 Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як ідеться в документі, прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 грудня встановлюється в розмірі 2027 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення він буде таким: для працездатних осіб - 2102 грн (раніше - 2007 грн), для осіб, які втратили працездатність, - 1638 грн (був 1564 грн), для дітей від 6 років - 1779 грн (був 1699 грн) і від 6 до 18 років - 2218 грн (раніше - 2118 грн).

Раніше в Пенсійному фонді України нагадали, що у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму автоматично буде перераховано розмір мінімальної пенсії. Для осіб, які втратили працездатність, він становитиме 1638 грн (раніше - 1564 грн), а максимальна пенсія зросте на 740 грн, до 16 380 грн.

Крім того, підвищення прожиткового мінімуму позначиться і на збільшенні максимального розміру допомоги з безробіття - до 8408 грн (він дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам). Збільшаться і деякі соцвиплати. Зокрема, мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років зросте із 849,5 грн до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років - з 1059 грн до 1109 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну під час встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік

З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб піднявся з 1921 до 2007 грн, а мінімальна пенсія зросла на 67 грн, до 1564 грн.

Відповідно до ухваленого Держбюджету, в 2020 році прожитковий мінімум становитиме 2123 грн.

У Міністерстві соціальної політики хочуть реформувати прожитковий мінімум і пропонують "відв'язати" від нього понад 150 видів соціальних виплат і фінансових показників.

У листопаді Окружний адмінсуд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум. Суд постановив, що уряд має провести експертизу сформованого споживчого кошика.