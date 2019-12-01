 Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відступу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, унаслідок вибухів наші воїни зазнали несумісних із життям пораненнь і померли на місці підриву", - повідомляють у пресцентрі.

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