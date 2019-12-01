 Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відступу ворожих диверсантів.
"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, унаслідок вибухів наші воїни зазнали несумісних із життям пораненнь і померли на місці підриву", - повідомляють у пресцентрі.
MIL.IN.UA
@mil_in_ua
·15 минСьогодні на Донбасі загинуло двоє бійців Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
P.S. первые два абзаца - тревожны (орки пытаются прорваться в тыл и «оставляют» взрывные устройства)😡
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
Загиблим - Царство Небесне..
https://petition.president.gov.ua/petition/79808
Чому не відкрили вогонь ? Для чого ризикувати собою ? Яка вартість тих орків ?
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
(допоки ми їх пам"ятаємо)
Ненавижу рюзьке "мир"! Надеюсь, вам козломордые, воздастся с троицей все горе, что вы принесли в Украину!
какие там "контрдиверсионные действия"? сдаваться, адназначно!
Он орал на стадионе, как Порох наживался на войне, а кто сейчас наживается на крови погибших??
Был бы зеленским порядочным человеком, с его статистикой раненых и погибших,и лозунгами, с которыми он пришел, написал бы заявление, и ушел в отставку. Это было бы честно.
Гешефты - все, гои - ничто...
Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны
Це тепер через розміновані участки будуть заходити диверсійні групи і будуть самі заміновувати? А наші хлопці будуть підриватись? Навіщо Вовік тягне цей Лугандон в Україну, може хтось пояснити?