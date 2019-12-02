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Все про:Німеччина (1336) музей (191) пограбування (426)

 "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі

Музей Штазі в Берліні, де зберігаються експонати, пов'язані з таємною поліцією колишньої НДР, пограбували.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомили представники німецької влади в неділю.

Злочин було скоєно через кілька днів після пограбування музею в Дрездені.

Грабіжники проникли в музей через вікно на першому поверсі, "розбили кілька вітрин, вкрали медалі і коштовності", йдеться в заяві поліції.

Їм вдалося втекти зі своєю здобиччю непоміченими.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею "Зелені склепіння" в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро. ФОТО

Точний час викрадення невідомо, але співробітник музею виявив розбиті вітрини в залах вранці в неділю.

Злочин було скоєно незабаром після зухвалого пограбування дрезденського музею Gruenes Gewoelbe, що розміщується в палаці, який колись належав курфюрсту Саксонії.

Спровокувавши часткове відключення електроенергії, злодії проникли в музей через вікно і вкрали безцінні ювелірні прикраси 18-го століття, включно з відомим Білим діамантом вагою 49 карат із колекції саксонського курфюрста Августа Сильного.

Поліція продовжує пошуки чотирьох підозрюваних і запропонувала пів мільйона євро нагороди за інформацію, яка може привести до їхнього арешту або повернення викрадених експонатів.

Однак дедалі більше побоюються, що діаманти так і не будуть знайдені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162802
 
 
 Топ коментарі
 
Впускайте туди більше рускаязичную чєлюсть, так вони ще і не те вкрадуть.
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Летом была в Дрездене это абзац какой то, я думала что арабы у меня сопрут не только сумку но и из рук вырвут чизбургер. Мы приелали погулять там денек, через пол дня сказали « харе» и рвонули назад во Вроцлав. Вообще о восточной Германии воспоминания не ахти. Так что там полиция пасет этих беженцев а не музэи 😜😜😜с чем и проздравляю немцев
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Впускайте туди більше рускаязичную чєлюсть, так вони ще і не те вкрадуть.
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Ну да,а потом ночные горшки пропадают. "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 3233
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Зараз, до речі, з"явився героїчний епос як цей карлик (кличка Окурок) ледь не особисто рятував Хонекера і захищав Берлінську стіну від зруйнування
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О, *****, если сложить все цифры удостоверения. то: 2+1+7+5+9+0=24=2+4=6 оно получается шестерка
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Кто-то свои забрал. Я даже догадываюсь кто.
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Ну добре медалі. Але які там ще в тому музеї могли бути дорогоцінності? 😕
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Зачистка компромата. Украли комсомольские значки.
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неужели у бундусов денег на полицию не хватает????
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Грошей вистачає. Але там зараз все робиться так, щоб не образити почуття грабіжників. "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 1698
Якби їм не вдалося проникнути до музеїв, то вони могли б відчувати душевні муки та образитися на суспільство. А це неприйнятно.
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Летом была в Дрездене это абзац какой то, я думала что арабы у меня сопрут не только сумку но и из рук вырвут чизбургер. Мы приелали погулять там денек, через пол дня сказали « харе» и рвонули назад во Вроцлав. Вообще о восточной Германии воспоминания не ахти. Так что там полиция пасет этих беженцев а не музэи 😜😜😜с чем и проздравляю немцев
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Тело Адольфа, по официальной версии, сожгли, а пепел развеяли!
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Какие-то шматки его костомах хранились в архиве КГБ.
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Остатки костомах в КГБ постоянно движутся в добровольно принудительном порядке, по причине чего, на подобные события реагируют "минутой молчания"...
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по официальной версии, человек произошел от обезьяны..
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Как и принято в большой науке или политике - достоверных фактов нет, но официальная позиция всегда есть... "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 3326
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Я первый раз был в Дрездене в 1992 году. Кое-где еще шли реставрационные работы старинных саксонских зданий. Украденные недавно драгоценности тогда еще экспонировались в Дрезденской художественной галерее, я их видел. Даже открытки с ними где-то лежат. Я уже в то время удивлялся великому множеству личностей азиатской и арабской внешности, бесцельно шныряющих по улицам и площадям. А большая надпись на каком-то фонтане "Ich liebe Dich, Hasan" (я люблю тебя, Хасан) меня слегка потрясла.
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Ограбление в Дрездене - классное. Только вот, куда они продадут такие известные ценности.
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Таня - легко.. Є тип дуже небідних людей, які заради задоволення власного "его" куплять і викрадену Ейфелову вежу . А тим більше стародавні дорогоцінності...
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Каждый год какое-то количество антикварных меморабилий из государственных и частных (открытых) коллекций исчезает без следа. Коллекционеры - это в основном больные на голову люди, готовые убить человека за какой-то клочок бумажки (коллекционную марку или монету и т.п.) Преставьте себе, что такой больной чувствует в бронированной подвальной комнате, сидя перед ворованной картиной Ван-Гога, или перебирая пальцами те же дрезденские драгоценности.
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Из музея инквизиции украли испанские сапоги
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Вся восточная Германия была членами Штази,как у нас всё население было пионарами и комсой "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 3845
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Ну, ты-то ради "порядка" доносил не в Штази, а в КГБ.
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Следуя традициям времен Гестапо, с удовольствием доносили друг на друга в Штази.
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А ситечко кто взял? - Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда?...12 стульев "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 6620
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"
Грабители проникли в музей через окно на первом этаже, "разбили несколько витрин, украли медали и драгоценности", говорится в заявлении полиции.
Точное время грабежа неизвестно, но сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в залах утром в воскресенье Источник: https://censor.net.ua/n3162802"
Источник: https://censor.net.ua/n3162802

Это что же получается, цифровизация и дигитализация не защищают от грабителей?
Может, ротвейлеров и доберманов по ночам у музеев выпускать, вместе с живыми сторожами? "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 2666
Стоят по сравнению с дигитализацией копейки, жрут мало, а проку на миллион!
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Кажется В. Высоцкому принадлежит фраза "Кто-то вырвал провода..." А "джигитализация" без проводов, ноль без палочки.
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Когда я работала в районе под названием Ричмонд (несмотря на моду, район сильно специфический), был там на центральной улице ювелирный магазин, в витрине которого днем лежал живой (а не цифровой) ротвейлер "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 6308 . Случаев ограбления этого магазина я не помню "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 6308 .
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если вместе работают давние подельники фашисты в лице шмеркель и рашисты в лице-трупина и воруют частями территории государств,создавая кровопролитие и замороженные военные конфликты, подгоняя воровство и узавконивая их разными форматами,сходняками и формулами,то такая мелочь, как эта для них не проблема...
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А Германии просто серия крупных музейных ограблений. Такое чувство, что одна и та же банда действует. "Вкрали медалі і коштовності": у Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі - Цензор.НЕТ 9610
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А чего б не грабонуть, если электронная система безопасности запитана от ОДНОГО источника электроэнергии. Додуматься до такого может тольк полный поц, или пособних грабителей. В нормальной системе ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть резервная аккумуляторная станция
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В Дрездене была. Грабители знали щитовую, от которой питалась сигнализация, вывели эту щитовую из строя и а улю-аля ...
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