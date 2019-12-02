 Саудівська Аравія очолила G20, попри звинувачення в "неприпустимих" порушеннях прав людини

Багата на нафту близькосхідна країна заступила на цій посаді Японію і буде головувати в G20 протягом року, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода. Наступний саміт Групи очікується в Ріяді 21-22 листопада 2020 року.

Водночас королівство зазнало жорсткої критики після вбивства публіциста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року, а також через утиски жінок-активісток та участь у війні в Ємені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400

За висновками розвідки США, вбивство Хашоггі замовив крон-принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

29 листопада організація Amnesty International закликала членів G20 "тиснути на керівництво Саудівської Аравії, щоб змусити його припинити практику неприпустимих порушень прав людини".

"Лідери G20 не мають і надалі ігнорувати жахливу ситуацію з правами людини в (Саудівському. – Ред.) королівстві заради вигідних бізнес-зв’язків", - йдеться в заяві організації.

Саудівська Аравія – одна з найбільш консервативних і закритих країн світу. Там досі проводяться страти, застосовуються тілесні покарання, а права жінок обмежені. Їм, як і раніше, заборонено виїжджати за межі країни без дозволу батьків або чоловіків.

Проте влада королівства останні кілька років провела кілька реформ, які мають підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато із цих реформ просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина і деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Також читайте: США відправлять військових на Близький Схід після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, - Пентагон