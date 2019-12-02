 49 громадян України не змогли вилетіти з Берліна через великі черги на паспортному контролі, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в ФРН у Facebook.

"1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту "Шьонефельд" 49 громадян України не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту вдалось оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки. Вже завтра всі громадяни України зможуть відлетіти за маршрутом", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що дії співробітників Посольства та МЗС України були високо оцінені з боку громадян.

"Задля уникнення подібних випадків у майбутньому консули радять з великим запасом часу прибувати до аеропорту, оскільки заходи безпеки щодо перевірки ручного вантажу вимагають ретельної перевірки".