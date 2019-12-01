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Все про:Київ (6869) Київська область (1070) облрада (126) замах (291) смерть (3664) Вячеслав Соболєв (2)

 3-річна дитина загинула під час замаху на депутата Київської облради Соболєва в центрі столиці, - Бутусов

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв із сім'єю виїжджав на Range Rover від ресторану "Маріо" на вулиці Льва Толстого. Цієї миті вбивця підбіг до машини і зробив постріл.

Про це повідомив у фейсбуці  головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Замах у центрі Києва на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - кілер застрелив 3-річну дитину.

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Соболєв із сім'єю виїжджав на своєму Range Rover  від ресторану "Маріо" на вулиці Льва Толстого. Цієї миті вбивця підбіг до машини і зробив постріл. Машина рухалася, куля влучила в дитину. Вона загинула вже в "швидкій допомозі" ...

Соболєв із Єнакієвого, відомий як бізнесмен на Донбасі, засновник однієї з перших торгових мереж "Обжора". У 2010-2011 роках був заступником голови НАК "Нафтогаз".

У 2015-му його обрано депутатом облради від "Блоку Петра Порошенка", - написав журналіст.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162778
 
 
 Топ коментарі
 
Киллер скорее всего из дамбаца.
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Спасибо зебилам за возвращение 90-х по всей стране 3-летний ребенок погиб при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева в центре столицы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8011
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жаль погиб ребёнок а не эта сепарня грёбаная...
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А посадил бы ребенка на заднее сидение...как положено...ребенок был бы жив..
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Порохоботы, вы кого во власть привели, в Киевскую область? Ребенка жаль.
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а вы зелесосы? такого набора извращенцев и насильников даже у пороха не было!
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может и не все, но она уже в истории. а вот слуги изи каломыйского сегодня на арене!!!
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А Вы, наверно, пострадавший от этих Извращенцев и насильников?
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Лично у меня при виде дубинскго-бужанского-богдана рвотный рефлекс.
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Old Lady. Некоторые из Зе-команды хуже "ольгинских" го*ноедов.
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У будь-якому випадку невинну дитину шкода. Але наскільки треба бути недоумкуватим, щоб трирічну дитину тягати з собою по генделиках. Між іншим, за це у звичайного смертного можуть відібрати дитину і позбавити батьківських прав.
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Что за бред??? Они семьей поехали поужинать в ресторан! Это что , запрещено? Может у них какой то праздник семейный был или просто решили в воскресенье всей семьей пообедать вместе. Темнеет рано в 5 часов вечера, возвращались домой.
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что енакиевский миллионер допрыгался? и сына потерял и сам засветился? кто тебя бандюка в киевсовет пристроил? опять все за бабки???
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Жаль ребенка.Вот просто жаль,и больше ничего.
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ти думаєш що там щось номальне виросло б у цього чела
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Я ничего не думаю,и думать не хочу.Вот просто жаль мне маленького человечека,и больше ничего.
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Говорят что пострадавший оказался сепаром. Поделом ему.
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Поделом бы если его самого грохнули, вот его не жалко не капельки.
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Ну хоть так. Я думаю ему мало не показалось. Или вам жалко личинку сепара?
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а откуда инфа что депутат был сепаром, если он из партии Порошенка?
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А, что если от пороха, то святой ?
Сепарня самая что неесть. Заказали его , не желец уже.
Документик о нем интересный: https://ord-ua.com/2017/09/03/delo-obzhoryi-i-soboleva-eks-direktor-dala-pokazaniya-na-deputata/
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Ну,якось....в Миротворці він є.(хоча московський паспорт-то сумнівно) https://myrotvorets.center/criminal/sobolev-vyacheslav-aleksandrovich/
Тільки ж стріляли не з патріотичних мотивів ?
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скорее всего стреляли за то,что не захотел делиться с донецкими
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Ні. В ОРДЛО все,що можна,він закрив-продав(а це не так і просто),легальний бізнес тут.(немаленький:будівельний,"горючка"...) Версія:
"У 2016 році Соболєв заявив, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для чинення тиску на нього. Разом, як каже Соболєв, вони переслідують одну мету - відняти нерухомість в Маріуполі.
"Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малик. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість в Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс в Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону "Свята Марія", який контролюється народним депутатом України Дмитром Лінько. Заяви до правоохоронних органiв написані, докази передані. Спасибі всім, хто підтримав і підтримує мене. Слава Україні", - написав В'ячеслав Соболєв на своїй сторінці в Facebook."
Хоча Ємєльянов(реальний чорт !)-теж з Донецьких))).
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В обжоре все учредители из енакиевских бандюков. Только когда в Донецк полезли, поделились долей с мэрскими
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Короче бандитские разборки переместились в Киев.
Такого даже при овоще себе не позволяли.
Спасибо зелебенедебилам.
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Мне удивительно как он в бпп пролез. Видимо артурчик герасимов протащил
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так же как и педофил-насильник в раду! у кличка спроси.
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Кличко рулит в Киевсовете, а это депутат областного совета...
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Спасибо дятлу Зебилу за то что оставил урода Ваакова..
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Афанасій, побережи нерви, бо тебе не вистачить на решту 4,5 роки президентства Зеленського.
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Маю надію що цих гнид український народ не буде терпіти більше року
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Уже не факт.Посмотрите на зеленые кадры.Там уровнем авакова и не пахнет.Ну разве что лобаду министром МВД.На большее у зели нет мозгов.
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Какая разница. Были и тогда. Просто опять власть меняется. Передел сфер влияния. Я так понимаю, это продолжение темы как он пробросил на "обжоре". Карма.
Ребенка жаль. Папаша застрелись, очисти душу.
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Я просто поражаюсь некоторым персонажам. И ЗЕля виноват в том , и в этом. И втом что ещё не случилось... И Порох мародёр, и ещё много чего. Да 90-е вернулись ещё с 2014г.! Забыли? Каждую неделю взрывы, убийства. То Харьков, то Одесса. А в Киеве сколько заказу.х было? И Шеремет, и Акуева, и Вороненков, и на Бессарабке взрыв машины аж крышу вырвало.. И много ещё чего не написал. То первом все это было? При Зеле? Как же вы достали, проплаченые твари! Тут ребенок погиб, ни за что ни про что. А они виновных шукают, разгул... возврат 90-х...! Вам самим не тошно? А что вы хотели, когда в стране оружия немеряно, и идёт перераспределение рынка? И будет ещё долго эта херня длится! При Порохе началась, при Зелике продолжиться! И будет длиться до тех пор, пока как минимум не устаканится Мир на Донбассе. Не надо вот только виноватых искать. Мы и так все про всех знаем. И хватит переливать из пустого в порожнее! Под любой новостью, самой безобидной, обязательно проплаты политику и политиканов. За#бало уже все это. ЭксперДов- немеряно. Плюнуть не в кого! Все все знают! А ребенка не вернуть! Будьте же людьми! Сколько можно? Лучше промолчите или выскажите соболезнования. Нет, надо обсусолить и перевернуть все так, что ЗЕля лично стрелял, с#ка! Конечно промахнулся, ведь в армии не служил. Противно читать все эти комменты. Экперд на эксперде....!
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Как зебилы любят прикрываться погибшими.
А что при порохе какие то не такие люди погибали?
Тогда это не было кощунством?
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Не обращай внимание это у них работа такая, кучи дерьма в коментах наваливать, типа два десятка троллей "формируют общественное мнение". Их здесь уже все знают поголовно.
Только нормальные люди на это не реагируют.
Пусть резвятся проплаченные, ведь это соответствует редакционной политике сайта.
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О Дырочка подтянулась, знаем-знаем тебя, давай наваливай кучу, я верю в тебя.
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жесть. Iнна Долгушина, - " маладец, пеши ищо". 3-річна дитина загинула під час замаху на депутата Київської облради Соболєва в центрі столиці, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4310
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Прямо охренеть.
Оказывается что передел полукриминального бизнеса это нормальные процессы,а президент у нас отдельно из параллельной вселенной.
Когда вы уже закончите свою привычную херню нести?
Превратили страну в психушку...
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Зебил, убийства и криминал Был и Будет всегда, при любой власти, даже если ввести комендатский час, будут стрелять днем.
Ребенка жаль, но с другой стороны, мы вообще не знаем об этой семье и ее жизни ничего! А я знаю одно правило в жизни- просто так на голову кирпич никому не падает! А может быть этой живой душе здесь в этом гребанном мире больше делать нечего! И умереть в три года от пули снайпера- это единственная цель с которой он родился, для того чтобы его смерть стала некой отправной точкой для когото или наоборот, финальной точкой, которая положит конец мытарствам этой души, и она вернется домой.
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Страшно навіть у'явити, якщо наша влада погодится на російський сценарій впихнути в Україну лднр,це буде повний хаос і анархія .
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Русский мир в всей красе 20% в стране его хочет ...
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https://ord-ua.com/2017/09/03/delo-obzhoryi-i-soboleva-eks-direktor-dala-pokazaniya-na-deputata/
О делишках его с Обжорой. Сепар поганный.
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Когда пишешь "Сепар поганный", добавляй - "Сепар поганный из БПП"
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Да какая разница, такие жопу под все партии не гнушаются подставлять. Сегодня БПП, вчера рыг, завтра-... Впоочем нет у него уже завтра...
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Это ты ошибаешься...он с большими деньгами будет переобуваться и завтра и после завтра!
Соболев и его жена живы, погиб только ребенок...

Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.
"Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он скончался по пути в больницу", - пишет издание.
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напоминает почерк с бульвара шевченко...
ну то такое
пованивает делитантами
ну как??? как в кабана не попасть?,?
или пугают весь кагал??
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счас зебил откроет блокпосты с лугандоном и такое будет каждые 15 минут в каждом из городов...ждите, зеленые дегенераты...
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Ждем, а если не будет, тогда ЧТО?
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Відок, здрисни звідси, курва проплачена. Тут про загибель дитини мова йде, а ти, придурок, приперся зі своїм зеленим гімном.
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почитав про этого поца побольше, как-то не удивляюсь случившемуся....
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И когда этот беспредел закончится. Видимо уже никогда.
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Соболєв член комісії з питань бюджету і фінансів. У 2007 році підприємець продав цей бізнес. Соболєв є кандидатом економічних наук, свого часу був заступником мера Донецька, директором дочірнього підприємства Нафтогазмережі НАК Нафтогаз України, згодом - заступником голови правління НАК Нафтогаз України. Однак з останньої посади він пішов після приходу до влади Віктора Януковича. ДумайТе!
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мы таких пооффесоров с енакиевской пивновки уже насмотрелись и напробоыались! вот скажи а почему как только и бамбаса так обязательно с криминалом связан? это что тренд такой? без этого им (бамбасовцам) никак нельзя?
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Klymenko Time, [01.12.19 20:52]
Есть основная версия по организатору покушения на предпринимателя, директора "Нафтогазмережи" и депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в котором погиб его трехлетний сын (https://t.me/c/1397951851/8563). Эта версия обсуждается сейчас как достоверный факт и уже просочилась в СМИ.
Соболев еще в 2016 году открыто заявил об угрозах и назвал имя виновника - Артур Емельянов. На него и указывают в этой ситуации. На данный момент Емельянов - уже экс-судья Высшего хозяйственного суда, Высший совет правосудия уволил его в январе 2019.
Тогда Соболев заявил, что Емельянову удалось привлечь для давления на него ряд нардепов и добробатовцев из батальона "Святая Мария". Конфликт, якобы, разгорелся из-за какой-то недвижимости в Мариуполе. Эта история длится уже не первый год. И вполне вероятно, что версия - рабочая. Хотя покушение, еще и с такими ужасными последствиями - это уже явный перебор для любых бизнес-разборок. Ожидаем, что дело будет расследовано и наказание понесут и организаторы, и исполнители.
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Бог наказал его сильнее,чем хотел киллер.
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сюда зе-х#еты поналезло - как по мобилизации. эти "миротворцы" на самом деле хотят гражданской войны. все главные сепары окопались в Киеве, а эти тявкают - "идите на фронт".
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Сепаров к себе БПП приютил, оказывается, в Киевский облсовет.
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бпп уже не при делах. так что, не шатай рояль, а то писюн прищемит.
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Это как не при делах? Этого енакиевского сепара изгнали из киесвкого облсовета? Чы не изгнали? Чы Пытро его к себе в ПЕС определил?
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иди до "пытра", с ним и розбирайтесь по этому конкретному сепару. мой пост был не об этом.
P.S. зельц в свою .ОПУ и СНБО не только сепаров тянет, но и все прокремлесвкое отребье. или это тоже "пытро" ему в штаны насрал?
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Не дай Бог такое горе!
Я бы не пожалел всех денег, что бы найти киллера и заказчика и порезать медленно на мелкие куски. Посыпая солью.
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Ктати ресторанчик Марио его же. Зналт где ждать ...
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Керівництву держави варто було б проаналізувати і зробити адекватні організаційні висновки щодо припинення тенденції зменшення кількості населення. Я маю на увазі не міграцію, а безповоротні втрати. Тобто кількість наших громадян, які за минулий рік померти від хвороб, загинули в результаті нещасних випадків з їх деталізацією (потонули, згоріли на пожежах, отруїлися, загинули в дтп ...), загинули на війні чи стали в результаті війни недієздатними, померли від наркотиків або стали повними інвалідами, загинули в результаті злочинів проти них... Політика держави у першу чергу повинна орієнтуватися на збереження життя людей. То де наші найбільші втрати і як їх звести до мінімуму? Може це завдання РНБО чи Кабміну, МВС,МОЗ? Чи може їх всіх разом? А може якісь суспільні організації спроможні провести такий аналіз і примусити керівництво держави вжити заходи в першу чергу там, де втрати людей найбільші, а заходи мають бути термінові.
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Жестоко заплатил за свои деяния, а деяния у них одинаковые... Ребенка жаль, лучше бы мужик погиб, думаю, есть за что...
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Оцей недоумок, Кулинич, вважавєте, про когось ще, ніж своє, турбується?
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