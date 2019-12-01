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Все про:імпічмент (161) Конгрес США (339) США (5905) Трамп (2290)

 Конгрес США завтра почне розгляд доповіді про результати розслідування в межах процедури імпічменту Трампа

Комітет із розвідки Палати представників американського Конгресу 2 грудня почне розгляд доповіді, підготовленої за результатами розслідування в межах процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, на розгляд відводиться 24 години, після чого у вівторок доповідь буде поставлено на голосування.

Як очікується, Комітет, контрольований демократами, які ініціювали розслідування, прийме доповідь. Потім її буде передано на розгляд Юридичному комітету, який має в середу визначити, чи заслуговує вона на голосування всією Палатою представників.

Читайте також: Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України

Якщо Палата представників проголосує за імпічмент, справу мають передати в Сенат для початку судового процесу.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Читайте також: Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування про імпічмент Трампа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162780
 
 
 Топ коментарі
 
у украины одна надежда на байдена, трамп должен утонуть
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Шансы на импичмент около нуля, нужно две трети голосов Сената а там большинство у республиканцев.
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и все таки как нам Вас не хватает, мистер Джон Маккейн

Конгрес США завтра почне розгляд доповіді про результати розслідування в межах процедури імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 1999 Конгрес США завтра почне розгляд доповіді про результати розслідування в межах процедури імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 6520

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у украины одна надежда на байдена, трамп должен утонуть
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Знаете у меня такое впечетление шо живем в зазеркалье , урод у власти сменяет урода . Хотя это слуги наши , как то так . Грустно.
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Не тем они занимаются, Трампу осталось то до лета досидеть, лучше бы быстрее санкции против СП-2 приняли, времени почти уже нет..
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Не здивуюся, якщо завтра з'явиться ще і переписка та відео зустрічі Доні з якоюсь там Монікою Зелінскі за 100$ без табу . І тоді лише чудо може врятувати старого ловеласа від імпічменту 😕
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Шансы на импичмент около нуля, нужно две трети голосов Сената а там большинство у республиканцев.
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Але передвиборчу ауру Трампу зіпсує. Утім, може американці вважають зовсім по-иншому.
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Для республіканців виграш сьогодні в питанні імпічмента Трампа може обернутися програшом в наступних президентських виборах завтра. І тому ще невідомо яке рішення прийме Політбюро РП стосовно доцільності подальшого перебування Трампа на посаді президента.
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и все таки как нам Вас не хватает, мистер Джон Маккейн

Конгрес США завтра почне розгляд доповіді про результати розслідування в межах процедури імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 1999 Конгрес США завтра почне розгляд доповіді про результати розслідування в межах процедури імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 6520

.......
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