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 Підтримка України - у власних інтересах Європи, - Туск на врученні премії імені Маріон Денгофф

Колишній президент ФРН Йоахім Ґаук і колишній президент Європейської ради Дональд Туск застерегли щодо загрози для європейської єдності, яка виходить із боку Росії.

Про це обидва політики сказали в неділю, 1 грудня, під час вручення Туску премії імені Маріон Денгофф за порозуміння та примирення між народами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зокрема Ґаук зазначив, що "збереження єдності ЄС було визначальним напрямком" діяльності Туска на посаді президента Європейської ради. "Його непокоїла агресивна політика (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна, яка проявилася не лише в анексії Криму і на сході України, але і в його спробах розколу всередині ЄС", - цитує Ґаука агенція новин dpa.

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Туск у своїй промові під час отримання премії звернувся до європейців із закликом не допустити розколу у своїх лавах. На переконання Туска, країни Європи мають підтримувати трансатлантичні відносини, незалежно від того, хто наразі є президентом США.

Також він вказав не необхідність не залишати Україну напризволяще. "Підтримка України - у власних інтересах Європи", - наголосив Туск. На його думку, європейська безпека важливіша за короткострокові інтереси щодо Росії.

Заснована 2002 року премія імені графині Маріон Денгофф вручається за зроблений внесок у примирення між народами. Також цьогоріч премією Маріон Денгофф відзначено міжнародний молодіжний екологічний рух Fridays For Future.

Нагадаємо, 1 грудня розпочав роботу новий президент Європейської ради Шарль Мішель. Дональд Туск перебував на цій посаді з 1 грудня 2014 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162777
 
   
 Топ коментарі
 
Україна сама себе не захищає. Фактично ми оніміли. Лише Туск інші партнери відстоюють наші інтереси.
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Скоро ви європейські імпотенти будете мати на кордоні з Польщею путінські танки... Після України Путін візьметься за Польщу і Прибалтику, озабочєнці хрєнові!
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Та йому то покуй але проблема на кордоні з ЄС будуть... Бєжєнці, зброя, наркотики, провокації... Ви там не розслабляйтесь, ваше імпотентне НАТО з ссикливими меркель і макроном вам не допоможе!
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солома‏ @elnazaro777 8 часов назад

Конгресс США запретил чисто электронное голосование!
Обязательно должно быть "бумажное подтверждение" голосов,чтобы можно было потом пересчитать в случае чего)
Привет нашим "диджитализаторам"
https://www.nytimes.com/2019/11/30/us/politics/pennsylvania-voting-machines.html
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Україна сама себе не захищає. Фактично ми оніміли. Лише Туск інші партнери відстоюють наші інтереси.
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Ты уже определись. То пишешь, что в НАТО не идём. Теперь Туск сказал о трансатлантических отношения и объединении Европы ( в том числе и Украины) для борьбы с Россией, а тебе снова не так.
Украина работает над созданием мира. Нечего на каждом углу орать о наших договоренностей со США, Британией, ЕС. Нам самим нужны козыри.
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Так. Пишу. Зе нас в НАТО не приведе. Він же змовився з рашкою. А НАТО це війна, аж ніяк не мир.
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Опять аргументов нет. Прочитал ваш перл. Хочу в НАТО, но это война и мы туда не идем. Поэтому Украина договорилась с Россией - это мир. Как это вяжется с текстом статьи?
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Вали к себе в питомник. Тебя тут никто не держит.
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Я тут Пчеловода пережил,Янека,Барыгу,переживу и Зэдебила... Так что, иди в будку..
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Да мне пофиг. Кроме высеров, что-нибудь по делу скажи!
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Кого поддерживать господа собрались ? Свыню офшорную , Зелю дуримара , кого ?
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Лучшая поддержка Европы Украине , раздайте оружие и мы вынесим Косюков , Ахметова , авакова ,.
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и что?...ну вынесем...и тем что есть это легко сделать...дальше то что?..
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Ты раб по жизни , значет не Украинец .От так Ерема .
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ну это я понял патриций, но дальше то что?))))))))))))))... Підтримка України - у власних інтересах Європи, - Туск на врученні премії імені Маріон Денгофф - Цензор.НЕТ 623...
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...независимо от того, кто на данный момент является президентом США.
Источник: https://censor.net.ua/n3162777

Чего нельзя сказать действующему президенту, можно открыто сказать экс-президенту...
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Туск - очередная международная потеря среди лидеров , поддерживающих Украину.
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Вот как раз 9-го числа ЗЕ! и едет в Европу за поддержкой. По такому случаю даже Путин приезжает.
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Скоро ви європейські імпотенти будете мати на кордоні з Польщею путінські танки... Після України Путін візьметься за Польщу і Прибалтику, озабочєнці хрєнові!
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Наплевать Путину на Украину, Польшу и Прибалтику.
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Та йому то покуй але проблема на кордоні з ЄС будуть... Бєжєнці, зброя, наркотики, провокації... Ви там не розслабляйтесь, ваше імпотентне НАТО з ссикливими меркель і макроном вам не допоможе!
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Зеленский едет в Париж за поддержкой пропутинского курса на капитуляцию, потому что народ его не поддерживает.
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Забавно,как одни и те же евролюди скоро будут одновременно "выражать озабоченность" по поводу опять убитых украинцев и склонять Украину к подписанию газового контракта,выгодного им с рашкой.Пять лет уже эта шизофрения наблюдается.Бех малейших надежд на улучшения...
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Но нужно же поддержать европейцев - им же нужен газ. Всего-то осталось подождать полгодика! Неужели вы их бросите и перекроете вентиль? Они столько в вас инвестировали...
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по сообщению французского издания Le Monde каждый росиянин прекратил употребление алкоголя на 43 % в год.Украина,подтягиваемся,для Европы это настоящий шок
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То в них за рахунок збільшення кількості мусульманського населення. Крім того різні шмурдяки в цю статистику не потрапляють.
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