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Все про:обстріл (5753) Донбас (13912) Об'єднані сили (405)

 Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - били неподалік Новолуганського з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв укріплення Об'єднаних сил біля Новогригорівки (з мінометів калібру 82 мм).

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Втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів 1 грудня не було.

Нагадаємо, 30 листопада російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162773
 
 
 Топ коментарі
 
Ось ваш "МИР" в дії, зелень вшива.
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«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» Ф. Энгельс.
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хм.. отдали Зе кАмАндиры с этим отводом войск кацапо-врагам ШЕСТЬ населенных пунктов в которых проживает на данный момент до ТЫСЯЧИ граждан Украины !!! Не, ну не падлы !? Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5534
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Укрзализниця представляетВорог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4409Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4409
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гарна картинка.та це все похерено при розпаду ссср.
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Не переживайте, китайци придут, порядок наведут. Сейчас им лес продаете, и воду с Байкала, а завтра будете покупать.
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кацапе, а новизна в чому? Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4477
Я розумію, якби тяга була у вигляді паровоза -- було б по-кацапськи оригінально, а тут у чому новизна? Невже в "нєпрєдсказуємой_траєкторіі_двіженія_локомотіва"?
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так это ракета полетит разрушить там где ВСЕ КАЦАПСКОЕ РУКОВОДСТВО ХРАНИТ СВОИ ДЕНЬГИ, ГДЕ ЖИВУТ ИХ ТЕТИ. ГДЕ ИХ НЕДВИЖИМОСТЬ???????
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Кривонос прокомментировал свое увольнение: «Превратили СНБО в посмешище с клоунами»... наверное анекдоты рассказывают,про Гражданскую и Отечественную гибридную войну. торговле с врагом и парадами военнопленныхВорог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8059
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потерь нет...

Дмитро Корчинський
5 хв. ·

#Здобули_Вічне_життя_в_бою сьогодні на фронті два офіцера .

Роман Костенко
19 хв. ·

Зараз багато говорять про переговори з Росією, хтось навіть очікує на газову подачку від Кремля, однак чи не щодня зі Сходу надходять сумні звістки, які нагадують, що в Україні йде війна, розв'язана агресором. Війна, яка щодня забирає життя найкращих.
Сьогодні чергове трагічне повідомлення з Донбасу - при виконанні бойового завдання загинули два офіцери спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України - Волочаєв Денис і Каплунов Дмитро. Це тяжке горе для їх рідних і непоправна втрата для бойових побратимів. А також це нагадування про те, що бійці «Альфи» - це не «маски-шоу» на обшуках, а це захисники Батьківщини, які щодня ризикують, а часто і жертвують своїми життями заради мирного неба над Україною.

Я добре знав Дениса і Дмитра, ми разом пройшли через багато випробувань і виконали не мало завдань. Це були сильні, надійні та мужні воїни, висококваліфіковані професіонали, справжні офіцери і патріоти України. Спочивайте з миром, хлопці…

Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4849
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