Так и правоохранители американские не одну пару яиц уже зажимать начали... Джулиани же, не единственный, кого "щемят" - ещё несколько человек "вертятся, как вошь на гребешке", давая показания под присягой...
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якраз є привід для тебе, підфуйловця -На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ. ФОТОрепортаж
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Для кремлёвских большевиков-демократов пелоси, клинтонов, обам и других мест в Ростове может не хватить.
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Сабаков мечтает об этом импичменте
Х в сраку
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На второе заседание Трампа притащат за ногу, и заставят постричься.
Мелания вздохнёт свободно и пожелает процессу успеха.
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А таки імпічмент Трампу буде... От що буває з поважними людьми, коли вони скачуть в гречку з усілякими там Моніками Зелінскі за сто баксів в годину і без жодних табу 😕
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Рыжийведь говорил, что НАТО ему не нужно, что на НАТу америка тратит бешенные деньги? Что то поменялось?
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Трамп вообще может никуда не ходить, а когда ему скажут освободить Белый Дом, он его может не освободить... это еще тот персонаж
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