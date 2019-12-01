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 Політика України
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Все про:Боднар (38) МЗС (1976) Росія (21458) Володін (25)

 РФ вкотре намагається розіграти в Україні "національне питання", - Боднар про слова Володіна

Заява глави Держдуми Росії В'ячеслава Володіна - класичний набір штампів, упередженості та маніпуляцій, які Кремль широкомасштабно використовує в етнонаціональних питаннях в Україні.

Як написав у фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, формулювання "малі народи" ніколи не використовувалося в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту, передає Цензор.НЕТ. Однак, за його словами, "в Росії домінує подібний дискримінаційний поділ на так звані "великі" та "малі" народи з відповідно  "великими" і "малими" правами.

Боднар також заявив, що провокаційні формулювання Володіна і тон заяви спрямовані проти територіальної цілісності України й укладаються в логіку продовження гібридної агресії Росії проти України.

Дивіться також: Сьогодні немає політичної волі перемогти на Донбасі військовим шляхом, і вони нам тулят московський "мирний" план, - комбат Гергерт. ВIДЕО

Представник МЗС заявив, що у словах Володіна вочевидь є  прагнення розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

РФ вкотре намагається розіграти в Україні національне питання, - Боднар про слова Володіна 01

Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.

Читайте також: Готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, - Кулеба у відповідь на заяви Володіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162787
 
 
 Топ коментарі
 
кацапский ублюдок заявил это 29.11.19
ДВА ДНЯ НАЗАД
резво наша власть ожеребилась с заявлениями. не до того было? заняты? фитнес, сейшн и коворгин мешал? или реакцию людей в соцсетях напрягла?
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На Донбасс больше ни ногой.РФ вкотре намагається розіграти в Україні "національне питання", - Боднар про слова Володіна - Цензор.НЕТ 6292
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кацапский ублюдок заявил это 29.11.19
ДВА ДНЯ НАЗАД
резво наша власть ожеребилась с заявлениями. не до того было? заняты? фитнес, сейшн и коворгин мешал? или реакцию людей в соцсетях напрягла?
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Якщо б щось таке сказав Разумков, то Манька Захєрова разом з Унітазним Бачком, Піськінм, а то, й з самим ******, вже вищали б на всю Мокшановскую.
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да ладно вам, и у нас таких деятелей словохоотливых полно. просто замечается всегда чужое..
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Приклад можете?
Володін це рівень Разумкова.
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Приглашение на казнь
38.5т
14:27, 1.12.2019Оновлено: 14:27, 1.12.2019
Ситуация драматически изменилась 12 июля, когда новая власть в Киеве совершила своё первое фундаментальное предательство украинских интересов. Господин продюсер Ермак подписал с Сурковым и двумя европейскими статистами протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к РДЛО.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/priglashenie-na-kazn.htm
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порохнявый! а где реакция вашего поршенки пети? почему до сих пор молчит "златоуст"???
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Порошенко не повинен опікуватися долею зебілів. Для цього є слуги, риги, рабіновичі, медведчухи.
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сейчас месяц обсуждать и гадать что же володин имел ввиду. и шустер и все ток -шоу должны поднять эту тему!
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Кто будет спать при демократии проснётся в диктатуре
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Думаешь он догадывается что дебил?
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Давайте тогда уточним, козломордое тупиковое образование, власть понимает только удары нагайкой по роже, это же основы монголо-татарского становления государственности козломордии?
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взагалі-то не варто загострювати увагу на божевільному маренні кацапських полудурків .Їхні висери нікому не цікаві -так вони там собі у кацапії рейтинги піднімають і дупу ***** лижуть..Їх там таких 98 відсотків.
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УКРАИНСКИЙ ГЕНЕРАЛ - РЕФОРМАТОР СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ США
07:57 NO COMMENTS » АРМИЯ, ВОЙНА, КИЕВ, РАССКАЗЫ, США, УКРАИНА

РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина - Цензор.НЕТ 4018
Выпускник Вест-Пойнта Мыкола Кравцив сражался во Вьетнаме, командовал танковой дивизией в Западной Германии и был одним из основоположников американской профессиональной армии.
«Американский генерал, участник войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке стал помощником министра обороны Украины и выехал в Крым!» - вещали несколько паническим тоном российские масс-медиа летом 1992 года.https://infoua.blogspot.com/2017/04/blog-post_8.html
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Зебилы, а можете сказать что делают кацапские посольства с кацапскими флагами в Украине? РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина - Цензор.НЕТ 5755 РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина - Цензор.НЕТ 2313
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А что они делали при уважаемом Петре Алексеевиче?
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эт ты у пети спроси, ну который себя "президентом мира" называл!
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ты лучше покажи картинку как петя порошенко пять лет(!) раздавал пенсии лугондонцам!
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Ми зараз маємо зевладу, яка нічого не вміє робити. Тому чекати своєчасної та адекватної відповіді зевлади на провокативні слова Володіна не треба.
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І толку? Багато було словесної відповіді від соєвого хряка на розповіді про Наварозію кремлівським недомірком?
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Давай про досягнення твоєї зевлади.
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Наше МЗС хотя б какую нибудь ноту протеста написали бы ( ну хотя бы для вида ) или выразили глубокую обеспокоенность . Всё таки Министерство Иностранных Дел Украины . вам зарплаты украинские налогоплательщики платят !!! а они за 2 дня . смогли в Facebook отписаться ?? видно новый уровень дипломатии.
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Кацапстан постійно нав'язує українцям другу державну мову російську. Дивує те, що всі президенти України мовчать, як єгипетські мумії, що саме в РФ багато корінних народів, які споконвіку проживають на своїй землі, мають свої автономні республіки, свою культуру і мову, але державна мова там одна - російська. Документація ведеться російською мовою, навчання в школах переводиться на російську, години на вивчення рідної мови скорочуються до мінімуму. Про ВУЗи годі й говорити, там тільки російська мова. У паспортах етнічна приналежність не зазначається. Приводів для того, щоб в ООН Україна заявила на повний вголос про дискримінацію етносів у РФ, в тому числі і за мовною ознакою більш ніж досить. Але наші преЗЕденти перед путіним і перед російською владою, ведуть себе як ягня перед вовком, - тремтять від страху, втягнувши язик в сраку. Наносити удари ворогу треба його методами. Покорені народи московської імперії Мордор відчували б підтримку з боку України та інших країн і це вселяло б їм надію на визволення, і ці поневолені народи могли б стати союзниками України у війні з нашим одвічним московським ворогом.
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Не розумію, навіщо аналізувати сказане Балодіним? Ви мордяку його бачили? Воно ж хворе.
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Потом ще буде Ризький мір 1921, по якому добрий дєдушка Лєнін, віддасть західні території України Польщі. Не своє, не жаль.
Бо ж Пєтлюра і Вінниченко вирішили, що арміїї Україні не потрібно, бо Лєнін сказав, що не буде нападати на Україну.
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Спочатку так вирішив наш перший Президент Грушевський.
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знаешь что самое интересное .таких топтавших флаг и потом ставших безногими я около десятка насчитал . а потом ихние фотки просто перестали выкладывать или кацапы сами обратили на это внимание и засали повторять
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за час "миру" @ZelenskyyUa свинособаки вбивають в два рази більше українців ніж в часи війни Порошенка.
Вова,йди на.... з таким миром
(C)
@mycolayovych45
☹️
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А САМ МИНИСТР ЗАССАЛ НАПИСАТЬ!ЧТОБ НЕ РАЗДРОЖАТЬ *****!
ПОЗОРИЩА ЗЕЛЕНЫЕ!
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а шо?
есть министр???
кажись ермак там смотрит за зелебобами
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Зрадна зрада. А перед тим курощуп Захарченко обіцяв Лондон взяти. Чому англійська королева та британський уряд проігнорували цю заяву видатного політичного діяча Лугандоніі? Невже засцяли? Далі. Коли Петро п'ять років платив пенсіі ордловській сепарні, то соєву иліту це цілком влаштовувало. Але нарешті стецькова срака спалахнула яскравим пекельним полум'ям. Бо Зеленський надумав робити те саме (!!!) Це ж зрада із зрад, Украіну продали *****, ховайся всі у жито.
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Англия то же воюет с дырявыми ? ну таки сепары не очень то и ехали за пенсией на подконтрольную . а теперь им хотят прямо на дом доставлять тем кто боялся оказаться на подконтрольной да и хутин перестал вдруг платить дырявым . вот это совпадение внезапно. да донбасянин ?
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