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Все про:Балкани (13) Росія (21458) Крамп-Карренбауер (8)

 Китай і Росія зацікавлені в посиленні впливу на Балканах, - глава Міноборони Німеччини Крамп-Карренбауер

Як Китай, так і Росія зацікавлені в посиленні свого впливу на країни Західних Балкан.

Таку думку висловила міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у неділю, 1 грудня, в Приштині під час свого візиту до Косова, де солдати Бундесверу беруть участь у місії Північноатлантичного альянсу (НАТО), передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми знаємо, що на весь регіон Китай, а також Росія дивляться з особливим інтересом", - зазначила німецька міністерка, цитує інформагенція Reuters. Маючи на увазі саме Росію, очільниця оборонного відомства ФРН зауважила, зокрема, що на Балканах застосовуються ті самі форми впливу, котрі вже випробовувалися в країнах Балтії.

Кремль так само несхвально сприймав потрапляння країн Балтії у сферу впливу Заходу, як зараз критично сприймає орієнтацію Косова на вступ до ЄС та НАТО.

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Крамп-Карренбауер наголосила, що Косово як незалежна країна може самостійно вирішувати своє майбутнє. "Це відповідає нашому розумінню та нашим цінностям у питанні політичного суверенітету держав", - додала міністерка.

Такі заяви Крамп-Карренбауер зробила за кілька днів до проведення саміту НАТО в Лондоні.

Як повідомлялося, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заблокував початок переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії всупереч бажанню інших країн-членів Євросоюзу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162793
 
 
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Балкани є дуже сформованим регіоном. Що означає там вплив Китаю та росії? У Сербії росія має частковий вплив, а Хорватія традиційно ненавидить росію та симпатизує Україні. Боснія розділена, а Албанія і Косово ближче до Туреччини...
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Если бы не было отделения Кососо от Югославии, то Крым был бы де факто в составе Украины.
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...при любом раскладе политической обстановки.
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не было бы распада Югославии ,кремлевское дерьмо всплыло в Африке,в Венесуэле или в Грузии с Украиной.быдло КГБэшное везде сует свой вонючий нос
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китайська саранча та рогаті орки усюди сують свої копита...
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Так вы ж долбо%бы им в этом помогаете из всех сил . Это только полные идиоты в данной ситуации могут присаживать Европу на иглу северных потоков .
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