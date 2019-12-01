EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2921  7
Матеріали за темою:
Все про:Київська область (1070) Нацполіція (8587) Правоохоронні органи (478) капелан (41)

 На Київщині поліція розшукує зниклого безвісти військового капелана. ФОТО

У смт. Клавдієво Бородянського району Київської області безвісти пропав священнослужитель. Повідомлення про зникнення надійшло в суботу від одного з прихожан.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині поліція розшукує зниклого безвісти військового капелана 01

Особовий склад поліції регіону піднято по тривозі, залучено всі підрозділи превентивної діяльності та кримінальну поліцію.

Прикмети розшукуваного: чоловік віком 45 років, спортивної статури, зріст близько 185 см., темно-русяве волосся, сіро-зелені очі, має вуса і бороду. На момент зникнення, ймовірно, був одягнений у темну куртку та камуфляжні штани.

Дивіться також: "Поліція! Швидко на підлогу", - КОРД на Київщині затримав підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка в Борисполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними ЗМІ, зниклий - священник УПЦ КП Сергій (Струк), військовий капелан, учасник бойових дій, настоятель і голова релігійної організації "Релігійна громада Прихід святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162776
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Кому-то шо-то недоплатил или кинул иначе кому его статус мог мешать? ни вреда ни пользы...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та я вас умоляю... Завтра уже появится - где-то с девками резвится
 показати весь коментар
 
 
Отец Сергий - военный капеллан, участник боевых действий, настоятель и глава религиозной организации «Религиозная община Приход святых мучениц Веры, Надежды Любови и матери их Софии» Киевской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата пгт. Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области.
Как отмечают в пресс-службе УПУ КП, ранее отец Сергий обнародовал факты использования духовенства ПЦУ в политических проектах. Долгое время священник находится в открытом противостоянии с благочинным Бородянского района Православной Церкви Украины протоиереем Иваном Дзюбой, от которого получал угрозы физической расправы. Последнюю угрозу он получил 29 ноября 2019, накануне исчезновения, в присутствии свидетелей.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кстати, это показатель(в миллионный раз) что попы правильно делеют - стаду "вера" в говорящие кусты и в то шо стена города задавила 27000 солдиков, а попам - влияние, бабло, лучшая еда и тачки.....
Зависть это в "заповедях"? а то я уже "согрешил", возненавидев попов за то что так круто устроились На Київщині поліція розшукує зниклого безвісти військового капелана - Цензор.НЕТ 5960
 показати весь коментар
 
Дай Боже, щоб зі святим отцем все було добре
 показати весь коментар
 
 
шавки Зе зачищают патриотов для ФСБ?..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору