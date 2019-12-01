 Готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, - Кулеба у відповідь на заяви Володіна

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Володін погрожує виходом областей зі складу України. Змушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя", - написав віцепрем'єр.

Читайте також: Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"

Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.

Читайте також: Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС, - Кулеба