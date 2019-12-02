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Все про:санкції (2435) США (5907) Північний потік (404)

 Санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться європейських компаній, які прокладають труби дном Балтійського моря, - Bild

Обмеження щодо проєкту "Північний потік-2", які в сенаті Конгресу США мають намір включити до військового бюджету, торкнуться різних компаній, що беруть участь у будівництві трубопроводу.

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на свої джерела і виступ на конференції з безпеки в Галіфаксі глави сенатського комітету з міжнародних справ Джима Ріша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, під правила, які обмежать доступ європейських компаній на американський ринок, може потрапити швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів. Bild вказує, що під загрозою перебувають і кілька німецьких компаній, які працюють разом із "Газпромом". Видання додає, що обмеження можуть бути введені ще до католицького Різдва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуском "Північного потоку-2" Німеччина сприяє економічному задушенню України, - Юрій Вітренко

Про подібні наміри наприкінці листопада повідомляло видання Defense News також із посиланням на Ріша. Останній пояснив, що положення про санкції проти компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2", буде додано до законопроєкту про військовий бюджет США з тієї причини, що на підготовку окремого санкційного документа немає часу, з огляду на той факт, що трубопровід, найімовірніше, добудують у найближчі кілька місяців.

Defense News припускало, що санкції будуть близькі до документа "Про захист енергетичної безпеки Європи" і торкнуться насамперед тих компаній, які будуть надавати свої спеціалізовані судна для укладання труб. Однак співрозмовник Bild заявив, що метою є повне припинення будівництва. "Якщо ніхто нічого не буде робити, то ніхто і не постраждає", - додав він.

Нагадаємо, проєктом "Північний потік-2" передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Читайте: У Данії оскаржили дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч із уже існуючим "Північним потоком-1" до кінця 2019 року. Наприкінці березня – на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції. Наприкінці жовтня цього року Датське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольму (острів у Данії) протяжністю 147 км.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper та Wintershall. Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладання "Північного потоку-2" у своїх водах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162789
 
   
 Топ коментарі
 
так это хорошо)))
на все бабки попали
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таку мету багато хто ставив, але нікому не вдавалось і хто повірить що територія з 1,5% світового населення і 1,5% ВВП щось таке зможе?
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Звісно, що російська ідея світового панування є божевілля, але це є тим більш небезпечним, бо в них є достатньо зброї, щоб знищити все живе на Планеті.
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Выход европейских компаний из проекта СП-2, как ни странно, выгоден Раше. Отказ компаний от строительства, это большие неустойки, а Раша и сама достроит газопровод. В немецкий порт Мукран, где отгружают трубы для «Северного потока-2», пришла российская трубоукладочная баржа «Фортуна» (ссылка). Судно считается самым мощным в своем классе.

США уже запрещали французам продавать "Мистрали", в результате Раша, подняла бабла немерено, и по полученным чертежам и документации, строит свой вертолетоносец..
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Никто чертежи ей не давал в руки, как и сам вертолетоносец, но она его обязательно построит, вот только подьімет утопленьій док , ведь где же его строить то ? Отремонтируют Кузю, которьій стоит первьій на очереди и которого не пускают воевать , вот досада, из-за вьібросов СО2 не по евронормам
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Меньше дивись Росія24. У вас вже вчителям по три місяці не платять зарплатню, бо в державі нема грошей. І добудовувати невідомо кому ніхто вам в Балтиці не дозволить. Бо для цього треба отримати ліцензію. Вчіться жити по цивілізованми правилам Санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться європейських компаній, які прокладають труби дном Балтійського моря, - Bild - Цензор.НЕТ 5834
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