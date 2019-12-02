 Санкції США проти "Північного потоку-2" торкнуться європейських компаній, які прокладають труби дном Балтійського моря, - Bild

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на свої джерела і виступ на конференції з безпеки в Галіфаксі глави сенатського комітету з міжнародних справ Джима Ріша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, під правила, які обмежать доступ європейських компаній на американський ринок, може потрапити швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів. Bild вказує, що під загрозою перебувають і кілька німецьких компаній, які працюють разом із "Газпромом". Видання додає, що обмеження можуть бути введені ще до католицького Різдва.
Про подібні наміри наприкінці листопада повідомляло видання Defense News також із посиланням на Ріша. Останній пояснив, що положення про санкції проти компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2", буде додано до законопроєкту про військовий бюджет США з тієї причини, що на підготовку окремого санкційного документа немає часу, з огляду на той факт, що трубопровід, найімовірніше, добудують у найближчі кілька місяців.
Defense News припускало, що санкції будуть близькі до документа "Про захист енергетичної безпеки Європи" і торкнуться насамперед тих компаній, які будуть надавати свої спеціалізовані судна для укладання труб. Однак співрозмовник Bild заявив, що метою є повне припинення будівництва. "Якщо ніхто нічого не буде робити, то ніхто і не постраждає", - додав він.
Нагадаємо, проєктом "Північний потік-2" передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч із уже існуючим "Північним потоком-1" до кінця 2019 року. Наприкінці березня – на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції. Наприкінці жовтня цього року Датське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольму (острів у Данії) протяжністю 147 км.
Засновником компанії Nord Stream 2 AG є "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper та Wintershall. Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".
У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладання "Північного потоку-2" у своїх водах.
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