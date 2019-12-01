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 Політика України
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Все про:Росія (21458) Володін (25) Кулеба Дмитро (179)

 Готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, - Кулеба у відповідь на заяви Володіна

Погрози глави Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про можливий вихід низки областей зі складу України голослівні.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Володін погрожує виходом областей зі складу України. Змушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя", - написав віцепрем'єр.

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Готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, - Кулеба у відповідь на заяви Володіна 01

Нагадаємо, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН із питань меншин.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162783
 
   
 Топ коментарі
 
он его хорошо потроллил, конечно, но если серьезно, нам это г*но и на х* не надо.
"Ни даром ни нать, ни с деньгами не нать" Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина - Цензор.НЕТ 7641
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Вернули наших пленных моряков и политзаключенных, а наши корабли к примеру. Я понимаю, шо стецькам было бы радостней, если бы украинцы и дальше бы в кацапском Лефортово сидели. И что это полнейшая зрада. Но, извини, не подфартило вам.
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Этот Пионтковский уже пять лет вангует ни о чем. Сперва его читал, потом понял, что туфта полнейшая. ФСБшный аналитег как бы от оппозиции.
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Каспаров і Сотнік - нормальні. Ілларіонов - мутна риба.
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"Нормальні" теж "вангуют ні о чьом"?
А "мутні" Піонтковський та Ілларіонов регулярно публікуються у Каспарова на kasparov.ru Готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, - Кулеба у відповідь на заяви Володіна - Цензор.НЕТ 7712
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А ім нічого не залишається, як вангувати. ***** знищив оппозицію на підорашці. Кого вбив, кого посадив, уого вигнав з краіни. Лишився хіба Льоха-нєбутерброд...
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Кажуть, саме цей "оналітєг" переконав американців розмістити хоча б невеликий військовий контингент у країнах Балтії, аби ***** не заманулось погратися там у "ЗЕ!льоних чєлавєчкав".
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Для мене важливіше, шо роблять. За рекомендаціями Піонтковського.
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Ага, а за моєю рекомендацією Маск зробив Теслу і збирається летіти на Марс.
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До речi i розмовляли на цiх территориях по украински
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Патріотам України, на сайті пару десятків кацапських тролів, які проводять антиукраїнську інформаційну війну, допоможіть будь ласка і їх вивести, як тарганів, клопів і других кровопивць.
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