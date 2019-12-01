 "Ходив і молився в лісі", - поліцейські знайшли зниклого безвісти військового капелана Струка

Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як пояснив поліцейським: "Ходив і молився в лісі"... Спасибі всім поліцейським та громаді за допомогу в пошуках", - написав він.

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Нагадаємо, для розшуку зниклого священника підняли по тривозі особовий склад поліції Київської області.