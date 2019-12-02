 Двоє українських воїнів загинули в районі проведення ОС. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:

- поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Зайцевого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що 5 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Лебединського - з РПГ і великокаліберних кулеметів;

- у районі Новогригорівки - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;

- біля Павлополя - з СПГ і стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні немає політичної волі перемогти на Донбасі військовим шляхом, і вони нам тулят московський "мирний" план, - комбат Гергерт. ВIДЕО

"Учора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців. Унаслідок вибухів наші воїни зазнали поранень, несумісних із життям, і померли на місці підриву", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресцентрі ОС, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.