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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6875) пікет (236) підприємці (145) Слуга народу (533)

 SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу"

Підприємці у понеділок, 2 грудня, планують пікетувати засіданні фракції політпартії "Слуга народу" у КВЦ "Парковий".

Про це повідомляється на telegram-каналі SaveФОП, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 2.12.2019 року, підприємці руху #SaveФОП / #ЗахистиФОП проведуть пікетування КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16-А, м Київ), де буде відбуватися засідання фракції ПП "Слуга народу". Підприємці вимагатимуть від депутатів стати співавторами законопроєктів Антона Полякова про скасування норм, закладених нещодавно прийнятими законами України 128-IX, 129-IX, якими фактично знищується спрощена система оподаткування, обліку та звітності", - йдеться в повідомленні.

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SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції Слуги народу 01

Сергій Доротич уточнює у фейсбуці, що почнеться пікет о 16:30 під КВЦ "Парковий" ("вертолітний майданчик Януковича, де засідатиме фракція "Слуг"). У вівторок, 3 грудня, з 9:00 буде великий мітинг на Банковій.

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SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції Слуги народу 02

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви заперечують, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів жодним чином матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162785
 
   
 Топ коментарі
 
Кловуны зебильные, сами радостно бежали голосовать за своего шута квартального, а теперь они пикетируют..поздно всрались. Смотрите Г+Г там уже сплошная побьеда и благополучие.
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Голосували по приколу - по приколу і отримали. Получітє-распішітєсь.
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и плакаты не забудьте....
вот подходящий... SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1693

SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2899
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потрібно було вивалити там самосвал гівна SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5402
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В основном старые пенсы. Радует только одно что скоро они выздыхают. Главное молодёжь уберечь от ватности головного мозга.
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Молодежь есть такая ватная шокапец! SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9639 И даже украиномовна SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2859
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не забывайте что им всю жизнь промывали мозг))
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Лохи! Всем малча-а-а-ть!

А ну тихо и по бырику всем скинуться баблом для серьезных дядь!

Ежели лохи-терпилы не хотят скидываться в коломойский общак - так теперь что Богдану в Сен-Тропе не съездить? Шампанского по 70 тыс. евро не попить? Или бородатой бабушке своим депутанам по 15 тыс. баксов перестать платить?

Поэтому не митинговать, а вкалывать и молча отстёгивать бабло!
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Больше всех сопротивляются крупные интернет-магазины. Вот они не выдают фискальных чеков. И самое главное, не ведут, якобы, складской учет. Вот эти два момента и вызывают максимальное сопротивление.
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Им чеки новая почта выдает за отправку денег отппавителю и как вообще выдать чек с наложенным платежем? Выходит теперь только предоплата, а это убийца интернет торговли и разгул мошенничества.
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Кому им? Во-первых, есть самовывоз. Во-вторых, откуда вы знаете на кого оформляет "Новая почта"
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чушь. не говори если не знаешь. все они и выдают и ведут
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За собой смотри. Если не знаешь, лучше молчи. Будешь продолжать, у меня куча счетов, не фискальных, а товарных! Так что, давай, доказывай.
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Мой косяк, потом присмотрелся. Товарный чек.
Это все, что можешь сказать?
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это достаточно. в Украине вообще интернет-магазины не высылают счета. сложно перепутать то что никогда не использовалось и не используется.
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фискальные счета используются в кацапии. в Украине нет понятия "фискальный" счет. потому как в кацапии выписка счета может вызывать налоговые обязательства.
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Херню не неси. Я не знаю, как в России. Скрин сделать не проблема. Куда заливать?
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куда хочешь туда и заливай. я знаю как в кацапии. именно там есть понятие "фискальный счет". в Украине такого понятия НЕТ
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Ты хоть читай. Тупой. "Мой косяк, потом присмотрелся. Товарный чек."
Еще раз. Интернет-магазин выдал тоаварный чек. Что скажешь.
Про то, что спалился можешь больше не писать.
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ты тупой? не знаешь куда фото залить и сюда вставить?
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Тебе и твоему другу ответил выше. Быдло.
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так я тебе ответил быдло. ты спалился на слове "фискальный счет". это чисто кацапское изобретение и применяется только в кацапии
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ты же "присмотрелся" и не счет а чек
или такие фискальный счет?
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ФОПы жгите, зато не мародер и барыга, вы ж этого так хотели, кушайте SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2762
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Ну что-то по любому будет, фопы это вам не титушки голодные и босые, это уже армия. Причем не малая, охватывающая почти все сферы деятельности и не нажившиеся на деребанах предприятий, ресурсов и прочих богатств Украины и они действительно против, барыги, который сколотил свое состояние на деребане наследства Украины и продолжает это делать.
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ну так сами наголосовали теперь пусть сами разгребают
деребан наследства это как?
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Это то что осталось от совка, после развала и перешло в наследство Украине.
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Юля перейшла в опозицію, Аваков починає накидувати на Зе щодо "миру", Коломойський розвалює фракцію Слуг, Бойко готується до виборів.
Я б не поставив на те, що Зе буде 5 років.
(C)
@jozefkneht1
🤔
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Знаете, кто обычно ставит условия? Тот, кто сильнее.

Не зайка волку рассказывает, где ему не бегать и по каким дням не охотиться. А всё наоборот.

Волк диктует зайке и окраску, и место выпаса и градус поднятия головы над землёй.

И мы теперь с вами, по ходу, зайки. Нам же сильно понадобился Вова у руля и хуже же не будет палюбому.

Только случилось то, о чем многим уже хочется набить татуху «А я говорил!»

Вова наш педальный оппонентам кажется настолько же забавным своими требованиями, как зайка волку.

Самый суровый Вовин рык закончился обещаниями вернуть унитазы. Чисто для поржать и снова вляпаться на первые странички мировых медиа.

Теперь вот Нормандия грядёт. И сильно зудит под Вовиным хвостом. Там жеж можно за мир добазариться, он же обещал, зубы раздавал горстями.

Зайка пушистая будет перед волчарами шерстяными интересы страны защишать.

И тут главный вопрос: какой именно страны?

В преддверии нормандской встречи аппетиты РФ растут и, как следствие, ширеют понты у свободного народа Донбасса. Не хочу, говорят, быть крестьянкой. Хачу- столбовою дворянкою!

И вот сегодня «Парламент» ДыРы во главе с Владимиром Бидевкой принял закон о «государственной границе», указав в своих границах ВСЮ территорию Донецкой области. Луганск тоже сильно за.

Это, конечно, может показаться смешным. Мол, ну приняли и приняли, подумаешь, кто они ваще такие.

А я вам скажу - кто.Будущие Автономные Республики в составе Украины. Со всеми вытекающими.

Прям вот слышу: да он не посмеет! Да он зассыт! Да народный бунт же!

Складывайте это всё в ту же стопку, где лежат предыдущие «не может быть». Я потом татушечку сверху забульбеню. Ничего не бывает просто так.

И такого рода заявления накануне столь желанной встречи в нормандском формате не бывают просто так тем более.

Зайке показывают, где он будет пастись и как низко пригибаться.

И да, я прекрасно понимаю, что все устали от треша в режиме нон-стоп.

Но другого ничего нет. И не предвидится. А лично я уже реально хочу, чтоб пи*дец достиг экстремума.

Чтоб кровь, кишки, голодуха, веерные отключения и 100 баксов в месяц зарплата.

Чтоб взвыли ВСЕ. Потому что потом пойдёт на спад.

И потому, что только тотальный пи*дец способен встряхнуть этот умирающий организм.

Так что нет у меня для вас ничего утешительного.

Татьяна Худякова
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Из ФОПов просто сделали козлов отпущения которых будут стричь как овец. Олигархов ЗЕбильная шобла не трогает, за всё будут платить лохи. Ну мне их не жалко, они сами голосовали за ЗЕкловуна и за приСлуг Урода...теперь пусть не ноют.
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Задача Зеленского - накалить ситуацию в Украине до нового Майдана. А далее все готово у Кремля.
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Вот у меня вопрос малый бизнес. Шикарно. Но что понимается под малыйм бизнесом - парикмахерскую какую то то ли какая то ферма производящая равликов. Есть разница. ???
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Мокша, найди ПК в переводе на сруцкий, и будет тебе счастье
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С ЭТИМ УСПЕШНО СПРАВЛЯЮТСЯ СЕКТАНТЫ ПЕСи
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ЗэДебилы тупые подстилки олигархов, и потому ФОПам ничего хорошего от них не светит!
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Так я откровенно радуюсь за этих ЗЕбилов которые голосовали за своего ЗЕкловуна, а теперь их же посадили на бутылку, и они идут все в слезах в соплях пикетировать. Слезами ЗЕбилов удовлетворён!!
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Больше КАПСа ЗЕбил, нужно ещё больше КАПСа, тогда твои высеры будут более значимыми и аффторитетными. Истерикой ЗЕбила удовлетворён!!
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Выключи капс истеричка зебильная, не засерай форум..
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да тут 90% на гавно исходятся. что поделаешь, им пока платят, а у некоторых просто не хватает на лекарства
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А налоги эта шобла платит? Или пользуется оффшорами зеленского?
За сколько украинские звезды готовы выступать в России на Новый год: озвучены суммыВоскресенье, 01 декабря 2019, 16:03

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Многие украинские звезды не отказались от гастролей в стране-агрессоре России, однако цены за выступления запрашивают не маленькие.
Об этом сообщает "Апостроф".
Московское концертное агентство Proconcert отметило, что в случае приглашения, некоторым артистам необходимо оплатить дорогу и выполнить райдер (список бытовых требований артистов, которые нужно выполнить принимающей стороне, - ред.). Некоторые звезды добираются за свой счет, некоторые просят оплатить бизнес-класс при перелете, при этом труппу везут в экономе. Стоимость выступления варьируется от 7 до 30 тысяч евро.
Небольшая сумма для выступления
За сравнительно небольшую сумму (до 10 тысяч долларов) можно заказать группу "Никита" - за 7 тысяч евро; Еву Бушмину (бывшую участницу группы "Виа Гра") - за 4 тысяч евро (на выезде будут 6 человек, все летят в эконом-классе); группу "Горячий Шоколад" - 8 тысяч евро (из Киева, на выезде 5 человек).
Средний счет
В средней ценовой категории заказывают на корпоратив группу "Время и стекло" за 20 тысяч долларов, Тину Кароль - за 15 тысяч евро, Гарика Кричевского - за 15 тысяч евро (из Киева, на выезде 8 человек), Надежду Мейхер-Грановскую (бывшую участницу группы "Виа Гра") - от 10 тысяч евро.
Дорогие артисты
Самые дорогие украинские артисты берут за концерты в Москве солидные суммы без учета бытового райдера. Например, за 30 тысяч евро можно заказать Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, Ивана Дорна за 40 тысяч евро, Макса Барских с коллективом 13 человек - от 30 тысяч евро, Ани Лорак с коллективом 17 человек - от 45 тысяч евро, Quest Pistols Show - 50 тысяч долларов (на выезде 6 человек: 3 летят в бизнес-классе, 3 - в эконом), Светлану Лободу - от 70 тысяч евро (на сцене 10 человек), Потапа и Настю Каменских - от 40 тысяч евро, с учетом трансфера из Киева и пребывания в Москве (цены указаны на сайте агентства).
Интересно, выполняется ли в Москве райдер Дорна, где указано, что организаторы должны идти на встречу с певцом с шариками синего и желтого цветов. Но после того, как пора новогодних корпоративов закончится, из отзывов в социальных сетях можно будет оценить истинный патриотизм украинских артистов.
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Я б за 70% з цього переліку і гривні б не дав. Ну, гривню б може ще й дав. Але б навіть не став слухати.
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Эти же ФОПы до усрачки визжали про баригу мародёра и все дружно шли голосовать за клоуна и слуг урода, что ж вы теперь носом закрутили? Жрите своё говнецо.
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У фопов сейчас и так сильно шикарные условия 5% оборот +1% банк при обороте выше 1,5 млн грн до 5 млн. И как бы 1-2% нагрузки за разовую покупку кассового аппарата, чисто раздутая проблема тех, кто торгует свыше 5млн и все так же пытаются сделать из себя 3ью группу.
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Так, зебилоид, че сидим на попе ровно на родительской шее? Айда в малый бизнес, будем с тебя олигарха делать!)))
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Прости, но слабо понимаю людей с двузначным iq.
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Зелёные походу деклалируют упрощения для бизнеса,а сами принимают усложнения.Поразбивают вам головы кассовыми аппаратами если будете усложнять SaveФОП: підприємці завтра пікетуватимуть засідання фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9944
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