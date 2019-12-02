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 Економіка, Суспільство
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Все про:бюджет (717) прожитковий мінімум (33)

 Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн

Із 1 грудня прожитковий мінімум для працездатних громадян збільшено з 2007 грн до 2102 грн. Зміни набули чинності відповідно до Закону про державний бюджет України на 2019 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як ідеться в документі, прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 грудня встановлюється в розмірі 2027 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення він буде таким: для працездатних осіб - 2102 грн (раніше - 2007 грн), для осіб, які втратили працездатність, - 1638 грн (був 1564 грн), для дітей від 6 років - 1779 грн (був 1699 грн) і від 6 до 18 років - 2218 грн (раніше - 2118 грн).

Раніше в Пенсійному фонді України нагадали, що у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму автоматично буде перераховано розмір мінімальної пенсії. Для осіб, які втратили працездатність, він становитиме 1638 грн (раніше - 1564 грн), а максимальна пенсія зросте на 740 грн, до 16 380 грн.

Крім того, підвищення прожиткового мінімуму позначиться і на збільшенні максимального розміру допомоги з безробіття - до 8408 грн (він дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам). Збільшаться і деякі соцвиплати. Зокрема, мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років зросте із 849,5 грн до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років - з 1059 грн до 1109 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну під час встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік

З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб піднявся з 1921 до 2007 грн, а мінімальна пенсія зросла на 67 грн, до 1564 грн.

Відповідно до ухваленого Держбюджету, в 2020 році прожитковий мінімум становитиме 2123 грн.

У Міністерстві соціальної політики хочуть реформувати прожитковий мінімум і пропонують "відв'язати" від нього понад 150 видів соціальних виплат і фінансових показників.

У листопаді Окружний адмінсуд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум. Суд постановив, що уряд має провести експертизу сформованого споживчого кошика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162804
 
 
 Топ коментарі
 
Прелєсно, прелєсно!
До речі, куди подівся щотижневий індекс борщового набору на Г+Г? Фсьо, тепер зубозіння закінчилося? Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 9183
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Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2102 грн

Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 1454
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Пля, ну ни хрена не понимаю, может, кто-то пояснит: почему тем, кто мизер получает (а 1564 гр просто пшик) добавляют 74 гр, а тем, кто и так в шоколаде - 740??? Почему не наоборот??? Не страна, королевство кривых зеркал...
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Ну і дочого тут "зекловани"? Прожитковий мінімум в Україні збільшується останнім часом два рази на рік.
До "зеклованів" було так:

01.07.2018 +77грн (4.5%)
01.12.2018 +76грн (4.3%)
Тепер так:
01.07.2019 +83грн (4.5%)
01.12.2019 +91грн (4.7%)І що, велика різниця? Якщо подивитесь останні 10 років, побачите те саме.
Ні, треба волати: "іпааать". Ну, власне, чому я дивуюся.
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Так ера зубожіння ще в квітні закінчилась. Чи знову ніт?
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коли вже сивочолого Свина посадять, не чув? Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 2636
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Коли Шмакля звільнить йому місце....і прибере за собою.
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Це питання не до мене. Що я бачу:
1. Добробут та покращення вже сьогодні обіцяли тими чи іншими словами всі Президенти без виключення.
2. Прожитковий мінімум зростає два рази на рік на суму у середньому 100 грн. Тут також будь-яка влада в Україні демонструє стабільність.
Отже, якщо хтось збуджується від вчорашнього підвищення ПМ на 91грн, то це або тупість або упередженість. Проста логіка.
В мене особисто будь-яка влада ілюзій не викликає.
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Ну теперь я заживу)))) ренджа наверное прикуплю, на мальдивы слетаю!
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За такі статки Ви навіть повію на 1 годину не замовите, про без табу - взагалі забудьте.
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Ну про повию даже и не думал))) жинка сама найкраща))).. но вы правы)) хотя цены на повий тоже разные бывают, в зависимости от класса)))
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и бака топлива не зальешь на эти гроши!
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да ладно, если заправлять танк типа крузера то да, но фиесту вполне там 40л бак.
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Я же ренджа собрался на "повышенную" прикупить)))
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Купи лісапета, або ел.самокат як зелена влада.
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а хватит с одной "повышенной " прикупить?)))
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Прелєсно, прелєсно!
До речі, куди подівся щотижневий індекс борщового набору на Г+Г? Фсьо, тепер зубозіння закінчилося? Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 9183
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88$ можно и за 4 часа заработать, если не работать на украинских жлобов.
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Это где такая зарплата, порох что ли так порохоботам платит за свои высеры на Цензоре.
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Зеб, "порох" платит порохоботам по 88$ в час. А ты и не догадался - почему у него в Панаме только 2000 USD.
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Настала епоха ЗЕдостатку? Фуух, нарешті.
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А какой прожиточный минимум у экс-депутатов ВР, экс-министров... Миллионов по десять?
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Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2102 грн

Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 1454
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це евросвинарчук до депиляции
еще когда он рыгом был Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 3424
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Богдан дуже схуд, але зараз активно відкормлюється, завдяки вашим потугам.
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та хер с тем богданом
Петро Олексиёвич як?
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Петро Олексійович робить роботу шмаклі, яка вчергове застирчала на 2-3 дні.
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В Україні виросла мінімальна та максимальна пенсія.
Відповідна норма передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1564 грн до 1638 грн, на 74грн.

Розмір максимальної пенсії зріс на 740 грн і становитиме 16 380 грн.
З покращенням вас, зє!біли! Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 9702
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А насколько там нам *обещали повысить комуналку? Шота я волнуюсь о пропорциях. Я так понимаю в Украине заживут только учителя))))))
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АХХХААААА... вот бы депутатам такую з/п - налоги ))))))
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Пля, ну ни хрена не понимаю, может, кто-то пояснит: почему тем, кто мизер получает (а 1564 гр просто пшик) добавляют 74 гр, а тем, кто и так в шоколаде - 740??? Почему не наоборот??? Не страна, королевство кривых зеркал...
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потому что совок сдох вместе с уравниловкой. Хочешь получать 10 тыс. пенсии - устраивайся и всю жизнь работай на высооплачиваемой работе.
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Какой не благодарный народ, когда Пэтруха повышал все были довольны, а когда ЗЕ все критикуют. Вот и пойми этот народ.
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а что повысили? ты хоть понимаешь на что это повышение влияет?
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Зеб, "Пэтруха" повышал и субсидии были, а все доплаты из бюджета снимались, что позволило восстановить экономику и отражать агрессию паРаши, Зелемойский на 1% повысил и агрессию не надо отражать, так вот это - перамога.
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Вот и я о том, при Пэтрухе жизнь казалась малиной, а почему то ПОПЕРЛИ. Ну, НЕ БЛАГОДАРНЫЕ. А могли бы смотреть на красивые обвертки до сих пор.
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Просто порохоботи настільки тупі, що не відчули як ера зубожіння скінчилась ще пів-року тому.
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Да, некоторые нэ видчують до конца жизни, некому садить.
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Щоб саджати треба діждатись весни. Весна 2020 - саджатимемо зелень!
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Да вы 5 лет сажали ХАМОВ, так что НЕ СПЕШИ.
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Это слышу уже около 30 лет, могу и не дожить.
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И всё о том... Зебы были правы, на отражение агрессии паРаши не они должны были выделять средства, как налогоплательщики, а марсиане и экономика не была разрушена агрессией паРаши, а если и была, то незначительно, потому под знаменем ЮВТ зебы должны были ещё в 2014 году зажить, как господа в Париже.
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Ты бы поменял 01 на 03. А то, как то нэ зручно марсиан вспоминать. Больше к тебе прислушивались бы.
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"народ" на сайте специфический - порохоботом называется.
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Всех гослужащих, кроме врачей и учителей, на год перевести на прожиточный минимум без доплат, за взятку давать 10 лет без вариантов, тех кто уволится посадить на 5 лет. Вот и посмотрим такой ли прожиточный минимум нужен стране!
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А почему не написали, как увеличатся налоги, привязанные к прожиточному минимуму. Это интересно.
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Тихо, тихо,тихо... Не псуйте зебілам святковий настрій бо ще їх шляк трафить від радості
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Ну то що зебіли, бачу багатієте не по днях а по годинах? А де тепер ваша подяка за кінець "епохи бідності" ? Чому не чути радісні крики "Шпасибо таварисчу Монике Зелински за наше шастливое детство!" - Невдячні...😕
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2102 : 23,9723 = 87,68 $. - В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день. ... В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов (учитывая не только питание, а и расходы на коммунальные платежи, проезд и тд). При Януковиче минимальная пенсия была 119 $. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум 2102 грн.. Это работать и не дотягивать до черты бедности. Зелёные ничем не лучше шоколадных, они из одной банды, но зелёные наглее и тупее шоколадных.
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при "плохом" Януковиче, у матери пенсия была 250 у.е., при шоколадном покращувателе - 74 у.е.
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...""С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн.""
Для себя любимых добавляют не сотнями грывень....и не стыдно(а что это такое) им на фоне всеобщей нищеты иметь ""зарплаты"" в несколько сот тыс.гр..... Нет у меня цензурных слов для комментов.Хотя нашел- ******. ГЕТЬ,ГЕТЬ Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн - Цензор.НЕТ 2308
(уверен коммент удалят)
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Для Фопов это означает очередное повышения налогов, для далеких которые считают что фопы не платят объясню, если Фопы закроются то никаких пенсий не будет, так как каждый Фоп как минимум содержит одного пенсионера, думайте не лохи, прежде чем нести бред о том что Фопы налоги не платят, а то придет время и у вас вместо пенсии будет просто огромный ноль, да-да не лохи, вот от этих как вы говорите "барыг" зависят рабочие места и ваши пенсии, потому что большой бизнес налоги не любит платить в Украине, даже Зеленський в офшорах сидит, уже сейчас есть огромная задолженность перед врачами и учителями, и это пака нет Массовых закрытий, так что думай-Те, если конечно есть чем.
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Пенсия - это не зарплата!!
У нас она - не накопительная...
И должна зависеть ТОЛЬКО от стажа работы..
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она у нас зависит от кучи подзаконных пенсионных актов для белых и какого то позорного расчета для остальных. в результате у избранных 15, 17 и больше у серых при 44 годах стажа--2400, а у здорового"инвалида" при нифига стажа-- 2000 или около.
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вот именно - моя мать - ветеран труда в селе, за 40 лет работы..
а пенсия - 2000 с копейками...
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у меня за тоже почти столько же , но в городе. поэтому работаю до упаду. стажу трудового как выходил было 44!
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ОГО! Аж на 3 бакса повысили. Ну тАперь заживем....
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***** і тут кремльовскій проект ВО СВОБОДА винні !
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Устанавливать прожиточный минимум для трудоспособных граждан ниже черты бедности, это преступление против человечности. По международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов. Зелёные преступники продолжают дело начатое шоколадными преступниками.
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