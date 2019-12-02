 Глава Міненерго США Перрі залишив свій пост

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.

"Сьогодні я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було честю і привілеєм усього життя служити в адміністрації президента Дональда Трампа міністром. Дякую моїй дружині, моїм дітям і американському народу за те, що дозволили мені служити", - написав Перрі.

Відставка Перрі була оголошена Трампом на засіданні кабінету міністрів у жовтні, а незабаром після цього президент заявив, що заступник міністра енергетики Ден Бруєтт очолить відомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр енергетики США Перрі запропонував Україні консультантами своїх людей, вони отримали контракт на розвідку покладів нафти і газу, - AP

Уперше про заплановану відставку Перрі ЗМІ повідомили у квітні цього року. Повідомлялося, що міністр енергетики планує піти з адміністрації президента США і вирішує, коли саме і на яких умовах відбудеться його відставка.

Перрі очолив міністерство енергетики в березні 2017 року, незабаром після інавгурації Трампа.