 "Ходив і молився в лісі", - поліцейські знайшли зниклого безвісти військового капелана Струка

Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Як пояснив поліцейським: "Ходив і молився в лісі"... Спасибі всім поліцейським та громаді за допомогу в пошуках", - написав він.
Нагадаємо, для розшуку зниклого священника підняли по тривозі особовий склад поліції Київської області.
Но остался вопрос : какого лешего в 21 веке можно было так заплутать в Бороднянском лесу по Киевом? Даже если тупо идти по прямой в ЛЮБУЮ СТОРОНУ выйдешь или на дорогу, или к жилью хоть какому.
Где его носила нелёгкая?
вот я и говорю, что бог есть GPS
Я его понимаю.
Пяті мінут хватіло п