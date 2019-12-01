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Все про:Київська область (1070) Нацполіція (8590) Правоохоронні органи (478) капелан (41)

 "Ходив і молився в лісі", - поліцейські знайшли зниклого безвісти військового капелана Струка

У Бородянському районі Київської області знайшли військового капелана Сергія Струка, який зник у ніч на 30 листопада.

Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як пояснив поліцейським: "Ходив і молився в лісі"... Спасибі всім поліцейським та громаді за допомогу в пошуках", - написав він.

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Ходив і молився в лісі, - поліцейські знайшли зниклого безвісти військового капелана Струка 01

Нагадаємо, для розшуку зниклого священника підняли по тривозі особовий склад поліції Київської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162788
 
   
 Топ коментарі
 
Чого засуджувати капелана? Треба із розумінням ставитися до тих, хто сам психологічно допомагає нашим бійцям. А хто йому надав психологічну допомогу?
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Это как раз тот случай когда хочется уйти в лес что бы не видеть и не слышать.
Я его понимаю.
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Чого засуджувати капелана? Треба із розумінням ставитися до тих, хто сам психологічно допомагає нашим бійцям. А хто йому надав психологічну допомогу?
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Чого чоловіка шукати? Коханку собі знайшов може. Кохався до ранку, а тут горе - капелана нема. Молитися приспічило цілій роті, гвалту на всю країну.
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Хорошо, что его нашли.
Но остался вопрос : какого лешего в 21 веке можно было так заплутать в Бороднянском лесу по Киевом? Даже если тупо идти по прямой в ЛЮБУЮ СТОРОНУ выйдешь или на дорогу, или к жилью хоть какому.
Где его носила нелёгкая?
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Судя по выражению лица капеллана поиск скита на будущее завершился успешно. Та и мухоморов насушил для отворота. Зря пол страны нервничало!
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А почему у него лицо красное как у алкоголика?
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и чего тебе боженька дорогу не показал? "Ходив і молився в лісі", - поліцейські знайшли зниклого безвісти військового капелана Струка - Цензор.НЕТ 6055
вот я и говорю, что бог есть GPS "Ходив і молився в лісі", - поліцейські знайшли зниклого безвісти військового капелана Струка - Цензор.НЕТ 6396
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Это как раз тот случай когда хочется уйти в лес что бы не видеть и не слышать.
Я его понимаю.
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поіскі істіни заканчіваюца поіском срєдств к сущєствованію (С)
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в наше врємня молітва проста: Хоспаді! Ісусє Хрістє! Помілуй міня грєшного!
Пяті мінут хватіло п
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*Хоспаді! Ісусє Хрістє! Синє Божій! Помілуй міня грєшного!
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