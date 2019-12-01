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 Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС

Диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відступу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, унаслідок вибухів наші воїни зазнали несумісних із життям пораненнь і померли на місці підриву", - повідомляють у пресцентрі.

Читайте також: Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162781
 
 
 Топ коментарі
 
Шо клованы? Не стрелять?урод зеклован порхатый!
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Співчуття рідним і близьким і вічна ганьба та пекельні муки окупантам і особливо колаборантам.
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Вистежувати та знищувати ДРГ ворога потрібно за допомоги ударних БПЛА, щоб мінімізувати втрати серед військовослужбовців ЗСУ! По два гранатомета на підвісці БПЛА, кілька БПЛА в пошуку по шляху пересування ворожої ДРГ, знищення або локалізація ДРГ за допомоги БПЛА а далі вже на бронетехниці під'їжджає група резерву і збирає поранених та мертвих терористів!
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згідно сводки оос, вони не загинули, а померли на місці підриву
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напомни. только с подтвержденными фактами что именно во время перемирия в определенную дату. а мы посчитаем
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Збільшення "сірої" зони завжди призводить до інтенсифікації роботи диверсійних груп. Пустот на війні не буває. В принципі. Бо основне завдання на війні - захоплення і контроль над територією з метою встановлення своїх правил. Відповідно залишено однією із сторін територію займає інша сторона конфлікту. Можливо, не одразу. Ми теж так займали залишені кацапами блірдажі і опорники. Це-аксіома.
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MIL.IN.UA

@mil_in_ua

·15 минСьогодні на Донбасі загинуло двоє бійців Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
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Во время войны территория откуда слышится подозрительный шорох накрывается минометным огнем, а не отправляются туда солдаты с целью арестовать диверсантов. Вот и заплатили кровью наши солдаты за свои командиров-предателей и гавнокомандующего сепара Зелупу который запретил стрелять.
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Хоть день перемирия у нас был без убитых? Хотели взять боевиков живыми и подорвались на неизвестных взрывных устройсвах? Да как раз устройства известные- ето росийские мины, которые благодаря мирному плану Зелупы рашисты уже ставят в нашем тылу.
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Обычно неизвестные устройства стоят на неизвестных территориях!
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Вечная и светлая память память........ Пусть покоятся с миром.........
P.S. первые два абзаца - тревожны (орки пытаются прорваться в тыл и «оставляют» взрывные устройства)😡
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А ЗАЧЕМ ТУДА БОЙЦОВ ОТПРАВИЛИ? НЕЛЬЗЯ С ПУЛЕМЕТА ПАРУ ЛЕНТ ПУСТИТЬ?
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Ти що!Всупереч наказу Зебубочки ністрілять!?Моніка за мір, тамжи нашилюді.
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Погані новини..
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
Загиблим - Царство Небесне..
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ПЕТИЦІЯ!!! НЕГАЙНО ЗАБОРОНИТИ ПРОДУКЦІЮ СЕПАРАТИСТСЬКОЇ КОМПАНІЇ "apple" ЗА ПІДТРИМКУ ОКУПАЦІЇ КРИМУ!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/79808
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Так как это? Ведь войска уже отвели от окопов, в тыл. И окопы зарыли. Куда же деверсанты пробирались? В какой тыл? В Польшу?
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Загиблим світла пам*ять.

Чому не відкрили вогонь ? Для чого ризикувати собою ? Яка вартість тих орків ?
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Подрываются на минных полях. Спецназ Альфа. Скорее всего сами шли в тыл противника с каким-то заданием. А в пресс-центре сообщают то что должны.
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Цілком можливо. Тому що повідомлення виглядає дивним.
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стріляти - то порушення режиму перемир'я
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А це зелене чмо в фейсбуці з тренажерного залу буде вітатати своїх зе-виборців
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ще раз побриє цицьки... оце так новина буде для зебілів!
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Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4012

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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Словами не выразить сожаления. Светлая память защитникам Украины!
Ненавижу рюзьке "мир"! Надеюсь, вам козломордые, воздастся с троицей все горе, что вы принесли в Украину!
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приЗЕдент сказал же - стать на колени, наклониться раком и... ублажить агрессора
какие там "контрдиверсионные действия"? сдаваться, адназначно!
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Сколько можно играть в это миролюбие ? Сколько должно погибнуть наших бойцов , что бы до Зеленского дошло ? или это такой новый план, подождать пока сепаратисты поубивают по больше ?
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48 лет исполнилось бы сегодня Владимиру Рыбаку, депутату городского совета Горловки, зверски убитому русскими оккупантами
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правду расскажите. на чужих, или на своих же минах подорвались.
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Главное разминировать с нашей стороны много - расчищать паРашникам пути наступления, которые и проверяют вражеские диверсанты. пля...
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кто-то может объяснить, почему не открыли огонь по уродам,а отправили 2 наших людей в опасное место?? что за бред вообще? ни дня без погибших, при президенте - "голубе мира"!
Он орал на стадионе, как Порох наживался на войне, а кто сейчас наживается на крови погибших??
Был бы зеленским порядочным человеком, с его статистикой раненых и погибших,и лозунгами, с которыми он пришел, написал бы заявление, и ушел в отставку. Это было бы честно.
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"Принуждение к миру" з ****** ЗЕ-кацапа продовжується! Шкода тільки наших Героїв які за це "принуждение" розплачуються своїми життями!
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ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ ПОКА ЗЕЛЮ НАБРЕЮТ В ПАРИЖЕ. А ПОТОМ УСЛОВИЕМ СЛЕЙДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ СТАНЕТ ОТВОД ВОЙСК ЗА ГРАНИЦУ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. КОГДА ТАМ ДО НИХ ДОЙДЕТ УЖЕ, ЧТО ЕСЛИ Б ПУЙЛО ХОТЕЛО МИРА, ОНО УЖЕ УШЛО С ОРДЛО БЕЗ ВСЯКИХ ВСТРЕЧ. ЕМУ НУЖНО ДЛЯ СВОЕГО ПЛЕБСА КАРТИНКА ПО ЯЩИКУ, ТАК КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ ПОЛНЕЙШАЯ ДИЧ ПРОИСХОДИТ
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Зарабатывает паскуда на крови. Электроэнергию у "братушек" для заводиков бабушки Бени надо брать по дешевке, чтобы заработать денежку для "патриотов"-крикунов типа Семы Семенченко да нацжен.
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Очень странная история а была ли вообще эта диверсионная группа которой пытались перекрыть проход, или это все байка чтоб легализовать подрыв на собственных минах. А то странно получается, подползли, поставили мины и уползли без всякого боевого контакта.
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Подумай головой, много нестыковок в этой истории, тем более как оказалось погибли не простые бойцы а спецназ Альфа. Возможно подорвались при собственной диверсионной операции.
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... но это не помешает Зебилу сдать страну.
Гешефты - все, гои - ничто...
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в коментах суцільні шоколадні соплі. В основному ці висери не мають жодного змісту. Таке враження, що набрали тварин і ті постять випадкові пости з методички. Одне і те саме під всіма новинами.
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Какие-такие "шоколадные сопли", зелебобик ? Твой же кумир говорил, что просто надо перестать стрелять и лбюди гибнуть перестанут, а война закончится. Или не так, зелебоба ?
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То тато твій зелебобік. Не тявкай до мене сявка.
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Когда вас, зелебобиков, вашей харей в ваше же дерьмо тычешь, вы так агрессивно реагируете. Даже жалко вас немного. Не нервничай, зелебоба.
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Сивуху надо впереди запускать! Не жалко. У нас этой гнили СН хватает.
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Сивухой и Юзиком можно и противотанковые обезвреживать.
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...там мин, что мышей, притом и пластиковых, которых и не обнаружить искателями...валить ходунков этих минометным огнем нужно или артой осколочной, а при отходе - огнем косить пулеметным плотным... Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6555...
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Хоть день перемирия у нас был без убитых? Хотели взять боевиков живыми и подорвались на неизвестных взрывных устройсвах? Да как раз устройства известные- ето росийские мины, которые благодаря мирному плану Зелупы рашисты уже ставят в нашем тылу.
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Гибли до этого и продолжат гибнуть кто бы не был президентом, это война.
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Не-не. Ты нас не путай. Это Зеля на крови зарабатывает. Какая война, если он ее не объявил?
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Уже ничего не изменить. Курс Украины на ближайшие 5 лет определен. Разведение войск и особый статус ДНР-ЛНР неизбежны. Так хочет Европа. Торговля с РФ дело святое, караул устал от Украины...
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В том что хлопци погибли ,помимо подонков пуйла виноваты и наши командиры.Не уберегли.Смерть - это чья-то недоработка.Это не статистика Это постоянная неунывающая боль уже 6лет...Непрерывного траура.Будь пороклята орда и путлер.
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А Вовік все розміновує і розміновує лінію зіткнення
Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны
Це тепер через розміновані участки будуть заходити диверсійні групи і будуть самі заміновувати? А наші хлопці будуть підриватись? Навіщо Вовік тягне цей Лугандон в Україну, може хтось пояснити?
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Да что за гон? Снайперская пара подорвалась на растяжке? Они что, первоклашки? Явная противоснайперская работа с "той" стороны.. Одна 82 мина- один расчет.. Отошли от привычных позиций, ***..
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Щось не помітно,що московити хочуть завершення війни.
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