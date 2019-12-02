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Все про:відставка (581) США (5907) Перрі Рік (32)

 Глава Міненерго США Перрі залишив свій пост

Міністр енергетики США Рік Перрі 1 грудня завершив свою роботу у відомстві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.

"Сьогодні я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було честю і привілеєм усього життя служити в адміністрації президента Дональда Трампа міністром. Дякую моїй дружині, моїм дітям і американському народу за те, що дозволили мені служити", - написав Перрі.

Відставка Перрі була оголошена Трампом на засіданні кабінету міністрів у жовтні, а незабаром після цього президент заявив, що заступник міністра енергетики Ден Бруєтт очолить відомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр енергетики США Перрі запропонував Україні консультантами своїх людей, вони отримали контракт на розвідку покладів нафти і газу, - AP

Уперше про заплановану відставку Перрі ЗМІ повідомили у квітні цього року. Повідомлялося, що міністр енергетики планує піти з адміністрації президента США і вирішує, коли саме і на яких умовах відбудеться його відставка.

Перрі очолив міністерство енергетики в березні 2017 року, незабаром після інавгурації Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162798
 
 
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Санкции США против проекта «Северный поток-2» могут утвердить до конца года

По предварительным данным, они будут действовать против компаний-участниц проекта. Законопроект, предусматривающий введение санкций, подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. Он предусматривает запрет на въезд в США и заморозку активов для тех, кто продает или сдает в аренду суда, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов.
По данным таблоида Bild, под санкции может попасть швейцарская компания Allseas, а также ряд немецких компаний-партнеров «Газпрома». Источник издания отметил, что цель американских законодателей - полное прекращение строительства газопровода.
Положение об ограничительных мерах, вероятно, войдет в военный бюджет США. Нестандартный способ принятия санкций связан со сжатыми сроками: «Северный поток-2» могут достроить уже в ближайшие месяцы, а времени на подготовку отдельного документа уже не остается. По данным Bild, военный бюджет будет принят до 25 декабря.
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роковая моника у нас - с кем не встретиться у того - проблемы)))))
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а в Україні, нажаль загинуло двоє воїнів((( співчуття родинам полеглих Героїв України!!!
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