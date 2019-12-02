 Глава Міненерго США Перрі залишив свій пост

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.
"Сьогодні я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було честю і привілеєм усього життя служити в адміністрації президента Дональда Трампа міністром. Дякую моїй дружині, моїм дітям і американському народу за те, що дозволили мені служити", - написав Перрі.
Відставка Перрі була оголошена Трампом на засіданні кабінету міністрів у жовтні, а незабаром після цього президент заявив, що заступник міністра енергетики Ден Бруєтт очолить відомство.
Уперше про заплановану відставку Перрі ЗМІ повідомили у квітні цього року. Повідомлялося, що міністр енергетики планує піти з адміністрації президента США і вирішує, коли саме і на яких умовах відбудеться його відставка.
Перрі очолив міністерство енергетики в березні 2017 року, незабаром після інавгурації Трампа.
По предварительным данным, они будут действовать против компаний-участниц проекта. Законопроект, предусматривающий введение санкций, подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. Он предусматривает запрет на въезд в США и заморозку активов для тех, кто продает или сдает в аренду суда, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов.
По данным таблоида Bild, под санкции может попасть швейцарская компания Allseas, а также ряд немецких компаний-партнеров «Газпрома». Источник издания отметил, что цель американских законодателей - полное прекращение строительства газопровода.
Положение об ограничительных мерах, вероятно, войдет в военный бюджет США. Нестандартный способ принятия санкций связан со сжатыми сроками: «Северный поток-2» могут достроить уже в ближайшие месяцы, а времени на подготовку отдельного документа уже не остается. По данным Bild, военный бюджет будет принят до 25 декабря.