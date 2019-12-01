 РФ вкотре намагається розіграти в Україні "національне питання", - Боднар про слова Володіна

Як написав у фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, формулювання "малі народи" ніколи не використовувалося в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту, передає Цензор.НЕТ. Однак, за його словами, "в Росії домінує подібний дискримінаційний поділ на так звані "великі" та "малі" народи з відповідно "великими" і "малими" правами.

Боднар також заявив, що провокаційні формулювання Володіна і тон заяви спрямовані проти територіальної цілісності України й укладаються в логіку продовження гібридної агресії Росії проти України.

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Представник МЗС заявив, що у словах Володіна вочевидь є прагнення розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.

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