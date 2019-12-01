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 Політика України
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Все про:Алчевськ (12) Донбас (13926) Торецьк (71) вода (303) Бабак (12)

 В Україні є технології, здатні вирішити проблему водопостачання на Донбасі, - Бабак

Україна має технології, здатні вирішити питання водопостачання в проблемних регіонах, зокрема на Донбасі.

Про це заявила в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні є технології, і вони відпрацьовані вже в Алчевську, з очищення шахтних вод. І сьогодні представники університету імені Сікорського разом із представниками бізнесу готують цю пропозицію з використання технології очищення шахтних вод, зокрема для Торецька. Я не кажу, що це єдина технологія, яка можлива", - сказала Бабак.

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Вона додала, що "насправді Донецька, Луганська, Херсонська області мають проблему не лише відсутності води, але якщо вода навіть є, вона має дуже високий вміст солі". "Тому необхідно використовувати методики опріснення та методики очищення води... Ці проєкти не дуже дорогі. Я бачила, що близько 300 тисяч гривень, тобто це "невеликі" проєкти", - зазначила міністр.

Підконтрольне уряду України місто Торецьк отримує питну воду з Горлівки, контрольованої російськими найманцями. Перебої з водопостачанням становлять у Торецьку значну проблему. Актуальною ця проблема є і в багатьох інших містах Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162784
 
 
 Топ коментарі
 
Выбить сепаров с Горловки можно было во время известных событий в *Дебальцево*, когда Горловка была в полукольце почти окружена. Но тогда украинский гавнокомандующий Петька Панамский решил что ето не Горловка с сепарами в окружении а Дебальцево, которое нужно сдать.
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большая часть рек Украины берёт начало и протекает значительное расстояние по территориям РФ и Белоруссии. так кто ещё чью мочу пьёт?
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Да Вы, похоже, слизываете ее прямо с путена.
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Зачем. Прямым штуцером канализацию им закольцевать с водоснабжением. В Украине есть технологии, способные решить проблему водоснабжения на Донбассе, - Бабак - Цензор.НЕТ 4238
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Так выбейте сепаров с Горловки, и проблема с водой в Торецк исчезнит.
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Я вариант предложил, как быстро эту проблему решить, а там пускай сами думают.
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там думать нечем. За них думает фюрер с пейсами В Украине есть технологии, способные решить проблему водоснабжения на Донбассе, - Бабак - Цензор.НЕТ 2362
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Выбить сепаров с Горловки можно было во время известных событий в *Дебальцево*, когда Горловка была в полукольце почти окружена. Но тогда украинский гавнокомандующий Петька Панамский решил что ето не Горловка с сепарами в окружении а Дебальцево, которое нужно сдать.
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так то оно так, но тогда был Минск-2, и Петя понимал, что ничего не помешает ***** ввести через поребрик еще пару-тройку дивизий ихтамнетов. Так, что вопрос спорный
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в торецке хотят кстати модернизировать одну школу за 2 млн. баксов
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Навіщо поїти окупантів? Може і у Крим також відкриємо поставки?
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Новость до конца дочитай сначала, проблема с водой как раз в подконтрольный нами Торецк.
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И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой.(с)
Бабак, ты учительница английского языка? Вот иди в школу преподавать английский язык. Тем более, что другой Бабак зарплату шкрабам обещал в 4000 баксов.. А всякие глупости выкинь-те из головы!
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другой Бабак зарплату шкрабам обещал в 4000 баксов --- ЦИТАТКУ ПРЕДОСТАВИШЬ, ИЛИ КАК ОБЫЧНО?
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главная технология, вы там снег желтый не кушайте.
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Зе команда галлюцинируют все для сепаров украинцам дулю
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Єдиний але надійний спосіб водопостачання води на Донбас - це зачистка Донбасу від російського окупанта. все інше то є імітація кипучої діяльності
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наверное объявление в офисе президента висит
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Дивна влада. В Україні є технології і очистки води, і відновлення напівзруйнованої господарської інфраструктури, і забезпечення запобігання забруднення атмосферного повітря, і виробництва матеріалів з наперед заданими властивостями, а ще, ряд технологічних процесів, здатних вдихнути життя у велику кількість господарських об"єктів, котрі нині планують зачистити на металобрухт, тощо, тощо, тощо. Але, а кому це нині потрібно?
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о главном нюансе этой технологии рассказывал Г.Г.Москаль..... пусть мочу пьют В Україні є технології, здатні вирішити проблему водопостачання на Донбасі, - Бабак - Цензор.НЕТ 8502
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Как то насрать на даунбас и его сепаров. Пускай мочу пьют. Проведите воду лучше в другие пока еще не окупированные города Украины.
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Ато у всех уже создалось устойчивое впечатление что чтобы в твоем городе начали что то делать и удовлетворять ваши требование нужно вводить росийские войска и самому брать в руки оружие с призывами отсоедениться от Украины
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Ватник, только у дебилов нет горячей воды, а они все ватные идиоты, братья по разуму лугандонцев.
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а нам пять лет(!) впаривали петины "министры", что мы должны бесплатно(они не платят за украинскую воду) поить боевиков лугандона, потому что водоканалы идут по их территории и "есть проблемы" с снабжением Мариуполя и других украинских городов донбасса!
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технология осталась
только ракеты распиляли
но атом он не только мирный
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Є напрацьована технологія постачання рідини, що стане в нагоді на Донбасяо і Лугандяо, під кодовою назвою "Божа роса". Запатентована зєбобіками, перевірена на зебільному лохтораті.
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как там назывались эти технологии от Кровавого Пастора, способные решить проблему водоснабжения?
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