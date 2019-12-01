 3-річна дитина загинула під час замаху на депутата Київської облради Соболєва в центрі столиці, - Бутусов

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Замах у центрі Києва на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - кілер застрелив 3-річну дитину.
Соболєв із сім'єю виїжджав на своєму Range Rover від ресторану "Маріо" на вулиці Льва Толстого. Цієї миті вбивця підбіг до машини і зробив постріл. Машина рухалася, куля влучила в дитину. Вона загинула вже в "швидкій допомозі" ...
Соболєв із Єнакієвого, відомий як бізнесмен на Донбасі, засновник однієї з перших торгових мереж "Обжора". У 2010-2011 роках був заступником голови НАК "Нафтогаз".
У 2015-му його обрано депутатом облради від "Блоку Петра Порошенка", - написав журналіст.
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.
Сепарня самая что неесть. Заказали его , не желец уже.
Документик о нем интересный: https://ord-ua.com/2017/09/03/delo-obzhoryi-i-soboleva-eks-direktor-dala-pokazaniya-na-deputata/
Тільки ж стріляли не з патріотичних мотивів ?
"У 2016 році Соболєв заявив, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для чинення тиску на нього. Разом, як каже Соболєв, вони переслідують одну мету - відняти нерухомість в Маріуполі.
"Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малик. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість в Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс в Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону "Свята Марія", який контролюється народним депутатом України Дмитром Лінько. Заяви до правоохоронних органiв написані, докази передані. Спасибі всім, хто підтримав і підтримує мене. Слава Україні", - написав В'ячеслав Соболєв на своїй сторінці в Facebook."
Хоча Ємєльянов(реальний чорт !)-теж з Донецьких))).
Такого даже при овоще себе не позволяли.
Спасибо зелебенедебилам.
Ребенка жаль. Папаша застрелись, очисти душу.
А что при порохе какие то не такие люди погибали?
Тогда это не было кощунством?
Только нормальные люди на это не реагируют.
Пусть резвятся проплаченные, ведь это соответствует редакционной политике сайта.
Оказывается что передел полукриминального бизнеса это нормальные процессы,а президент у нас отдельно из параллельной вселенной.
Когда вы уже закончите свою привычную херню нести?
Превратили страну в психушку...
Ребенка жаль, но с другой стороны, мы вообще не знаем об этой семье и ее жизни ничего! А я знаю одно правило в жизни- просто так на голову кирпич никому не падает! А может быть этой живой душе здесь в этом гребанном мире больше делать нечего! И умереть в три года от пули снайпера- это единственная цель с которой он родился, для того чтобы его смерть стала некой отправной точкой для когото или наоборот, финальной точкой, которая положит конец мытарствам этой души, и она вернется домой.
О делишках его с Обжорой. Сепар поганный.
Соболев и его жена живы, погиб только ребенок...
Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.
"Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он скончался по пути в больницу", - пишет издание.
ну то такое
пованивает делитантами
ну как??? как в кабана не попасть?,?
или пугают весь кагал??
Есть основная версия по организатору покушения на предпринимателя, директора "Нафтогазмережи" и депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в котором погиб его трехлетний сын (https://t.me/c/1397951851/8563). Эта версия обсуждается сейчас как достоверный факт и уже просочилась в СМИ.
Соболев еще в 2016 году открыто заявил об угрозах и назвал имя виновника - Артур Емельянов. На него и указывают в этой ситуации. На данный момент Емельянов - уже экс-судья Высшего хозяйственного суда, Высший совет правосудия уволил его в январе 2019.
Тогда Соболев заявил, что Емельянову удалось привлечь для давления на него ряд нардепов и добробатовцев из батальона "Святая Мария". Конфликт, якобы, разгорелся из-за какой-то недвижимости в Мариуполе. Эта история длится уже не первый год. И вполне вероятно, что версия - рабочая. Хотя покушение, еще и с такими ужасными последствиями - это уже явный перебор для любых бизнес-разборок. Ожидаем, что дело будет расследовано и наказание понесут и организаторы, и исполнители.
P.S. зельц в свою .ОПУ и СНБО не только сепаров тянет, но и все прокремлесвкое отребье. или это тоже "пытро" ему в штаны насрал?
Я бы не пожалел всех денег, что бы найти киллера и заказчика и порезать медленно на мелкие куски. Посыпая солью.