 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в ФРН у Facebook.
"1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту "Шьонефельд" 49 громадян України не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.
Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту вдалось оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки. Вже завтра всі громадяни України зможуть відлетіти за маршрутом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії співробітників Посольства та МЗС України були високо оцінені з боку громадян.
"Задля уникнення подібних випадків у майбутньому консули радять з великим запасом часу прибувати до аеропорту, оскільки заходи безпеки щодо перевірки ручного вантажу вимагають ретельної перевірки".
в булочную на таксипо Ірманіям нє єздіють.
У меня был случай, когда я сам чуть не опоздал на самолет, хотя прибыл в аэропорт за 2 часа до вылета и ни на что не отвлекался - тупо 3 огромные очереди одна за другой и пока стоял - одно за другим шли объявления о том, что очередного пассажира срочно просят пройти на посадку.
В указанном же аэропорту все пассажиры всех рейсов досматриваются в одном терминале одними и теми же сотрудниками авиабезопасности, и лишь потом, представители конкретной авиакомпании организуют посадку на свой рейс. Возможно они и "накосячили"
1. Не пассажир, а пассажиры - много кого ждали на разные рейсы, тк в очереди очень долго проверяли мужчин.
2. Регистрация и, соответственно - сдача багажа, проходится самой первой и занимает меньше всего времени - после - паспортный контроль, а затем еще в некоторых аэропортах придумали отдельное дополнительное прохождение доспотра и сканнеров, что и занимает больше всего времени.
Собственно в данной статье тоже сказано, что пассажиры задержались на паспортном контроле, который опять таки - проходит после регистрации на рейс. Значит они уже были зарегистрированы. Учитывая лоу-кост - не факт, что они сдавали багаж, но регистрация была.
Raynair и Wizzair лоукосты. Принцип - кто не успел, тот опоздал!
Никаких лоукостов! Летайте самолётами МАУ.