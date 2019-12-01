 Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - били неподалік Новолуганського з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв укріплення Об'єднаних сил біля Новогригорівки (з мінометів калібру 82 мм).
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів 1 грудня не було.
Нагадаємо, 30 листопада російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Я розумію, якби тяга була у вигляді паровоза -- було б по-кацапськи оригінально, а тут у чому новизна? Невже в "нєпрєдсказуємой_траєкторіі_двіженія_локомотіва"?
Дмитро Корчинський
5 хв. ·
#Здобули_Вічне_життя_в_бою сьогодні на фронті два офіцера .
Роман Костенко
19 хв. ·
Зараз багато говорять про переговори з Росією, хтось навіть очікує на газову подачку від Кремля, однак чи не щодня зі Сходу надходять сумні звістки, які нагадують, що в Україні йде війна, розв'язана агресором. Війна, яка щодня забирає життя найкращих.
Сьогодні чергове трагічне повідомлення з Донбасу - при виконанні бойового завдання загинули два офіцери спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України - Волочаєв Денис і Каплунов Дмитро. Це тяжке горе для їх рідних і непоправна втрата для бойових побратимів. А також це нагадування про те, що бійці «Альфи» - це не «маски-шоу» на обшуках, а це захисники Батьківщини, які щодня ризикують, а часто і жертвують своїми життями заради мирного неба над Україною.
Я добре знав Дениса і Дмитра, ми разом пройшли через багато випробувань і виконали не мало завдань. Це були сильні, надійні та мужні воїни, висококваліфіковані професіонали, справжні офіцери і патріоти України. Спочивайте з миром, хлопці…