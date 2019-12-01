 Підтримка України - у власних інтересах Європи, - Туск на врученні премії імені Маріон Денгофф

Про це обидва політики сказали в неділю, 1 грудня, під час вручення Туску премії імені Маріон Денгофф за порозуміння та примирення між народами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зокрема Ґаук зазначив, що "збереження єдності ЄС було визначальним напрямком" діяльності Туска на посаді президента Європейської ради. "Його непокоїла агресивна політика (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна, яка проявилася не лише в анексії Криму і на сході України, але і в його спробах розколу всередині ЄС", - цитує Ґаука агенція новин dpa.

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Туск у своїй промові під час отримання премії звернувся до європейців із закликом не допустити розколу у своїх лавах. На переконання Туска, країни Європи мають підтримувати трансатлантичні відносини, незалежно від того, хто наразі є президентом США.

Також він вказав не необхідність не залишати Україну напризволяще. "Підтримка України - у власних інтересах Європи", - наголосив Туск. На його думку, європейська безпека важливіша за короткострокові інтереси щодо Росії.

Заснована 2002 року премія імені графині Маріон Денгофф вручається за зроблений внесок у примирення між народами. Також цьогоріч премією Маріон Денгофф відзначено міжнародний молодіжний екологічний рух Fridays For Future.

Нагадаємо, 1 грудня розпочав роботу новий президент Європейської ради Шарль Мішель. Дональд Туск перебував на цій посаді з 1 грудня 2014 року.

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