 Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Як ідеться в документі, прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 грудня встановлюється в розмірі 2027 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення він буде таким: для працездатних осіб - 2102 грн (раніше - 2007 грн), для осіб, які втратили працездатність, - 1638 грн (був 1564 грн), для дітей від 6 років - 1779 грн (був 1699 грн) і від 6 до 18 років - 2218 грн (раніше - 2118 грн).
Раніше в Пенсійному фонді України нагадали, що у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму автоматично буде перераховано розмір мінімальної пенсії. Для осіб, які втратили працездатність, він становитиме 1638 грн (раніше - 1564 грн), а максимальна пенсія зросте на 740 грн, до 16 380 грн.
Крім того, підвищення прожиткового мінімуму позначиться і на збільшенні максимального розміру допомоги з безробіття - до 8408 грн (він дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам). Збільшаться і деякі соцвиплати. Зокрема, мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років зросте із 849,5 грн до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років - з 1059 грн до 1109 грн.
З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб піднявся з 1921 до 2007 грн, а мінімальна пенсія зросла на 67 грн, до 1564 грн.
Відповідно до ухваленого Держбюджету, в 2020 році прожитковий мінімум становитиме 2123 грн.
У Міністерстві соціальної політики хочуть реформувати прожитковий мінімум і пропонують "відв'язати" від нього понад 150 видів соціальних виплат і фінансових показників.
У листопаді Окружний адмінсуд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум. Суд постановив, що уряд має провести експертизу сформованого споживчого кошика.
До "зеклованів" було так:
01.07.2018 +77грн (4.5%)
01.12.2018 +76грн (4.3%)
Тепер так:
01.07.2019 +83грн (4.5%)
01.12.2019 +91грн (4.7%)І що, велика різниця? Якщо подивитесь останні 10 років, побачите те саме.
Ні, треба волати: "іпааать". Ну, власне, чому я дивуюся.
1. Добробут та покращення вже сьогодні обіцяли тими чи іншими словами всі Президенти без виключення.
2. Прожитковий мінімум зростає два рази на рік на суму у середньому 100 грн. Тут також будь-яка влада в Україні демонструє стабільність.
Отже, якщо хтось збуджується від вчорашнього підвищення ПМ на 91грн, то це або тупість або упередженість. Проста логіка.
В мене особисто будь-яка влада ілюзій не викликає.
До речі, куди подівся щотижневий індекс борщового набору на Г+Г? Фсьо, тепер зубозіння закінчилося?
еще когда он рыгом был
Петро Олексиёвич як?
Відповідна норма передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1564 грн до 1638 грн, на 74грн.
Розмір максимальної пенсії зріс на 740 грн і становитиме 16 380 грн.
З покращенням вас, зє!біли!
Для себя любимых добавляют не сотнями грывень....и не стыдно(а что это такое) им на фоне всеобщей нищеты иметь ""зарплаты"" в несколько сот тыс.гр..... Нет у меня цензурных слов для комментов.Хотя нашел- ******. ГЕТЬ,ГЕТЬ
(уверен коммент удалят)
У нас она - не накопительная...
И должна зависеть ТОЛЬКО от стажа работы..
а пенсия - 2000 с копейками...