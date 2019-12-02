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 Суспільство, За кордоном
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Все про:аеропорт (421) Німеччина (1336) запізнення (2) посольство (341)

 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство

1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту "Шьонефельд" 49 громадян України не встигли на свої рейси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в ФРН у Facebook.

"1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту "Шьонефельд" 49 громадян України не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту вдалось оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки. Вже завтра всі громадяни України зможуть відлетіти за маршрутом", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що дії співробітників Посольства та МЗС України були високо оцінені з боку громадян.

"Задля уникнення подібних випадків у майбутньому консули радять з великим запасом часу прибувати до аеропорту, оскільки заходи безпеки щодо перевірки ручного вантажу вимагають ретельної перевірки".

49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162801
 
   
 Топ коментарі
 
Ну вот, эмигранты откликнулись на призыв Шмаркли возвращаться в Украину.
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Наші люді в булочную на такси по Ірманіям нє єздіють.
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Сказка - ложь, да в ней намёк:
Никаких лоукостов! Летайте самолётами МАУ.
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Ну вот, эмигранты откликнулись на призыв Шмаркли возвращаться в Украину.
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Тепер вона будуть працювати за нову мінімальну зарплату.
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Наші люді в булочную на такси по Ірманіям нє єздіють.
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точно) замість 2-3тис. евро будуть так у гривнях отримувати...)
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В Шёнефельде пассажиры всех рейсов проходят один и тот же контроль (досмотр). Приходить нужно вовремя. Лучше потом погулять в "чистой зоне" (хоть она в этом аэропорту какая-то тесная и неуютная)
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Вряд ли прям все 49 пассажиров прибыли невовремя.
У меня был случай, когда я сам чуть не опоздал на самолет, хотя прибыл в аэропорт за 2 часа до вылета и ни на что не отвлекался - тупо 3 огромные очереди одна за другой и пока стоял - одно за другим шли объявления о том, что очередного пассажира срочно просят пройти на посадку.
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В вашем случае пассажир вероятно уже прошёл регистрацию, досмотр САБ и задерживался на посадку? Тогда, (особенно, если его багаж уже был погружен в самолёт), его будут разыскивать и объявлять по громкой связи. Это правильно, по соображениям безопасности. Если же при этом, он зашёл на борт, а затем отказался от полёта, то это вообще может повлечь задержку вылета рейса на неопределённое время.
В указанном же аэропорту все пассажиры всех рейсов досматриваются в одном терминале одними и теми же сотрудниками авиабезопасности, и лишь потом, представители конкретной авиакомпании организуют посадку на свой рейс. Возможно они и "накосячили"
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"В вашем случае пассажир вероятно уже прошёл регистрацию, досмотр САБ и задерживался на посадку? Тогда, (особенно, если его багаж уже был погружен в самолёт), его будут разыскивать и объявлять по громкой связи."

1. Не пассажир, а пассажиры - много кого ждали на разные рейсы, тк в очереди очень долго проверяли мужчин.
2. Регистрация и, соответственно - сдача багажа, проходится самой первой и занимает меньше всего времени - после - паспортный контроль, а затем еще в некоторых аэропортах придумали отдельное дополнительное прохождение доспотра и сканнеров, что и занимает больше всего времени.

Собственно в данной статье тоже сказано, что пассажиры задержались на паспортном контроле, который опять таки - проходит после регистрации на рейс. Значит они уже были зарегистрированы. Учитывая лоу-кост - не факт, что они сдавали багаж, но регистрация была.
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Самолёт с загруженным в него багажом не может вылететь без пассажира (хозяина багажа). А вдруг там бимба.. 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство - Цензор.НЕТ 3040. Кстати, если при просветке (после регистрации) в багаже засветится подозрительный объект, пассажира вызовут в багажное отделение на доп. досмотр багажа по громкой связи. В любом случае, если задержка рейса происходит по вине пассажира, последнему "светит" весьма крупный штраф (в зависимости от убытка авиакомпании и пр.). Если же - по вине авиакомпании, то раскошелится сама компания.
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не, в очередной раз запланировали открыть, но пространства там огромные))
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Весь Берлин рванул на заработки? 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство - Цензор.НЕТ 7202
Raynair и Wizzair лоукосты. Принцип - кто не успел, тот опоздал!
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И в чем ценность этой новости? Аби щось пісьнуть?
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Сказка - ложь, да в ней намёк:
Никаких лоукостов! Летайте самолётами МАУ.
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Отменили как то мой рейс из Италии .Думаю позвоню в посольство.В инете набрал.Там надпись,звонить только в случае смерти.(из небесной канцелярии).Как всегда пришлось расчитывать только на свои силы.
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Отмечается, что действия сотрудников Посольства и МИД Украины были высоко оценены со стороны граждан, хотелось бы услышать высокую оценку от самих граждан.
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вот что "животворящий" доллар по 24 делает ... 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство - Цензор.НЕТ 4058 .массовое бегство заробитчан с "загнивающего" Запада 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство - Цензор.НЕТ 4058
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все идет к обратному- медленнок закрытие дверей безвиза
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- А почему - медленное? Что бы удовольствие получить?
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Посольство мабуть не знає що "паспортний контроль" і "перевірка багажу" це різні речі
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