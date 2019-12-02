 Саудівська Аравія очолила G20, попри звинувачення в "неприпустимих" порушеннях прав людини

Багата на нафту близькосхідна країна заступила на цій посаді Японію і буде головувати в G20 протягом року, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода. Наступний саміт Групи очікується в Ріяді 21-22 листопада 2020 року.
Водночас королівство зазнало жорсткої критики після вбивства публіциста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року, а також через утиски жінок-активісток та участь у війні в Ємені.
За висновками розвідки США, вбивство Хашоггі замовив крон-принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.
29 листопада організація Amnesty International закликала членів G20 "тиснути на керівництво Саудівської Аравії, щоб змусити його припинити практику неприпустимих порушень прав людини".
"Лідери G20 не мають і надалі ігнорувати жахливу ситуацію з правами людини в (Саудівському. – Ред.) королівстві заради вигідних бізнес-зв’язків", - йдеться в заяві організації.
Саудівська Аравія – одна з найбільш консервативних і закритих країн світу. Там досі проводяться страти, застосовуються тілесні покарання, а права жінок обмежені. Їм, як і раніше, заборонено виїжджати за межі країни без дозволу батьків або чоловіків.
Проте влада королівства останні кілька років провела кілька реформ, які мають підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато із цих реформ просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина і деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.
шо ты тут намазы лепиш???
катай к родичам диким и радуйся
так они таких горных батраков даже в женскую мечеть не пустят
тыж ненастоящий
жаль шо мало абрезанцев в свое время повесили на востоке
а так - приличные люди
живеш в Киеве
питаешся нашим салом
а только речь идет про тех с кем твои соплеменники не в оадах
ты начинаеш подымать флаг ислама
а якою мовою я спілкуюсь
не важливо, взагалі
я по всякому могу
...Queen, если хто не знал -- классная группа была! *)
А мне на Акайчике запись делали... -- я её потом, на своём Юпитере слухал.
Правда, у меня светомузыкальная установка была! -- жил на первом этаже -- народ по вечерам, толпами под окном стоял... -- тогда это всё за чудо-юдо было... *)
А решта на касетах, звісно.
подрабатывал в клининг компании???
ты тут лекцию про дырявых англичан написал
так от откуда знаеш???
или тебе муж рассказал???
по сикрету))
чем парад ********** и трасвеститов на главной улице среди бела дня.
На каждого гражданина при рождении открывается счёт в банке на высшее образование
медицину и другие социальные блага.
А в нашей "демократической" стране новорождённый появляется на свет с долгом
более 2000 долларов.
Мудрая женщина сделает так, чтобы муж проголосовал как надо.
Женщина предпочтёт иметь водителя, чем самой нервничать за рулём.
или пьянючая валяется под лавкой с юбкой на голове.
Если бы ты был женщиной, то предпочёл бы чтобы муж думал за кого голосовать,
и как полностью обеспечить семью.
А не ходить самой на работу, где начальник будет ******** если не физически,
то морально.
Им меньше платят, заставляют платить налоги, их отстранили от воспитания детей,
дети вырастают с уличным воспитанием, и получают жизненную мудрость не от матери,
а от собственных шишек на лбу.
А если дети достигли немного, то их родители встретят старость в нищете.
Женщина должна строить семью, клан, род, знать своих предков, и передавать
вековую мудрость детям - в Саудовской Аравии у неё для этого больше воможностей.
И это ответ, что было бы, если бы у нас победили националисты - ничего. Все бы побухтели в оон недельку и успокоились.
ЗЫ у саудов есть своя рашка - иран.
ЗЗЫ у саудов тупо убивают пятую колонну, начиная от лгбт и заканчивая шпионами.
ЗЗЗЫ какого хера мы так не можем?
ЗЗЗЗЫ нашей нефтью станут другие ресурсы, которых у нас хоть попой жри.