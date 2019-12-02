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 Політика України
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Все про:Угорщина (514) освіта (650) реформи (1746) Ійдярто (10)

 Нова система освіти на Закарпатті призведе до того, що діти ні угорською, ні українською не розмовлятимуть, - посол Ійдярто

Посол Угорщини Іштван Ійдярто впевнений, що етнічних угорців на Закарпатті змушують вчити занадто багато української мови.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

"Найголовніший аргумент української сторони - це те, що угорці або інші нацменшини погано або взагалі не розмовляють українською мовою. Але ж це знову питання підходу, питання можливостей: скільки годин на тиждень тієї чи іншої мови. Український підхід полягає в тому, що з 5 по 11 клас більшість предметів будуть викладатися українською. Наш підхід - дитина має вивчати предмети своєю рідною мовою, оскільки саме рідною мовою краще засвоюється матеріал. Українська викладалася б п'ять разів на тиждень. Думаю, це дозволило б вивчати її не гірше, ніж так, як пропонує українська сторона", - пояснює дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО, - посол Ійдярто

Ійдярто побоюється, що "змішана система, яку пропонується ввести, призведе до того, що діти ні угорською, ні українською не розмовлятимуть".

Також він сказав, що йому важко вивчати українську мову, тому що є плутанина з російською.

"У своєму житті я навчався тільки угорською. Звичайно, після школи життя склалося так, що потрібно вивчати інші мови. Проте, на мій погляд, якщо в тебе є знання, отримані рідною мовою, потім будь-якою мовою ти зможеш їх передати і використовувати", - вважає.

Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, при цьому представникам нацменшин дозволяється викладання частини предметів рідною мовою.

Також читайте: Нового єврокомісару від Угорщини Варгелі доручили підтримувати українські реформи

Згідно з висновком Венеціанської комісії від 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати стан мовної статті закону "Про освіту". 14 лютого 2018 року Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162795
 
 
 Топ коментарі
 
Я взагалі не розумію, як оцей дебілізм з угорською меншиною може мати місце і чому ніхто цим притиркам не заткне пельку !!!

Розказую: Квебек, Канада, народу з усього світу. Потрапити в англійську державну школу - не просто, має бути англомовна сім*я. Приватні - дуже дорогі.
В Квебеку одна офіційна мова - французька. Державні школи - французькі. Крапка. З лише французькою мовою викладання. Вчать як предмет англійську.
Хто хоче вчити свою мову - суботні-недільні школи при своїх громадах-церквах (українські, грецькі, румунські, польські, італійські тощо). Фінансуються самою громадою. Приміщення орендують за гроші. Уряд нічого не дає. Може, іноді можна подати на якусь субвенцію.
Якого біса ці дебіли колотять - я не знаю. Але читати цю маячню уже просто нема сил. І ці кончені шаромижники блокують зустрічі Україна-НАТО. Видерлися невідомо звідки і щось з себе корчать.
І розтака Європа, і НАТО нічого цим йобикам сказати не можуть.
"Прекрасно".
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А на всем Закарпатье венгерский далеко не основной. Так что не нужн ляля. Никто в госшколах в мире не преподает все предметы языком национального меньшинства, которое составлят 15% населения, еще и проводит недружественную политику.
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Людина не зрозуміла мій коментар (хоча там все абсолютно чітко написано), а я з ним не спілкуюся, тому відповідати не збираюся.
У державних школах ніхто не викладає ні польською, ні арабською, ні українською, ні китайською. І москалі теж мовчать і не варнякають, це ж їм не в Україні.
Але в Україні чомусь можна за державний кошт вчити невідомо кого: де вони збираються жити, в якій країні, якщо не здобуватимуть знань мовою цієї країни ?
Мені знайомі англомовні кажуть: дитину віддали у французьку школу, англійську знає, вдома розмовляємо, а жити йому тут, в Квебеку і французьку мусить знати.
В Україні поняття законності, дотримання законів якщо не не існує, то викривлене і цілком спотворене.
Це у вас розпальцовки можна робити і =нє панімать= ... і як не вимагати, то очікувати, щоб зразу переходили на ізиґ, бо у вас це ознака =воспитаності=. А тут - закон. І коли мені клієнт з таким жахливим англійським акцентом пробує щось сказати французькою, а я переходжу на англійську (хоча не мушу, тут далеко не всі нею володіють), він зітхає з полегшенням і каже, що він in Quebec і намагається розмовляти мовою провінції.
Ось відкривала рахунок одному, з Онтаріо переїхав, зразу сказав, що вчить, бо треба. Тобто людина розуміє, і не збирається ходити і вимагати, щоб йому розбивалися і переходили на його мову. Це він сюди приїхав.
А в Україні все з ніг на голову. Чому не можете їм доступно пояснити ?
Скільки вже ця безглузда коломийка триватиме ?
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Випровадити цього довбор"ято додому "за інструкціями" і попросити іншого. Може не такий язикатий буде.
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Посол п....ить як Троцький. При московитах всі мадяри чудово вивчили кацапський, бо розуміли що з мадярським вони можуть тільки свиням хвости крутити. Тому треба зараз заборонити будь яку керівну посаду без знання державної мови, і за пів року всі ********* соловїну.
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А тем временем в Будапеште практически закрывается блестящий по составу Центрально-Европейский Университет, основанный на деньги знаменитого американского филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса и призванный продвигать в мире престиж венгерской науки и высшего образования. Из-за авторитарной с антисемитской окраской политики Виктора Орбана и его команды и с запретом университету получать гранты из США университету приходится переезжать в Вену. См. также здесь:
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/12/01/817594-politika-nevezhestvo
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Сердобольный, если вы так беспокоитесь о своих венграх, то создайте им в своей Венгрии такие условия, чтобы они могли перебраться на свою Родину, а то понаедут в Украину со всех сторон и кричат, как здесь плохо!..
Чемодан - вокзал - Венгрия!
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Та й до нової системи там населення розмовляє ламаною угорською і ще більш ламаним московським нарєчієм. Нічого вам не поміняли, «братки» мадяри. Узбагойтесь.
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Пора прикручивать гайки разным понаехавшим, а то они из-за нашей природной доброты и гостеприимства начинают в нашем доме качать свои права и ущемлять украинцев!
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что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут...

Ага .. вдруг проснутся утром и заговорят на узбекском...
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Кіфеле мадярисько довбаний. Вас, мадяров менше 10% на Закарпатті, майте повагу до решти 90%!
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Посол Венгрии Иштван Ийдярто уверен, что этнических венгров на Закарпатье заставляют учить слишком много украинского языка

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А не засунув би посол Венгрии Иштван Ийдярто свій этнический язик в сраку і заткнувся. Якась бидляка із-за бугра буде нас вчити як і в яких дозах люди, які живуть в Україні, мають
вивчати державну мову. Забагато мови? В чому проблема:білет-вокзал-Венгрія. Пора вже посилати всіх цих "порадників" на 3 букви і то відразу.
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Мої батьки, мама - угорка, батько - українець, навчався в українськiй школi, в сiм'ї i в побутi розмовляв на угорськiй мовi, володiю чотирма мовами. Дружина, батьки - угорцi, навчалася в угорськiй школi, ми обоє закiнчили УжНУ, де навчання велося на українськiй мовi. Не розумiю, в чому проблема, в Українi державна мова українська, всi її повиннi вивчати хоть в угорськiй, хоть в румунськiй, хоть в росiйськiй, хоть в китайськiй школах. Не робiть з угорцiв, румунiв та росiян українцiв, все одно не вдасться. Україна багатонацiональна, любiть та поважайте один одного, незалежно вiд нацiональностi! Хто хоче вчитися в вузах, той i так буде, а хто не хоче, то їх вибiр.
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"У своєму житті я навчався тільки угорською" - сказав громадянин Угорщини. Все правильно, значить і громадяни України мають навчатися лише українською.
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