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Все про:G20 (77) Саудівська Аравія (38)

 Саудівська Аравія очолила G20, попри звинувачення в "неприпустимих" порушеннях прав людини

Саудівська Аравія очолила "Групу двадцяти" з 1 грудня, зазначивши серед своїх цілей підтримку жінок і молоді, охорону довкілля та поширення переваг технологічного прогресу.

Багата на нафту близькосхідна країна заступила на цій посаді Японію і буде головувати в G20 протягом року, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода. Наступний саміт Групи очікується в Ріяді 21-22 листопада 2020 року.

Водночас королівство зазнало жорсткої критики після вбивства публіциста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року, а також через утиски жінок-активісток та участь у війні в Ємені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400

За висновками розвідки США, вбивство Хашоггі замовив крон-принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

29 листопада організація Amnesty International закликала членів G20 "тиснути на керівництво Саудівської Аравії, щоб змусити його припинити практику неприпустимих порушень прав людини".

"Лідери G20 не мають і надалі ігнорувати жахливу ситуацію з правами людини в (Саудівському. – Ред.) королівстві заради вигідних бізнес-зв’язків", - йдеться в заяві організації.

Саудівська Аравія – одна з найбільш консервативних і закритих країн світу. Там досі проводяться страти, застосовуються тілесні покарання, а права жінок обмежені. Їм, як і раніше, заборонено виїжджати за межі країни без дозволу батьків або чоловіків.

Проте влада королівства останні кілька років провела кілька реформ, які мають підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато із цих реформ просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина і деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Також читайте: США відправлять військових на Близький Схід після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, - Пентагон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162791
 
 
 Топ коментарі
 
Я маю українські корені та народився у Києві, а від вас не почув українську мову. Чому ви живете в Україні та не поважаєте мову та культуру українців?
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Это настоящим убийцам и тиранам типа Асада из Сирии в союзе с рашкой можно всё - убить миллион своих сограждан, травить химией детей, вырезать и бомбить целые города Сирии, итд.
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Тиранам Аравии всё можно пока они в союзе с Штатами.
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Это настоящим убийцам и тиранам типа Асада из Сирии в союзе с рашкой можно всё - убить миллион своих сограждан, травить химией детей, вырезать и бомбить целые города Сирии, итд.
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Нам би таку тиранію🤗 Там гуманізму більше, ніж має наша зевлада.
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так хто тебя тут держит???
шо ты тут намазы лепиш???
катай к родичам диким и радуйся
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Я маю українські корені та народився у Києві, а від вас не почув українську мову. Чому ви живете в Україні та не поважаєте мову та культуру українців?
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Нещодавно одна знайома, яка постійно мешкає в Дубаї була у відрядженні в СА. Говорить, що порівняти життя цих регіонів неможливо, але Україна за рівнем життя знаходиться значно нижче за СА і мабуть багато хто у нас погодився би жити там.
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Прикольно сравнивать одну из богатейших стран с одной из беднейших.
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Не все так просто, як іноді здається. Там є місця, де люди живуть у напівзруйнованих будинках😏 Вона не питала чому це так, а я думаю, що там багато біженців із Йемену. Вам треба зрозуміти, що якість життя не повністтю залежіть від грошей.
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так ты завидуеш баям??))
так они таких горных батраков даже в женскую мечеть не пустят
тыж ненастоящий
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Це вашою мовою пред'ява. Але поки відповідаю - у вас все брехня. У мене нема заздрощів, бо я вмію заробляти і дарувати гроші. Не існує жіночої Мечеті. І з приводу несправжності, то повідомляю, що я є. Пропоную вам відповідати українською мовою, бо справжня людина володіє мовою країни, де вона мешкає.
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Да действительно. Страна где человеческая жизнь не стоит и гроша возглавила Ж20. Я думаю они сами должны отказаться.
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Це ви маєте ілюзію, що ваше життя є цінністю. Насправді лише ви самі створюєте своє життя. Ви не українець?
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Це просто ганьба після того, що за наказом крон-принца СА зробили з журналістом. Нема сорому вже і в західних демократіях.
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Ви добре знаєте історію британських монархів?
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очень дальновидеая семья
жаль шо мало абрезанцев в свое время повесили на востоке
а так - приличные люди
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ты мне похож на кацапа
живеш в Киеве
питаешся нашим салом
а только речь идет про тех с кем твои соплеменники не в оадах
ты начинаеш подымать флаг ислама
а якою мовою я спілкуюсь
не важливо, взагалі
я по всякому могу
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На кого я схожий? Не на вас, який "я по всякому могу", але відповідає мовою сусідньої держави. Запам'ятайте - одна із ознак кацапів те, що вони українців вважають своїми. Іслам є Світовою релігією, тому ваші жалюгідні потуги проти неї є сміхотворними. Лікуйтеся, бо ваше психічне здоров' я важливе для усіх, хто вас оточує.
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Там гомикам головы рубят. Лицемерные западные педики.
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...я просто к сведению: вся обслуга по дому британской Монархии, уже давно и специально набирается, исключительно из **********. Их там называют "королевы" ...
...Queen, если хто не знал -- классная группа была! *)
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У мене був вініл "Богемської рапсодії" у Києві майже одразу після принту цього діску. Уяви що мені коштувало разом із пройесійною вертушкою🧐
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-- да ты крутым был! -- оригинальный диск достал!
А мне на Акайчике запись делали... -- я её потом, на своём Юпитере слухал.
Правда, у меня светомузыкальная установка была! -- жил на первом этаже -- народ по вечерам, толпами под окном стоял... -- тогда это всё за чудо-юдо было... *)
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Юпітер у мене теж був, але каюся, що диск був іспанський🤔
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Не Аккорд, який мав корундову головку. Я мав спеціальну вершушку з магнітною головкою, яка балансувалася і була юстировка за кутом та навантаженням (приблизно 1,5 гр).
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Я мав батька (не русского🤗), який вже був інженером-електронщиком. Тому я змушений був розуміти принципи побудови електронної техніки🤔
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А вертуха, какая была -- не Аккорд, я надеюсь -- диск не запилил!? *)
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А у 1987р. купив диск "Балкантон" з компіляцією з альбомів Queen. Це вініл.
А решта на касетах, звісно.
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а откуда ты это знаеш???
подрабатывал в клининг компании???
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Я тебе задам то же вопрос: А откуда ты этого не знаешь? *)
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🤣 Ти цього одеського гопніка загнав у глухий кут.
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Це Людина, яка народилися та жила у Києві. Хто ти такий, що судиш людей за походженням?
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этот "глухой кут" только в сознании дебилов, ниже я пояснил
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а должен?
ты тут лекцию про дырявых англичан написал
так от откуда знаеш???
или тебе муж рассказал???
по сикрету))
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тролляка, тот кто ляпнул какую то неизвестную большинству народа хрень должен ее доказать ссылкой на нормальной источник, иначе будешь балаболом выглядеть, неужели непонятно?так можно сказать, что и ты *****, потому что какой то другой тролль это ляпнет, нам тоже этому верить?
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Двуличные евроляди во всей красе. Представьте что бы было если бы в Украине не отменяли смертную казнь, или просто какого то Сидора избили на гей параде? представляете вой этих евролядей?? А тут всё нормально нет проблем...
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Тому що у саудитів є чарівна річ - НАФТА.А тим,хто володіє нафтою,європейські ліберали дозволяють ВСЕ.
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Саудівсь Аравія жорстока країна.І не потрібно казати,що там багатсво.Багаті там не всі і нке все вимірюється в багатстві.А ще туда рабинь возили,і українок в тому числі.
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Какой ужас, применяются телесные наказания - уж лучше публичная порка,
чем парад ********** и трасвеститов на главной улице среди бела дня.
На каждого гражданина при рождении открывается счёт в банке на высшее образование
медицину и другие социальные блага.
А в нашей "демократической" стране новорождённый появляется на свет с долгом
более 2000 долларов.
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Права ходить в миниюбке и делать аборты ?
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И не только. Участвовать в выборных процессах, работать, водить автомобили, путешествовать и т.д.
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Путешествовать надо с мужем, а не ********* и т.д.
Мудрая женщина сделает так, чтобы муж проголосовал как надо.
Женщина предпочтёт иметь водителя, чем самой нервничать за рулём.
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В таёженном союзе женщина кладёт шпалы, заливает бетон
или пьянючая валяется под лавкой с юбкой на голове.
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причем тут счет в банке, если речь про права определенных слов населения и о негуманных наказаниях?ты ж теплое с мягким не путай
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Права должны быть у тех, кто обеспечивает счёт в банке.
Если бы ты был женщиной, то предпочёл бы чтобы муж думал за кого голосовать,
и как полностью обеспечить семью.
А не ходить самой на работу, где начальник будет ******** если не физически,
то морально.
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А женщины у нас притеснены ещё больше - Карл Маркс всё предусмотрел.
Им меньше платят, заставляют платить налоги, их отстранили от воспитания детей,
дети вырастают с уличным воспитанием, и получают жизненную мудрость не от матери,
а от собственных шишек на лбу.
А если дети достигли немного, то их родители встретят старость в нищете.
Женщина должна строить семью, клан, род, знать своих предков, и передавать
вековую мудрость детям - в Саудовской Аравии у неё для этого больше воможностей.
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как говорится "двойные стандарты"?--не, не слышали...геополитика, епта Саудівська Аравія очолила G20, попри звинувачення в "неприпустимих" порушеннях прав людини - Цензор.НЕТ 6228
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Это все что нужно знать о глобализации - за воплями о "равенстве и личной свободе", скрывается обычное право Силы. Есть сила - можешь вешать геев, сжигать ведьм, женится на 9-ти летних, отрезать голову за выход из ислама, а нет силы - должен геев целовать в попу, пресмыкаться перед соседями и представлять их "общечеловеческие ценности" как свои.
И это ответ, что было бы, если бы у нас победили националисты - ничего. Все бы побухтели в оон недельку и успокоились.
ЗЫ у саудов есть своя рашка - иран.
ЗЗЫ у саудов тупо убивают пятую колонну, начиная от лгбт и заканчивая шпионами.
ЗЗЗЫ какого хера мы так не можем?
ЗЗЗЗЫ нашей нефтью станут другие ресурсы, которых у нас хоть попой жри.
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