 РФ вкотре намагається розіграти в Україні "національне питання", - Боднар про слова Володіна

Як написав у фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, формулювання "малі народи" ніколи не використовувалося в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту, передає Цензор.НЕТ. Однак, за його словами, "в Росії домінує подібний дискримінаційний поділ на так звані "великі" та "малі" народи з відповідно "великими" і "малими" правами.
Боднар також заявив, що провокаційні формулювання Володіна і тон заяви спрямовані проти територіальної цілісності України й укладаються в логіку продовження гібридної агресії Росії проти України.
Представник МЗС заявив, що у словах Володіна вочевидь є прагнення розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.
Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.
ДВА ДНЯ НАЗАД
резво наша власть ожеребилась с заявлениями. не до того было? заняты? фитнес, сейшн и коворгин мешал? или реакцию людей в соцсетях напрягла?
Володін це рівень Разумкова.
38.5т
14:27, 1.12.2019Оновлено: 14:27, 1.12.2019
Ситуация драматически изменилась 12 июля, когда новая власть в Киеве совершила своё первое фундаментальное предательство украинских интересов. Господин продюсер Ермак подписал с Сурковым и двумя европейскими статистами протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к РДЛО.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/priglashenie-na-kazn.htm
07:57 NO COMMENTS » АРМИЯ, ВОЙНА, КИЕВ, РАССКАЗЫ, США, УКРАИНА
Выпускник Вест-Пойнта Мыкола Кравцив сражался во Вьетнаме, командовал танковой дивизией в Западной Германии и был одним из основоположников американской профессиональной армии.
«Американский генерал, участник войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке стал помощником министра обороны Украины и выехал в Крым!» - вещали несколько паническим тоном российские масс-медиа летом 1992 года.https://infoua.blogspot.com/2017/04/blog-post_8.html
Бо ж Пєтлюра і Вінниченко вирішили, що арміїї Україні не потрібно, бо Лєнін сказав, що не буде нападати на Україну.
Вова,йди на.... з таким миром
(C)
@mycolayovych45
☹️
ПОЗОРИЩА ЗЕЛЕНЫЕ!
есть министр???
кажись ермак там смотрит за зелебобами