 Запуск електронного "кабінету забудовника" заплановано на першому тижні грудня, - Бабак

Про це сказала в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка розвитку громад і територій України Олена Бабак, пише Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об’єкти з незначними наслідками, так званий СС1, будувати об’єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ. Коли вони відкривають свій електронний кабінет, завантажують всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і отримують послугу ДАБІ так само в електронному вигляді. Тобто у свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їхню інформацію прийнято, і побачили себе вже в реєстрі як ті, хто подав документи і отримав дозвіл на початок будівництва", – сказала Бабак.

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За її словами, "дуже велика кількість людей" будують саме об’єкти, які підпадають під класифікацію СС1.

Раніше запуск "кабінету забудовника" в грудні 2019 року анонсував також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" набуває чинності з 1 грудня 2019 року. Водночас норма про електронний кабінет набуде чинності не пізніше 1 січня 2020 року.