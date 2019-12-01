 Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - били неподалік Новолуганського з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв укріплення Об'єднаних сил біля Новогригорівки (з мінометів калібру 82 мм).

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Втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів 1 грудня не було.

Нагадаємо, 30 листопада російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.