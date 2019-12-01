 В Україні є технології, здатні вирішити проблему водопостачання на Донбасі, - Бабак

Про це заявила в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні є технології, і вони відпрацьовані вже в Алчевську, з очищення шахтних вод. І сьогодні представники університету імені Сікорського разом із представниками бізнесу готують цю пропозицію з використання технології очищення шахтних вод, зокрема для Торецька. Я не кажу, що це єдина технологія, яка можлива", - сказала Бабак.

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Вона додала, що "насправді Донецька, Луганська, Херсонська області мають проблему не лише відсутності води, але якщо вода навіть є, вона має дуже високий вміст солі". "Тому необхідно використовувати методики опріснення та методики очищення води... Ці проєкти не дуже дорогі. Я бачила, що близько 300 тисяч гривень, тобто це "невеликі" проєкти", - зазначила міністр.

Підконтрольне уряду України місто Торецьк отримує питну воду з Горлівки, контрольованої російськими найманцями. Перебої з водопостачанням становлять у Торецьку значну проблему. Актуальною ця проблема є і в багатьох інших містах Донбасу.