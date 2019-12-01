 SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу"

Про це повідомляється на telegram-каналі SaveФОП, передає Цензор.НЕТ.
"У понеділок, 2.12.2019 року, підприємці руху #SaveФОП / #ЗахистиФОП проведуть пікетування КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16-А, м Київ), де буде відбуватися засідання фракції ПП "Слуга народу". Підприємці вимагатимуть від депутатів стати співавторами законопроєктів Антона Полякова про скасування норм, закладених нещодавно прийнятими законами України 128-IX, 129-IX, якими фактично знищується спрощена система оподаткування, обліку та звітності", - йдеться в повідомленні.
Сергій Доротич уточнює у фейсбуці, що почнеться пікет о 16:30 під КВЦ "Парковий" ("вертолітний майданчик Януковича, де засідатиме фракція "Слуг"). У вівторок, 3 грудня, з 9:00 буде великий мітинг на Банковій.
Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.
Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви заперечують, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів жодним чином матеріально не вплине.
17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.
А ну тихо и по бырику всем скинуться баблом для серьезных дядь!
Ежели лохи-терпилы не хотят скидываться в коломойский общак - так теперь что Богдану в Сен-Тропе не съездить? Шампанского по 70 тыс. евро не попить? Или бородатой бабушке своим депутанам по 15 тыс. баксов перестать платить?
Поэтому не митинговать, а вкалывать и молча отстёгивать бабло!
Это все, что можешь сказать?
Еще раз. Интернет-магазин выдал тоаварный чек. Что скажешь.
Про то, что спалился можешь больше не писать.
или такие фискальный счет?
деребан наследства это как?
Я б не поставив на те, що Зе буде 5 років.
(C)
@jozefkneht1
🤔
Не зайка волку рассказывает, где ему не бегать и по каким дням не охотиться. А всё наоборот.
Волк диктует зайке и окраску, и место выпаса и градус поднятия головы над землёй.
И мы теперь с вами, по ходу, зайки. Нам же сильно понадобился Вова у руля и хуже же не будет палюбому.
Только случилось то, о чем многим уже хочется набить татуху «А я говорил!»
Вова наш педальный оппонентам кажется настолько же забавным своими требованиями, как зайка волку.
Самый суровый Вовин рык закончился обещаниями вернуть унитазы. Чисто для поржать и снова вляпаться на первые странички мировых медиа.
Теперь вот Нормандия грядёт. И сильно зудит под Вовиным хвостом. Там жеж можно за мир добазариться, он же обещал, зубы раздавал горстями.
Зайка пушистая будет перед волчарами шерстяными интересы страны защишать.
И тут главный вопрос: какой именно страны?
В преддверии нормандской встречи аппетиты РФ растут и, как следствие, ширеют понты у свободного народа Донбасса. Не хочу, говорят, быть крестьянкой. Хачу- столбовою дворянкою!
И вот сегодня «Парламент» ДыРы во главе с Владимиром Бидевкой принял закон о «государственной границе», указав в своих границах ВСЮ территорию Донецкой области. Луганск тоже сильно за.
Это, конечно, может показаться смешным. Мол, ну приняли и приняли, подумаешь, кто они ваще такие.
А я вам скажу - кто.Будущие Автономные Республики в составе Украины. Со всеми вытекающими.
Прям вот слышу: да он не посмеет! Да он зассыт! Да народный бунт же!
Складывайте это всё в ту же стопку, где лежат предыдущие «не может быть». Я потом татушечку сверху забульбеню. Ничего не бывает просто так.
И такого рода заявления накануне столь желанной встречи в нормандском формате не бывают просто так тем более.
Зайке показывают, где он будет пастись и как низко пригибаться.
И да, я прекрасно понимаю, что все устали от треша в режиме нон-стоп.
Но другого ничего нет. И не предвидится. А лично я уже реально хочу, чтоб пи*дец достиг экстремума.
Чтоб кровь, кишки, голодуха, веерные отключения и 100 баксов в месяц зарплата.
Чтоб взвыли ВСЕ. Потому что потом пойдёт на спад.
И потому, что только тотальный пи*дец способен встряхнуть этот умирающий организм.
Так что нет у меня для вас ничего утешительного.
Татьяна Худякова
https://infoua.blogspot.com/2019/12/blog-post_35.html
Быль в маршрутке в ДНР. Очень интересно.
За сколько украинские звезды готовы выступать в России на Новый год: озвучены суммыВоскресенье, 01 декабря 2019, 16:03
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Многие украинские звезды не отказались от гастролей в стране-агрессоре России, однако цены за выступления запрашивают не маленькие.
Об этом сообщает "Апостроф".
Московское концертное агентство Proconcert отметило, что в случае приглашения, некоторым артистам необходимо оплатить дорогу и выполнить райдер (список бытовых требований артистов, которые нужно выполнить принимающей стороне, - ред.). Некоторые звезды добираются за свой счет, некоторые просят оплатить бизнес-класс при перелете, при этом труппу везут в экономе. Стоимость выступления варьируется от 7 до 30 тысяч евро.
Небольшая сумма для выступления
За сравнительно небольшую сумму (до 10 тысяч долларов) можно заказать группу "Никита" - за 7 тысяч евро; Еву Бушмину (бывшую участницу группы "Виа Гра") - за 4 тысяч евро (на выезде будут 6 человек, все летят в эконом-классе); группу "Горячий Шоколад" - 8 тысяч евро (из Киева, на выезде 5 человек).
Средний счет
В средней ценовой категории заказывают на корпоратив группу "Время и стекло" за 20 тысяч долларов, Тину Кароль - за 15 тысяч евро, Гарика Кричевского - за 15 тысяч евро (из Киева, на выезде 8 человек), Надежду Мейхер-Грановскую (бывшую участницу группы "Виа Гра") - от 10 тысяч евро.
Дорогие артисты
Самые дорогие украинские артисты берут за концерты в Москве солидные суммы без учета бытового райдера. Например, за 30 тысяч евро можно заказать Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, Ивана Дорна за 40 тысяч евро, Макса Барских с коллективом 13 человек - от 30 тысяч евро, Ани Лорак с коллективом 17 человек - от 45 тысяч евро, Quest Pistols Show - 50 тысяч долларов (на выезде 6 человек: 3 летят в бизнес-классе, 3 - в эконом), Светлану Лободу - от 70 тысяч евро (на сцене 10 человек), Потапа и Настю Каменских - от 40 тысяч евро, с учетом трансфера из Киева и пребывания в Москве (цены указаны на сайте агентства).
Интересно, выполняется ли в Москве райдер Дорна, где указано, что организаторы должны идти на встречу с певцом с шариками синего и желтого цветов. Но после того, как пора новогодних корпоративов закончится, из отзывов в социальных сетях можно будет оценить истинный патриотизм украинских артистов.